Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие

По словам высокопоставленного чиновника израильской военной организации iHLS (Национальная безопасность Израиля), израильское правительство начало продавать информацию Саудовской Аравии о разработке ядерного оружия.

Ами Дор-он, старший эксперт по ядерному оружию, сделал данное заявление ввиду растущей возможности по возникновению гонки ядерных вооружений в регионе. Стоит отметить, что организация iHLS частично финансируется американской компанией-гигантом Raytheon, которая занимается производством оружия, сообщает mintpressnews.com.

Сотрудничество между Израилем и Королевством Саудовская Аравия в области разработки программы по ядерному оружию свидетельствует о том, что отношения между этими странами развиваются в сторону потепления.

Израиль является ядерной державой уже несколько десятилетий, хотя Тель-Авив этого официально не признает. Ядерный арсенал Израиля остается засекреченным, и подписи израильских лидеров в Договоре о нераспространении ядерного оружия нет. Считается, что Израиль обладает от 100 до 200 единиц ядерного оружия. Западные державы, особенно Франция, оказали содействие Израилю по разработке его ядерной программы. Израиль также занимался и кражей материалов, имеющих отношение к разработкам ядерного оружия.

Израиль и Саудовская Аравия обзавелись ядерным оружием, ссылаясь на свои опасения по поводу ядерного потенциала Ирана. Однако Иран, в отличие от Израиля, никогда не разрабатывал ядерного оружия, и возможности Тегерана его создать практически ничтожны в условиях, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий. Хотя США вышли из ядерной сделки с Ираном, Тегеран заявил о своем намерении продолжать соблюдать соглашение, если другие подписавшиеся также согласятся сделать это.

Интерес Саудовской Аравии к разработке ядерного оружия возник еще в 1970-е годы, когда королевство узнало о ядерных разработках в Израиле и Индии. Вскоре саудовцы закупили китайскую баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки. КСА купило эти ракеты у Китая после финансирования ядерной программы Пакистана. В свою очередь, Пакистан произвел необходимые боеголовки для саудовцев в 2013 году. Три года спустя бывший сотрудник ЦРУ Дуэйн Кларридж подтвердил в интервью Fox News, что благодаря финансированию пакистанской ядерной программы Саудовская Аравия получила доступ к нескольким ядерным бомбам. Остается неизвестным однако, были ли те боеголовки в итоге поставлены в королевство.

В марте этого года наследный принц КСА Мухаммад бин Салман заявил в интервью CBS News, что его страна будет стремиться создать ядерное оружие, если Иран будет пытаться сделать то же самое. "Саудовская Аравия не хочет обзаводиться ядерной бомбой, но, без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы как можно скорее примем соответствующие меры", — заявил он, не уточнив однако, что Саудовская Аравия уже получила доступ к ядерному оружию несколькими годами ранее.

Кроме того, примерно в то же время появились сообщения о том, что КСА попросило Соединенные Штаты предоставить разрешение на обогащение урана с целью производства ядерного оружия.

Если Саудовской Аравии удастся создать ядерное оружие, то сможет ли оно попасть в руки террористов? Королевство поддерживает ваххабитские группировки и вероятность поставок ядерного оружия радикальным группировкам весьма высока.

Также следует иметь в виду и тот факт, что Саудовская Аравия пытается сменить режим правления в Йемене с 2015 года. КСА неоднократно бомбило гражданскую инфраструктуру страны и установило экономическую блокаду в отношении Йемена, в результате чего его 28-миллионное население не может получать продовольствие, медикаменты и топливо. Как ожидается, к декабрю этого года 18,5 миллиона йеменцев столкнутся с угрозой массового голода вдобавок к быстро распространяющейся эпидемии холеры. Гражданское население страдает, но Саудовская Аравия не придает этому никакого значения, что является еще одной причиной для беспокойства в случае появления ядерного оружия у крупнейшей монархии Персидского залива.

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