Выстрелы в ночи: в Вашингтоне процветает вооружённое насилие в субкультуре негритянского гетто

Афроамериканцы вымирают в США

8:35 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Если живёшь в Вашингтоне, то нужно быть готовым ко всему. Например, к тому, что под окнами стреляют.

Фото: Pravda.Ru by Рустем Сафронов

В минувший выходной, в 3 часа ночи с субботы на воскресенье меня от работы за компьютером оторвала стрельба, грохотавшая под окнами неподалёку. Я поднял жалюзи и увидел со своего пятого этажа мужчину на углу, который палил куда-то в темноту из пистолета. Я видел, как при выстреле языки пламени вырывались из ствола.

Напротив Центра отдыха имени Кеннеди было множество чернокожих девушек, беспорядочно бегущих от места стрельбы, слышались истерические крики, визг, проклятия.

Стрелок бежал вдоль нашей седьмой улицы. Глянув в противоположную сторону из окна, я увидел людей, толпящихся вокруг лежащих на земле тел.

Открыл окно и сделал несколько фотографий, через несколько минут на месте трагедии была полиция. Полицейские пытались оживить двух лежащих на земле бездыханных людей, делая им искусственное дыхание и массаж сердца, но тщетно. На земле осталось четыре раненых человека, из них — две молодые женщины. Спустившись вниз, я сделал несколько снимков, не приближаясь близко к стонущим и окровавленным людям, которым прибывшая полиция и "неотложка" пытались оказать первую помощь.

Зрелище, надо сказать, тяжёлое.

Стреляли и раньше неподалёку от моего жилья, в самом центре города, но, как правило, это были какие-то бандитские разборки, связанные с торговлей наркотиками, и никогда прежде не было столь много пострадавших. Я живу в районе под названием Шо (Shaw), минутах в двадцати ходьбы до Белого дома.

Полиция предполагала (и, на мой взгляд, не без оснований), что пострадавшие вышли толпой из ночного клуба PLAY и были обстреляны.

Мне пришлось пообщаться с полицейскими, рассказать, о том, что я успел увидеть.

Детектив Кевин Шавер из нашего округа Колумбия, в ответ на мой вопрос, что могло послужить причиной расстрела такого большого количества людей, ответил:

"Скорее всего то, из-за чего совершенно не стоило стрелять. К сожалению, у нас сейчас часто пускают в ход оружие, не особенно раздумывая".

Шавер прав. В 2023 году количество убийств только в округе Колумбия поставило рекорд за последние десятилетие. 274 убийства за год, и это в небольшой по населению столице, где проживает менее 700 тысяч человек. Это примерно 40 убийств на 100 тысяч жителей. Выше показатели были только в 80-90 годы, когда шли гангстерские войны за наркотик "крэк", потом начиная с 1997-го рекордного года, когда на 100 тысяч человек приходилось 80 убийств, эти цифры неуклонно снижались.

Такая тенденция была во всей стране. И вот последние два-три года на примере вашингтонского округа Колумбия мы видим резкий рост насильственной преступности, в частности убийств. Убивают в метро, убивают на парковках, убивают в школьных дворах, убивают людей и в своих собственных домах.

Причём гибнут все, от мала до велика. Среди погибших есть и малолетние дети, и те, кому перевалило за восемьдесят.

Подавляющее большинство погибших — чернокожие. Это, правда, не значит, что преступления совершены белыми расистами. Расисты и прочие самые разные экстремисты за последние десять лет убивали несколько десятков человек в год, а иногда и меньше. В целом же, по подсчётам организации "Брэйди", выступающей за ограничение использования оружия, в год с США от огнестрельного оружия, гибнет порядка 42 тысяч человек. А ранения получают более 100 тысяч человек.

Культура насилия, и насилия вооружённого, с использованием личного огнестрельного оружия, имеет глубокие традиции в Соединённых Штатах.

Традиционно, оружие пускается в ход чаще всего в южных штатах, Миссисипи, Луизиане, там, где самое либеральное законодательство в отношении ношения оружия. Меньше всего стреляют в таких штатах, как Массачусетсе и Род Айленд, где существуют всевозможные ограничения и оружие нельзя носить с собой.

