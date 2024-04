Варшава и армия Польши усиленно готовятся к варианту раздела Украины

Накануне мы проводили аналитические выкладки по французскому контингенту военнослужащих, который гипотетически может отправиться в места боевых действий на Украину.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain