Грибаускайте пообещала Порошенко военную помощь и движение в НАТО

Президент Литвы Даля Грибаускайте пообещала Петру Порошенко больше боеприпасов и военных инструкторов, а также экспертов по кибернетической безопасности. Можно было бы посмеяться над этой "помощью", но все не так просто.

В ходе государственного визита на Украину 7 декабря Даля Грибаускайте так же призвала к поддержке Украины в мобилизации реакции международного сообщества на действия России в Керченском проливе, сообщает DELFI.

"Мы решили незамедлительно предоставить военную помощь в форме боеприпасов, увеличим число военных инструкторов и инструкторов по кибербезопасности, мы приняли решение о (предоставлении) дополнительной гуманитарной помощи", — сказала Грибаускайте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

DELFI напоминает, что Литва в 2014 году "уже поставляла на Украину патроны, некоторые элементы оружия и вооружений". Сейчас украинские вооруженные силы обучают чуть более 20 инструкторов, можно увеличить их количество до 60 военнослужащих, пишет издание. Однако непонятно, зачем Порошенко нанимать литовских инструкторов, которые не знают, как воевать с Россией, и вообще не знают, что это на практике. Если это будут такие же инструкторы, которые обучали армию Михаила Саакашвили перед авантюрой 2008 года, то, как говорится, " флаг им в руки".

Грибаускайте также наградила Порошенко высшей наградой Литвы — орденом Витовта Великого за личный вклад в укрепление двусторонних отношений, сообщили в пресс-службе Петра Порошенко. В ходе переговоров запланировано подписание документа о стратегическом партнерстве Литвы и Украины на 2019-2020 годы.

В документах, помимо дорожной карты европейской интеграции будут отражены "направления сотрудничества в рамках реализации стратегических целей Украины относительно приобретения членства в НАТО". Грибаускайте давно лоббирует членство Украины в Альянсе, 5 декабря, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что НАТО должно увеличить помощь Украине. Однако пока Вильнюс не имеет особенных достижений на этом поприще, кроме обещаний, что придет время и Украину примут.

Планируется также подписать двухстороннее соглашение по трудоустройству и сотрудничеству в сфере миграции, "которое поможет более эффективно бороться с нелегальным трудом, эксплуатацией и обеспечивать социальные гарантии украинцев, работающих в Литве", пишет DELFI. По данным литовского Департамента миграции на 1 июля, в Литве проживало 54,3 тыс. иностранцев, из них -15,3 тысяч — украинцев. Это на 55,4% больше, чем год назад. С этой точки зрения, действительно, Порошенко есть за что награждать литовским орденом — его политика способствует экономическому возрожению Литвы, откуда население уже убежало в более развитые страны Европы, и страна буквально вырождается.

Можно было бы посмеяться над описанной "бурей в стакане воды", если бы не недавно достигнутая договоренность о создании трехстороннего комитета по вопросам безопасности между Польшей, Украиной и Литвой. В этих рамках возможно создание собственного военного блока, который будет "дополнять" НАТО. Первый сигнал уже подан — это появление многонациональной военной бригады, состоящей из военнослужащих трех стран — LITPOLUKRBRIG. Военная база, на которой будут проходить службу и военнослужащие Украины, Литвы и Польши может расположиться в одном из западных регионов Украины.

Цели Украины в этом пректе очевидны — это влезание в любой союз с НАТО или странами — членами НАТО. Что касается интересов Польши — это мегаломанские имперские замашки в виде создания Междуморья, а в чем интересы Литвы — очень трудно сказать, впрочем, вероятно, какие-то деньги она из Вашингтона получает, потому что только так формируется безоговорочное подчинение США.

Фото: Wikipedia

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