Как сделать из Азербайджана врага России

29 мая Баку объявил об открытии "Южного газового коридора" (ЮГК), предназначенного для поставок азербайджанского газа в Европу. В условиях резкого ухудшения отношений с Россией, Ираном, Пакистаном западные политологи призывают свои правительства делать ставку на Баку как на "обходной путь" поставок в Европу товаров из Азии и перевалочную базу США в Афганистан. Насколько эта ставка оправдана?

Если не Россия и Иран, то Азербайджан

За день до открытия ЮГК журнал Foreign Policy опубликовал статью Люка Коффи и Эфгана Нифти под названием "Почему Запад нуждается в Азербайджане", в которой говорится о том, что Европа с помощью Баку может снизить зависимость от России в энергетических поставках, а США — от Пакистана — в снабжении американского контингента в Афганистане.

Поскольку отношения Запада с Россией и Ираном "разорваны в клочья", для торговли стоимостью в сотни миллиардов долларов остается только один маршрут — через Азербайджан, утверждают авторы. "Каждый баррель нефти и кубометр природного газа, купленный ЕС у Азербайджана, Казахстана или Туркмении, снижает зависимость от России", — продолжают они. Помимо трех газо- и нефтепроводов через Азербайджан проходят также оптоволоконные кабели, связывающие Западную Европу с каспийским регионом и "вторая по протяженности европейская автомагистраль E60 из Франции через город Гянджа до границы Киргизии с Китаем, до города Иркештам".

По мнению политологов, в случае обострения отношений с Западом Россия сделает все возможное для того, чтобы Брюссель и Вашингтон не смогли использовать эти путепроводы через Азербайджан в Азию, например, путем "провоцирования" новых боевых действий между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. Запад на Кавказе должен сделать ставку на Азербайджан, а не на Армению, которая находится в экономической зависимости от России, утверждают Коффи и Нифти.

"Запад обеспокоен из-за ряда громких арестов известных журналистов в Азербайджане. Тем не менее Вашингтон не может позволить себе проводить однобокую политику в отношении Азербайджана, которая подорвала бы более широкие интересы Соединенных Штатов в регионе", — резюмируют политологи.

Тест на лояльность не пройден

Баку, надо сказать, уже тестируют на лояльность. Так, помощник президента Азербайджана Али Гасанов на своей странице в Facebook написал, что на Азербайджан оказывается давление по присоединению к санкциям против России. "Азербайджан не станет подключаться к санкциям Запада и не позволит использовать свою территорию для плацдарма против других стран. Азербайджан не участвует в санкциях против дружеских народов России, Ирана и Турции несмотря на давление", — отметил он.

Действительно, пока не видно откровенно хамского или неуважительного отношения к России и ее президенту со стороны Ильхама Алиева. Наоборот, Баку поддержал Россию на исполкоме ОЗХО в голосовании по делу Скрипалей. Алиев также приложил все возможные усилия для того, чтобы отношения между Россией и Турцией были восстановлены после убийства российского летчика в 2014 году.

Заметим также, что в Баку понимают, что стабильные поставки по ЮГК для Европы будут зависеть, как ни странно, от поставок газа из России. Дело в том, что месторождение Шахдениз по геологическим причинам оказалось трудным в эксплуатации, поэтому Баку заключил контракт с "Газпромом" и покупает газ у него, смешивает российский газ со своим в одной трубе и отправляет в Европу. И это всего лишь десять миллиардов кубов в год по сравнению с российскими 190 миллиардами. Полученное одобрение из США по запуску ЮГК, конечно, приятно Алиеву, но в Вашингтоне, видимо, не в курсе этих небольших нюансов, а Алиев их не уточняет.

Нет единого игрока под именем "Запад"

По мнению директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, смелость Баку растет вместе с ростом цен на основной экспортный продукт — нефть. "Действия России совместно с ОПЕК и Саудовской Аравией играют на пользу Азербайджану, стабилизируя цену на нефть", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Со своей стороны, доцент исторического факультета МГУ, глава Центра кавказоведения МГУ Исмаил Агакишиев считает, что не надо слишком политизировать чисто экономические вопросы. "Нет единого игрока под именем "Запад". Есть компании, которые покупают сырье, если им выгодно", — заметил эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

Политолог отметил в интервью "Правде.Ру", что в отношении Азербайджана у США имеются "определенные пожелания" присоединиться к санкционному режиму против России, с которой у Азербайджана многовековые экономические, культурные и политические связи. "В России живут более миллиона азербайджанцев, а в Азербайджане живет самая большая русская диаспора в Закавказье. Азербайджан понимает, что отношения с Россией так же выгодны, как и отношения с Европой, Ираном, Турцией, Грузией. Азербайджан будет сохранять нормальные отношения и с Западом, и с Востоком, потому что это является гарантией мирного существования Азербайджана и его развития", — резюмировал Исмаил Агакишев в интервью "Правде.Ру".

Ответим на последний вопрос — а есть ли возможность совершить в Азербайджане переворот? Обычно все такие волнения приурочены к выборам. Никаких эксцессов на президентских выборах в апреле не было. Алиев не дает населению повода к протестам, а несистемная оппозиция поэтому слаба.

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