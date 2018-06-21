О чем и почему договорились Ким с Трампом

Стала ли встреча Дональд Трамп — Ким Чен Ын 12 июня исторической, или стороны ограничились констатацией "мы за все хорошее, против всего плохого"?

Дональд Трамп на встрече с Ким Чен Ыном. Фото: facebook.com/The White House

Ясно, что стороны по-разному понимают разоружение. Американцы сначала хотят полного ядерного разоружения КНДР, а снять санкции обещают потом, а главное требование северных корейцев — сначала вывести американские войска из региона, а потом говорить о денуклеаризации.

Если же Трамп выведет войска, то как быть со сдерживанием Китая — главного противника США? Найдется ли удобный компромисс? Какая роль отводится России в урегулировании этой ситуации? Ведь не зря же Сергей Лавров ездил в Пхеньян. Не опасается ли Ким судьбы Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи?

А может быть, он повторит тактику предшественников и выйдет из формата, как только ситуация немного успокоится? Об этом в видеостудии Pravda.Ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук, кандидат философских наук Евгений Ким.

— Евгений Евгеньевич, каковы результаты саммита президента США Дональда Трампа и руководителя Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ына?

— Главный результат состоит в том, что впервые за все время существования Корейской народно-демократической республики лидер этой страны встретился с действующим президентом Соединенных Штатов Америки — лидером государства, которое все эти 75 лет не признает КНДР и всегда всячески его третировало.

Напомню, что встречи с американским президентом добивался, по крайней мере, делал предложение дед нынешнего руководителя, бывший президент Северной Кореи и создатель КНДР Ким Ир Сен еще в 1980 году. Затем его сын Ким Чен Ир тоже неоднократно направлял предложения американцам о встрече и нормализации отношений между государствами.

После того как Ким Чен Ын стал руководителем, он тоже посылал сигналы в Америку. В частности, он приглашал знаменитого в прошлом баскетболиста Дениса Ротмана и через него передал свое пожелание встретиться с Бараком Обамой.

И все эти годы американцы очень высокомерно реагировали на это и даже не удосуживались дать ответ. Потому они считали, что это очень слабое государство и с ним особо возиться не следует. Но потом поняли, что это уже давно не так.

Сейчас наконец-то американский президент с северокорейским лидером встретился, причем встреча происходила не там, где хотел американский президент, а там, где удовлетворило обе стороны. Это очень важно. При этом Ким Чен Ын летел до этого места где-то 5,5 часа, а Трамп — 14. Ведь это тоже о чем-то говорит.

А самое основное состоит в том документе, который был подписан на этой встрече. Он называется соглашением. Хотя еще накануне Трамп говорил, что, скорее всего, они не подпишут никакого документа.

Документ все-таки подписали, и подпись Трампа там стоит. И там не четыре пункта подробностей, а уже в преамбуле сказано: президент Соединенных Штатов Америки Дональд Дж. Трамп обязался дать гарантии безопасности КНДР.

— Он реально дает какие-то гарантии? Что там написано?

— Вот-вот. Это и есть вся суть или соль этих переговоров. Потому что Америка никогда не давала лидеру государства, в котором у власти стоит коммунистический, по их мнению, режим, лидера которого обзывают диктатором и всякими последними словами, какие-то гарантии. И вдруг Трамп обещает дать гарантии безопасности этой стране.

Безопасность гарантируется в обмен на то, что Северная Корея сказала: мы привержены стремлению к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Это то, чего и добивался Трамп очень упорно.

Конечно, его несильно беспокоила мысль о нераспространении ядерного оружия. В конце концов, США уже давно смирились с тем, что ядерное оружие, кроме пяти постоянных членов Совета безопасности, имеется еще и у Пакистана, Индии, Израиля. Никаких мер против них не предпринимают.

А то, что у Северной Кореи есть ядерное оружие, Трампа беспокоит. Потому что у Северной Кореи есть не только ядерное оружие, но и появилось средство доставки ядерного оружия. То есть появилась реальная вполне угроза того, что КНДР может ответить на агрессию, причем достать материковую часть США.

Американцев действительно это очень потревожило. И делать им что-то нужно. Ведь воевать с Северной Кореей бесполезно, нельзя, потому что ни Китай, ни Россия этого не допустят. Будут предприниматься всяческие меры, чтобы не допустить этого.

К тому же в прошлом году Трамп окончательно убедился, что против американских военных действий против КНДР выступило руководство Южной Кореи. Плюс премьер-министр Японии Синдзо Абэ, хоть и не любит Северную Корею, сказал, что этого допустить нельзя, потому что американские базы находятся на территории Японии.

— Она тоже может попасть под удар.

— Да. И в этой ситуации, надо отдать должное, сейчас Трамп и Ким Чен Ын, конечно, сделали очень большой прорыв. Они пошли на эту встречу вопреки колоссальному сопротивлению, особенно Трамп — со стороны ближайшего окружения. В США предпринимались отчаянные попытки сорвать эту встречу.

— Некоторые задают вопрос: а где наша роль? Столько с Северной Кореей дружили, а что-то нас не слышно…

— Так 4 июля прошлого года во время визита в нашу страну председателя КНР Си Цзиньпина была выдвинута совместная российско-китайская инициатива "Дорожная карта по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова". В ней мы предложили четкое поэтапное решение.

Первое: двойное замораживание. Северная Корея прекращает ядерные и ракетные испытания, американцы — военные учения. Второе: после этого лидеры двух стран — Америки и Северной Кореи — встречаются и обсуждают вопрос о нормализации отношений. Третий этап: уже начинается конкретная реализация.

Что мы сейчас видим? Ровно то, что мы предложили. Роль Китая и России вроде бы малозаметна, но она оказалась самой решающей. И я бы хотел отдать должное нашим аналитикам, которые за год спрогнозировали возможность такого развития событий. Это очень дорого стоит в прогнозировании международных отношений и достижении результатов на международной арене.

— А Трамп не пойдет на попятную, не выкинет чего-нибудь из-за того, что опять эти русские вмешались, что это выгодно России и Китаю?

— Все возможно, но тем не менее жизненные обстоятельства заставляют его быть реалистом и реагировать на вызовы адекватно. В последнее время активизировались разговоры и о возможной встрече Путина и Трампа на какой-нибудь нейтральной стороне. Так что и этот полноценный разговор вполне может вскоре состояться.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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