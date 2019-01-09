Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа

Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже согласован с Кремлем. Даже США должны в этом помочь, заявляют японские чиновники. С российской стороны — никакой конкретики, а до 21 января остались считанные дни.

Абэ активизировался по Курилам

1 января 2019 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что надо активизировать переговоры с целью заключения мира с Россией. Возможная передача в будущем части Курильских островов Японии будет происходить только при полном согласии местных жителей, которых японцы обязуются не выгонять с островов, сказал Абэ в интервью телеканалу Asahi.

Премьер-министр рассказал также, что был на могиле своего покойного отца, где дал обещание ежедневно заниматься этой работой. Напомним, что отец премьер-министра — Синтаро Абэ занимал пост министра иностранных дел Японии с 1982 года по 1986 год. Он занимался вопросами взаимоотношений Японии и СССР. Данное обещание для Абэ является не пустыми словами, а клятвой.

Японское СМИ Yomiuri, сообщило о том, что переговоры с Россией подходят к завершающей стадии. Власти Японии даже согласны оплатить своему населению, уехавшему с островов, компенсацию, если Москва согласится на отказ от своих требований по компенсациям. Подобный пункт уже содержался в советско-японской декларации.

Во вторник Кацуюки Каваи — специальный помощник по внешней политике премьер-министра Синдзо Абэ заявил, что Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе заключения мирного договора с Россией, пишет агентство Кyodo. Каваи отметил, что это станет противовесом растущему влиянию Пекина.

История вопроса

Поясним, что до сих пор Япония претендовала на 4 острова Южных Курил — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Эти острова контролируются Россией после победы во Второй мировой войне, по итогам которой с Японией не был заключен мирный договор.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Но он так и не был подписан — началась холодная война и США пригрозили Японии, что мирный договор с Россией скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет. К слову, Оканава вернулась в юрисдикцию Японии в 1972 году.

Позиция Москвы

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит, но возможно взаимное хозяйственое использование. В ноябре Путин и Абэ пришли к соглашению об ускорении переговоров по мирному договору на основе советско-японской декларации 1956 года. Однако предполагается ли передача суверенитета — на этот вопрос у сторон пока разные мнения.

В конце декабря прошедшего года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможности передачи Японии части Курил в случае признания Токио итогов Второй мировой войны. Некоторые специалисты предостерегают от заключения договора с Японией, аргументируя это тем, что японцы не отступятся от получения двух оставшихся островов, а также возможностью организации на островах американской военной базы.

Президент Владимир Путин "твердо намерен подписать мирный договор", сказал Абэ. Но Путин заявил также, что военное присутствие США в Японии осложняет поиск официального мирного договора между Москвой и Токио.

Некоторые проблемы Японии при совершении сделки

Представляется, что если Япония не получит одобрения США на предварительные условия России, то договору не бывать в обозримой перспективе. Однако Дональд Трамп непредсказуем, он, по сути, делает все на благо России. США выходят из Сирии, спорят по многим вопросам с европейскими союзниками, нарушая трансатлантическое братство, оставили Украину "на откуп агрессору".

Второй проблемой Японии может быть четкое "нет" России в отношении возврата Кунашира и Итурупа. Но его, вероятно, не будет, уж очень силен соблазн найти в Японии инвестора на грандиозные путинские проекты по Дальнему Востоку, а также разорвать "изоляцию" и солидарность по санкционному режиму.

Японская газета Sankei Shimbun сообщила, что Абэ собирается 21 января приехать в Россию для проведения переговоров Путиным о заключении мирного договора. В Кремле подтвердили, что 21 января — это одна из рассматриваемых дат.

Мнение эксперта

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Центра японских исследований, Институт Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, Хабомаи и Шикотан, судя по всему, могут быть переданы Японии. "Россия, наверное, хотела бы, чтобы на этом была поставлена точка и был бы подписан мирный договор. Но японцев, очевидно, это не устроит. Они никогда не откажутся от претензий на все четыре острова", - продолжил Валерий Кистанов.

Эксперт предполагает, что в договоре будет записана "дополнительная хитрая формулировка относительно двух остальных островов". Например, что "будут вестись переговоры о принадлежности двух оставшихся островов: Кунашира и Итурупа" или "о ведении совместной хозяйственной деятельности и открытии свободного доступа для японцев на Кунашир и Итуруп".

Валерий Кистанов не исключает, что если острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии, то там будет размещена американская военная база. Абэ, по словам эксперта, вероятно, "добился от Трампа понимания того, что с Россией надо дружить", хотя бы против Китая. "А Трампу вообще до лампочки все эти дела, он даже не знает, где эти острова находятся", — резюмировал Валерий Кистанов.

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