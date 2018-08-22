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Автор Любовь Степушова

Как меняется самая русофобская страна Европы

Мир » Европа » Евросоюз

Шведы любят говорить о Швеции как о самой щедрой, безопасной, благополучной стране мира, как о чем-то вроде построенного рая на земле. Но к власти стремится партия, которая говорит: Швеция давно уже не для шведов, а для мигрантов, а ЕС — это ненужная структура, — и хочет относиться к России как к партнеру. Как же страна победившего социализма упустила райскую жизнь?

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Новые политики могут отменить русофобию

Шведы 9 сентября выберут новый парламент. Находящиеся у власти "красно-зеленые" либералы во главе с социал-демократами теряют влияние, а правому альянсу консерваторов во главе с Умеренной коалиционной партией может не хватить голосов для формирования правительства. Тем не менее, оба традиционных блока не горят желанием входить в коалицию с усиливающимися Шведскими демократами — националистами, которых обвиняют в расизме и ксенофобии.

Швеция — это парламентская конституционная монархия, парламент избирается по партийным спискам. В Риксдаг будут избраны 349 депутатов. По данным опроса Demoskop для Expressen, разница между Альянсом за Швецию (Умеренная партия, Народная партия, Христианские демократы и Партия центра) и "красно-зелеными" (Социал-демократы, Левая партия и Партия зеленых) составила 0,2 процента в пользу первого. При этом обособленные Шведские демократы набирают более 20 процентов голосов и могут выиграть выборы. А ведь еще восемь лет назад они набрали всего четыре процента голосов, а в 2014 году — более 12 процентов.

Для России важно то, что эти люди могут изменить Швецию с точки зрения ее русофобских позиций. Как известно, Швеция входит в пятерку самых антироссийских стран, по рейтингу European Values.

Партия Шведские демократы призывает прекратить иммиграцию, а также провести референдум о членстве страны в Европейском союзе. "ЕС является наднациональным политическим союзом, в котором политики других стран, за которых мы не можем голосовать, имеют большее влияние на шведское законодательство, чем парламент Швеции", — сказал лидер партии Йимми Окессон. Он призывает проводить более протекционистскую экономическую политику, то есть политику, которая позволит сократить импорт иностранных товаров, например, за счет повышения тарифов и сертификации в пользу отечественных производителей. Кроме того, он считает, что необходимо "смягчить строгий курс Запада по отношению к России".

Как Швеция перестала быть государством благоденствия

Заметим, что процессы, поисходящие в Швеции, не исключение из общего тренда в Европе. Политика мультикультурализма, толерантности и политкорректности принесла свои плоды. В Австрии, Германии, Франции, Польше, Чехии, Словакии, Италии, Нидерландах к власти прорвались или прорываются националистические силы, которые одни называют ультраправыми, другие — ксенофобскими и даже фашистскими. Но суть дела не меняется: люди выбирают тех, кто отказывается от "милосердия" к мигрантам и обещает отстаивать интересы коренного населения.

В той же Швеции подсчитали, что за 2014-2018 годы в страну прибыло 600 тысяч мигрантов (население 9,5 миллиона), а срок перехода этих людей на самоокупаемость составляет восемь лет. "Шестьсот тысяч человек соответствуют 40 шведским муниципалитетам из 15 тысяч жителей. Подумайте о том, что требуется для них с точки зрения инфраструктуры, государственной занятости, жилья, школ, автобусов, медицинских центров и т. п.", — пишет Матс Эдман, главный редактор Dagens Samhälle. "Чтобы сохранить заявленный уровень благосостояния, мы будем вынуждены работать до 70 лет и старше. Или надо менять наши требования к благосостоянию", — заключает он.

Но возмущаются шведы больше не по материальным поводам, а потому, что мигранты несут с собой разгул преступности, нежелание интегрироваться, хамское поведение, насилие над женщинами.

Лидер Альянса за Швецию Ульф Кристерссон считает, что эти проблемы заставили многих шведов потерять веру в государство. Швеция платит за 20 лет "очень неудачной интеграционной политики", сказал он в интервью Financial Times. "Поджоги автомобилей кажутся очень организованными, почти как военная операция", — сказал премьер-министр Стефан Лёвен. В прошлый четверг, 16 августа, стало известно, что Expressen получила видео, на котором человек в маске предупреждает полицию об акции возмездия за то, что с мигрантами обращаются, "как со скотом".

Комментарий эксперта

Как сказала "Правде .Ру" руководитель Центра стран Северной Европы Института Европы РАН Наталья Левако, неофициально Альянс за Швецию заявляет, что мог бы сотрудничать со Шведскими демократами, потому что партнер по коалиции Христианские демократы могут не набрать проходные четыре процента голосов. Но это не означает благоприятных перемен для России. "Если социал-демократы сформируют правительство, то Швеция не вступит в НАТО, а если Альянс — то Швеция, возможно, не сразу, но будет подавать заявление о членстве в НАТО", — сказала эксперт в интервью "Правде.Ру".

У Шведских демократов, по мнению Натальи Левако, "положение весьма благоприятное". Они выражают пожелания большой части населения, они меняют свой имидж, "выгоняют радикально настроенные элементы для того, чтобы казаться той партией, на которую можно положиться". "Так что я думаю, что Шведские демократы на выборах в Европарламент в 2019 году получат довольно большое количество голосов, около 14 процентов или даже больше", — сказала эксперт в беседе с корреспондентом "Правды.Ру".

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Темы Швеция выборы миграция Евросоюз националисты Наталья Левако
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