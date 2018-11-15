Бунт: Франция не хочет быть вассалом США

Идея создания европейской армии, озвученная президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, вызвала раздражунную реакцию в США. Хозяин Елисейского дворца пошёл дальше — он хочет вернуть Франции независимость.

"США — это наш исторический союзник, и они продолжают им быть… Но быть союзником — это не значит быть вассалом", — признал незавидный результат трансатлантической интеграции президент Франции.

Собственно, попытки Франции вести независимую политику после окончания Второй мировой войны активно предпринимались президентом Шарлем де Голлем. В "подарок" тот получил студенческие беспорядки и отставку, но республика устояла.

После ухода с президентского поста Жака Ширака Франция стала стремительно утрачивать свой суверенитет практически по всем фронтам, включая и внешнеполитический.

США продавили членство Франции в военной составляющей НАТО. Назвали этот процесс красиво — евроатлантическая интеграция.

Начавшаяся острая фаза конфронтации США с Россией, а затем и с Китаем, стала тем самым набатом, который заставил некоторых лидеров Евросоюза обратить внимание на совсем неспортивные методы достижения целей своего доброго союзника. Но послушно поддакивали, изображая солидарность.

Прозрение случилось, когда распальцовка санкций коснулась и самих европейцев. Бесцеремонные наезды на международный проект "Северный поток - 2" добавили крепости голосу немецкого канцлера в спорах с США.

Шантаж Вашингтона с ограничениями и ввозными пошлинами для товаров, которые традиционно Европа поставляет на американский рынок, вольное обращение с международной системой электронных платежей SWIFT уже заставили страны ЕС говорить о своей независимой платежной системе.

Стоит обратить внимание, что учредителями SWIFT являются 248 банков из 19 стран. Отключение от системы Ирана (в первый раз еще до подписания соглашения по ядерной программе) и КНДР было произведено по решению ООН. Сейчас же Иран отключили исключительно по требованию США.

Примечательно, что, несмотря на всю свою заявленную независимость, после терактов 11 сентября 2001 года SWIFT раскрывает США все данные пользователей системы.

Отслеживать возможные транзакции террористов — важный предлог, спору нет. Вопрос только в том, что заодно прозрачными для американских спецслужб стали и платежи других участников системы, а, стало быть, все их действия оказались под колпаком Вашингтона.

Россия и Китай уже сделали выводы, как и Иран, создав свои аналогичные системы. Внутренние транзакции в России с 2014 года уже осуществляются по независимой схеме Банка России — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Возможно, что игры в "Большого папу" со стороны США не зайдут слишком далеко, и новый грозный пакет ограничений в отношении России не коснется блокировки SWIFT. Правда, доверия к Вашингтону нет и не предвидится в обозримой исторической перспективе, потому и готовиться стоит к худшему варианту.

Полагаю, что европейские лидеры, в том числе и президент Франции Эммануэль Макрон, понимают куда ведет бодание США с независимыми государствами.

Абсолютно невыгодные и навязанные США антироссийские санкции уже ощутимо сказались на странах Евросоюза, включая и Францию.

Реакция же Вашингтона на заявления европейских политиков о целесообразности отмены санкций против России мгновенна, как пост в Twitter. По своей решительности она сравнима лишь с энергией домоуправа в исполнении Нонны Мордюковой в "Бриллиантовой руке" на отказ жильцов приобретать ненужные им лотерейные билеты.

Вероятно, глядя на повышенный интерес к русским вооружениям со стороны потенциальных "мальчиков для битья", Эммануэль Макрон задумался и о варианте, когда и Франции выпадет шанс заявить о своей независимости.

Примечательно, что уже более десятка стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак, стоят в очереди на приобретение русских боевых самолётов и систем ПВО С-400.

Китай уже вооружился С-400. Индия заключила многомиллиардный контракт на их поставку и не дрогнула, несмотря на все противодействие сделке со стороны США.

Если уже Турция, член НАТО, стала опасаться неспортивных поступков своего заокеанского союзника и решила себя обезопасить русским оружием, то это обстоятельство, определенно, должно было заставить очнуться и европейцев.

Эммануэль Макрон вдруг решил, что Франции необходимо стать независимой, в том числе в и области кибербезопасности, и во всех военных составляющих — на земле, на море, в воздухе и космосе. Очень смахивает на бунт. В ближайшее время станет заметно, насколько хватило его решительности.

Дональд Трамп в своём сердитом комментарии по поводу инициативы Эммануэля Макрона о создании европейской армии призвал "сделать Францию снова великой". Под руководством США, разумеется.

Уместно вспомнить в этой связи президента Франции Шарля де Голля и его фундаментальную формулировку о возврате Франции былого величия.

Эта фраза стала программной для прославленного генерала в его государственных трудах в послевоенное время, в том числе и в сохранении суверенитета от тех же США, чьи домогательства ему удавалось купировать.

Надо признать, что Эммануэль Макрон — "хороший парень", но все же - не де Голль.

Будет весьма удивительно, если нынешний президент Франции проявит твердость и со своими внутриполитическими рейтингами осилит клинч с США в теме независимости страны.

И совсем не удивит, если вдруг на улицах Парижа начнётся цветная революция, а посол США в стране будет раздавать протестующим круассаны.

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