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Инна Новикова
Политолог Барабанов: шансы Трампа и Байдена составляют 50 на 50

Политолог Барабанов: в США перед выборами будут запугивать избирателей

4:27
Мир » Северная Америка » США и Канада

Почему шансы Трампа и Байдена на пост президента составляют 50 на 50, может ли правительство США работать самостоятельно и без президента, в чём была главная ошибка Трампа в период его нахождения у власти, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой профессор РАН и МГИМО, программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Политолог Барабанов: в США перед выборами будут запугивать избирателей
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

— Олег Николаевич, как вы оцениваете предстоящие выборы в США? Их итог исключительно важен не только для Америки.

— Кампания будет громкой, скандальной. Америка как была расколота четыре года назад на предыдущих выборах, так она расколота и сейчас.

Есть несколько важных моментов. С одной стороны, действительно много кадров о старческой немощи президента Джозефа Байдена. С другой стороны, а кому это мешает? Я понимаю, что мы идём по грани конспирологии, но постараюсь её не переходить. Не зря идут разговоры, что в Америке правит система, deep state (глубинное государство).

Когда в 2016 году выигрывал Дональд Трамп, то все наши американисты утверждали, что даже если Трамп победит, он ничего не сможет сделать, потому что в Америке отлаженная десятилетиями система. Это машина, которая работает, даже если в кресле президента в Белом доме неодушевлённый предмет. До определённой степени они были правы, поскольку саботаж решений Трампа был очевидным.

Самое яркое свидетельство — это мемуары Джона Болтона, одна из самых циничных книг по истории дипломатии международных отношений. В ней чётко сказано, что курс на саботаж даже не обсуждался в аппарате Трампа, он подразумевался изначально, люди не задавали вопросов, не просили инструкций, они понимали, что должны саботировать.

Болтон приводит такой пример. Трамп решил разорвать торговое соглашение с Южной Кореей, поскольку считал, что Штаты вбухивают в Южную Корею миллиарды, ничего не получают взамен, Южная Корея лезет на американский рынок со своей техникой, а Америка только утирается и платит. Ему сказали: "Да, господин президент, разорвём". Все покивали, Трамп забывал, контрольного механизма не было. Потом он вспоминал через месяц: "С Южной Кореей уже разорвали соглашение?" Ему говорили: "Мистер президент, напряжённо работаем, готовим бумаги, подбираем формулировки". Он говорил: "Давайте быстрее", — и снова про это забывал. И вот так по всем вопросам его мурыжили месяцами, раз в полгода он зверел и кого-то снимал с должности, но на это место приходил следующий, который тоже без всяких инструкций понимал, что его гражданский долг — это саботаж.

Если Трампу дадут победить, то ключевым для него будет налаживание контрольного механизма над исполнением его президентских поручений. Без этого всё снова скатится в саботаж.

Что касается Джозефа Байдена, шансы у него есть. Мы помним, как Бориса Ельцина поднимали с 3% до 36%, а потом до 52% в 1996-м. И если мы вспомним кампанию 2020 года, то там по нарастающей шла тема испуга: население пугали Трампом. Было движение гражданских протестов, которое базировалось на совершенно объективном факторе расового неравенства в Штатах. Движение Black Lives Matter ("Чёрные жизни значимы") — на мой взгляд, очень благородное и правильное движение, естественный ответ на угнетение:

  • расовое,
  • этническое.

И мы как представители левых сил должны это поддерживать. Но это движение было цинично использовано вашингтонским истеблишментом демократов в борьбе против Трампа.

Очень много эксцессов такого же рода я жду и в этой кампании. Будет идти по нарастающей кампания запугивания избирателей, мол, Трамп — это катастрофа. Если запустить эту агитацию в марте или апреле, то к ноябрю она подвыветрится, поэтому самые ужасы надо запускать в сентябре и октябре. Да, сейчас по опросам у Трампа больше голосов. Даже пресловутые swing states (колеблющиеся штаты), в которых решается судьба кампании, по опросам, больше за Трампа, чем за Байдена.

Но, несмотря ни на что, мой прогноз 50 на 50, то есть я бы не списывал Байдена со счетов, поскольку страна расколота, людей будут пугать гражданской войной и Путиным.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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