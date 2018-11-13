Москва упрочила свои позиции в ЛДНР после выборов

Москва усилила свои позиции в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛДНР) в воскресенье, 11 ноября. Получена легитимная власть, с которой можно вести экономическую интеграцию Донбасса.

Когда всё всем ясно

Запад и Украина выступили в ООН с совместным заявлением о том, что не признают выборы. Эта позиция совершенно предсказуема и неинтересна. Жонглирование понятиями "местные", "региональные", "муниципальные" выборы, в рамках они Минских соглашений или не в рамках — тоже никому не интересно. Все всё понимают: сделан реальный шаг к признанию Российской Федерацией независимости Луганской и Донецкой народных республик.

Москва не раз напоминала, что Россия является не фигурантом, а лишь гарантом Минских соглашений, а вот Киев проявляет не только систематическое нежелание их выполнять, но еще и убивает подписантов. После убийства главы ДНР Александра Захарченко чаша терпения Кремля переполнилась. Выборы, от которых отказывались на протяжении 2015-го и 2016-го годов по просьбе "партнеров" по Нормандскому формату, были проведены 11 ноября.

Явка была свыше 70 процентов, что обеспечило легитимизацию процесса выбора глав и парламентов республик. Кремль в своем заявлении подчеркнул, что "понимает" чаяния республик. Между строк читается, что экономическая интеграция с регионом неизбежна, народ Донбасса выстрадал свой суверенитет и Кремль это признает. Для Запада же озвучен предлог — обострение гуманитарной обстановки.

Экономическая интеграция уже ведется

Экономическая интеграция с ЛДНР ведется с 2017 года. Над рядом стратегических предприятий республик в прошлом году введено "внешнее управление". В Южной Осетии под него было зарегистрировано ЗАО "Внешторгсервис", которое взяло под контроль все градообразующие предприятия: металлургический завод "Донецксталь", Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, "Енакиевский коксохимпром", Ясиновский коксохимический завод, "Макеевкокс", Харцызский трубный завод и другие.

В 2017 году в ДНР возобновили работу 14 предприятий, а продукция, произведенная в республике, вывозилась в 15 стран мира. При этом наибольшие объемы экспортных поставок осуществлялись в Российскую Федерацию — 87,5 процента. Треть экспортного объема машиностроения приходится на Россию.

Введение внешнего управления на предприятиях ЛНР, ранее относившихся к украинской юрисдикции, позволило сохранить более 60 тысяч рабочих мест. Об этом недавно заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. В 2018 году в ЛНР планируется запустить еще девять промышленных предприятий, включая Стахановский завод ферросплавов, Луганский трубный завод, Краснолучский машиностроительный завод, Брянковский завод бурового оборудования, кировский кузнечный завод "Центрокуз", пишет "Ритм Евразии".

Асимметричный ответ Путина

Недавно Владимир Путин утвердил своим указом новую Концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы, которая максимально упростит получение гражданства России русскими в Донбассе. После раздачи паспортов ситуация будет развиваться по сценарию интеграции Южной Осетии и Абхазии. В дипломатической пикировке Западу будет приводиться в пример Венгрия, которая раздает паспорта в Закарпатье венграм.

Де-факто лет через пять Донбасс будет экономически интегрирован в Россию. Интеграция де-юре — процесс долгий, но он ускорится с распадом Украины или ее переформатированием под пророссийскую власть.

Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравление с победой на выборах глав Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Напомним, что на выборах главы ДНР с результатом около 61 процента голосов победил Денис Пушилин, а в ЛНР — Леонид Пасечник. За него проголосовали 68 процентов граждан.

Что касается антироссийских санкций, то если они будут ужесточаться (что маловероятно из-за большой интеграции России в мировую экономику и обладанием ею "энергетическим оружием"), то сразу последует асимметричный ответ Путина в виде признания независимости ЛДНР с последующей политической интеграцией республик.

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