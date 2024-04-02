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Дмитрий Плотников
Варшава и армия Польши усиленно готовятся к варианту раздела Украины

Войско польское. Что отправит Варшава для оккупации Запада Украины

Мир

Накануне мы проводили аналитические выкладки по французскому контингенту военнослужащих, который гипотетически может отправиться в места боевых действий на Украину.

Войско польское. Что отправит Варшава для оккупации Запада Украины
Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain

От Парижа до Варшавы

По мнению ряда экспертов, такая командировка для "галльских петухов" Макрона, скорее всего, окажется для многих последней в своей жизни. Чем-то особенным вояки из Франции не обладают, а если говорить о вооружении, то они уступают в этом даже самим боевикам Вооружённых сил Украины. С российской армией даже сравнивать было бы некорректно.

Я уже не говорю о моральных составляющих. Очень сомневаюсь, что французы поедут на территорию Незалежной мотивированными. А после первых потерь (они случатся очень скоро по приезду) армия Франции будет деморализована — и это к бабке не ходи.

Сегодня мы попробуем выяснить, что могут предложить Киеву ещё одни антироссийски настроенные европейцы — поляки.

В отличие от популиста Эммануэля Макрона с его "афиканскими" ВС, способными в лучшем случае выставить 20 тысяч "штыков", Варшава настроена более воинственно, и весьма серьёзно готовится к вероятной войне с русскими.

Возможный расклад

Ходят упорные прогнозы о том, что при удобном случае (при поражении ВСУ), вооружённые силы Польши войдут на территорию Западной Украины, чтобы попытаться увеличить собственные территории, отрезав Львов и иже с ним, включив в свой состав. А чтобы не произошло какого-нибудь форс-мажора, армия Польши на этот случай должна быть в достаточной численности и быть боеспособной. Поскольку неизвестно, как оно всё может обернуться, и какой приказ отдадут непосредственные начальники Варшавы в Вашингтоне. А то, что консультации с США будут — это непременно, поскольку в ЕС нет самостоятельных стран, и все они пляшут под "звёздно-полосатую" дудку.

Кстати, как раз поэтому сегодня военный контингент из Польши — один из самых многочисленных в Незалежной. Польские сотрудники министерства обороны сегодня там набирают опыта, обкатывают на поле боя новые тактические приёмы.

На сегодняшний день, армия Польши модернизируется и перестраивается с поразительной скоростью. Конец первых преобразований намечен на конец этого года, а затем поляки будут готовы войти на Украину. Ещё с прошлого года там формируется пятая (новая) дивизия в помощь к имеющимся четырём.

"Очевидно, что ни Калининградская область, ни Белоруссия не станут театром активных боевых действий. Потому что любое вторжение русской армии в пределы Польши втянет в войну страны НАТО, а любые подобные же попытки вторгнуться со стороны Польши заставят в первую очередь Белоруссию также вступить в войну, что в условиях борьбы "сам на сам" заметно усложнит полякам выполнение главной задачи — оккупации части Украины", — подтверждает военный блогер Юрий Подоляка.

Вот и получается, что с большой долей вероятности все боеспособные подразделения Войска польского будут сосредотачиваться в юго-восточной части Польши, а затем какая-то часть войдет на территорию Украины. В худшем для Киева (тогда прощай Львов) варианте — это будут 4-5 дивизий с общим количеством до 70 тысяч человек.

Всю эту группировку смогут прикрыть не более полусотни самолётов F-16 ВВС Польши, которые хотя и не составят конкуренции ВКС РФ, но тем не менее.

Отметим, что эти военные войдут на Украину отнюдь не новичками — многие уже сегодня получают там опыт ведения боёв (так называемая стажировка). Всё это вкупе весьма поможет остаткам армии Украины, и в результате там может собраться группировка в 250 тысяч военных, которой украино-польская "сборная" будет встречать русских на правом берегу Днепра. Может быть, для претензий на западную часть Украины, этого и хватит. Но не более того.

Сравнение Армий: Польша VS Беларусь
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу польша франция эммануэль макрон
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