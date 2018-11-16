Что дали России три дня Владимира Путина в Сингапуре

Президент России Владимир Путин провел в Сингапуре трое суток, это очень много для зарубежного визита президента. Что Россия ищет в этой стране?

Владимир Путин стремится укрепить связи с Юго-Восточной Азией. Это выгодно всем сторонам. Об этом в статье в Nikkei Asian Review пишут Джун Сузуки и Томойо Огава. Сразу отметим, что после встречи с руководством Сингапура Путин присутствовал на Восточноазиатском саммите (ВАС) и на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). ВАС — это страны АСЕАН плюс еще восемь государств. Среди них — Россия, Китай, США. Помимо этого президент России провел личные встречи с лидерами Индонезии и Малайзии.

Сузуки и Огава полагают, что Путин стремится увеличить торговлю оружием и развивать энергетические проекты с регионом, "в котором Пекин и Вашингтон тоже стремятся расширить свое влияние". Москва ищет новых партнеров, чтобы помочь компенсировать давление западных санкций, указывают авторы.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), на Юго-Восточную Азию приходится 12,2 процента поставок вооружений из России за период с 2013-го по 2017 год, что делает Россию крупнейшим поставщиком региона. Десять лет назад этот показатель составлял 6,2 процента, говорится в статье.

За этим ростом, по мнению авторов, "стоят общие интересы". Юго-Восточная Азия хотела бы усилить свои обороноспособные возможности в свете спора о создании островов в Китае в Южно-Китайском море и борьбе с терроризмом. А Россия "рада увеличить экспорт оружия".

Так, Индонезия ведет переговоры о покупке российских истребителей Су-35, а Вьетнам в 2017 году купил шесть подводных лодок российского производства. "Филиппины — союзник США, тоже получил оружие от России в 2017 году, приняв сигнал неудовольствия от Вашингтона", — пишут Сузуки и Огава.

На "энергетическом фронте" в Индонезии ведется проект по строительству НПЗ совместным предприятием между государственной нефтяной компанией Индонезии "Пертамина" и российской "Роснефтью". Ожидается, что инвестиции превысят 8,8 миллиарда долларов.

Таиланд рад сотрудничеству в сфере туризма, количество туристов из России в 2017 году выросло на 23 процента по сравнению с тем же периодом года, до 1,35 миллиона человек. По данным российского правительства, торговля между Россией и АСЕАН достигла 18,3 миллиарда долларов в 2017 году, что примерно на 30 процентов выше, чем годом ранее. Авторы высказывают предположение, что сотрудничество России со странами АСЕАН позволит Москве "внимательно следить за Китаем".

"Похоже, что успешное продвижение Москвы в регионе будет продолжаться при поддержке местных лидеров. Президент Родриго Дутерте, лидер Филиппин, назвал Путина "моим любимым героем". И для авторитарных режимов таких стран, как Камбоджа, Россия выглядит более привлекательным партнером, чем США или европейские страны, которые подчеркивают важность прав человека и демократии", — резюмируют авторы.

Как сказала "Правде.Ру" старший научный сотрудник центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, кандидат экономических наук Мария Осипова, в настоящее время происходят самые важные геополитические перемены за все время нахождения президента во власти с 2000 года.

"Этот визит в Сингапур — очень долгожданный, наконец у нас откроется прямая связь с очень похожей на Россию страной", — отметила эксперт в интервью "Правде.Ру". По ее мнению, страны могут плодотворно сотрудничать в области культурного обмена, финансовой интеграции и в IT-технологиях. "У нас есть талантливые программисты, а у них опыт государственного регулирования в этой области", — заметила Мария Осипова в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". "В условиях сложившейся блокады со стороны западных стран у России просто нет никакого другого выхода, кроме как расширяться на Восток в поисках друзей и сотрудничества. Сингапур — один из таких друзей", — сказала эксперт для "Правды.Ру".

"В Юго-Восточной Азии с любовью относятся не только к русскому языку, но и к русской культуре. Президент Сингапура свободно владеет русским языком и читает в подлиннике Достоевского. И есть традиции. Когда Николай II, еще не будучи коронованным царем, совершил путешествие в Таиланд, он начинал путешествие в Сингапуре", — резюмировала Мария Осипова в интервью "Правде.Ру".

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