Минувшее десятилетие кривая насильственной преступности с использованием огнестрельного оружия ползла вниз. Это касалось больших городов

Нью-Йорка,

Лос-Анджелеса,

Хьюстона

и многих других.

Есть однако специфика Вашингтона, где почти половину населения, более 40%, составляют афроамериканцы. Здесь именно в негритянском сообществе всегда было много оружия на руках, и в районе, населённом преимущественно чернокожим населением, всегда дежурит много полицейских патрулей, особенно вечерами и по ночам. В своё время, в 80-е и 90-е годы, во время гангстерских войн за "крэк", наркотик для бедных, много афроамериканцев было вовлечено в преступления, совершённые с использованием огнестрельного оружия.

Хотя последние годы число убийств снижалось и стреляли меньше, видимо, какая-то наследственная память об этом осталась в субкультуре негритянского гетто.

Пандемия обострила все противоречия как в стране, так и в самой столице.

Запреты во времена пандемии, во время свирепого масочного режима, когда были закрыты парки, театры, было ограничено посещение кафе и ресторанов, — всё это порождало социальную фрустрацию и агрессию.

Именно последние три года количество убийств в американской столице стало расти.

Движение BLM, имевшее в своей основе справедливый посыл борьбы с полицейским произволом, тем не менее несколько в конечном итоге дезориентировало полицию. Было уменьшено количество патрулей на улице, бесконечные извинения перед чернокожими следовали одно за другим и словно давали им индульгенцию для протестного поведения. Это отчасти тоже способствовало определённой социальной разболтанности в обществе.

Например, последние годы негритянская молодёжь вообще престала платить за проезд в метро, просто на глазах сотрудников метров перепрыгивала через турникеты. Дело в том, что пару лет назад это действо перевели из разряда серьёзных правонарушений в мелкие. И только когда эти неплатежи приняли характер повсеместный, власти наконец спохватились и ныне пытаются положить конец этому, усиливая патрулирование на всех станциях метро и начав останавливать нарушителей.

Стрельба в прошлую субботу в Вашингтоне лишь звено в цепи многочисленных убийств, происходящих ныне в округе Колумбия. Несмотря на десятилетия борьбы за гражданские права, несмотря на позитивную дискриминацию и разные программы поддержки афроамериканского населения и достигнутый в этом отношении прогресс, серьёзные проблемы остаются. Одна из них — и вооружённое насилие в субкультуре негритянского гетто.

Вопреки распространённым стереотипам, негритянское население не растёт, а составляет последние 20 лет не более 13% населения США. Афроамериканцы меньше живут, больше болеют, чаще подвергаются неоправданному полицейскому насилию.

Движение BLM способствовало во многом тому, что официальные структуры, образовательные учреждения стали призывать граждан относиться с пониманием к социальным травмам негритянского меньшинства и всячески это подчёркивать. Администрация Байдена и мэр-демократ Вашингтона Мэуриэль Баузер особо способствовали созданию этой атмосферы.

Дональд Трамп в бытность своего президентства постоянно подчёркивал, что чернокожим нужны не расшаркивания и преференции, а рабочие места и включение в экономическую жизнь общества. Это и будет преодолением расизма, а не разговоры о его преодолении. Возможно, в случае победы Трампа на президентских выборах ситуация в этой сфере тоже начнет меняться.

А пока в Вашингтоне очень часто звучат выстрелы. Практически все жертвы этой стрельбы — сами чернокожие. Я вернулся в США в августе прошлого года. Отсутствовал до этого почти два года. С момента моего возвращения до сегодняшнего дня это уже третья стрельба возле моего дома. Последняя оказалась, к сожалению, со столь тяжёлым исходом. Два молодых человека (31 и 32 года) убиты, четверо тяжело ранены (из них две женщины), их увезла на моих глазах "скорая", и один легко раненый человек после перевязки ушёл домой своим ходом. Такой вот запоминающийся уик-энд, Прошла неделя, а я всё перевариваю впечатления от этого кошмара, от истекающих кровью людей на улице и умирающих прямо на асфальте.