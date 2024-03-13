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Петр Ермилин
В США раскритиковали действия Франции по Украине

Politico раскрыл противоречивую политику Франции в отношении Украины

4:13
Мир

Радикальные милитаристские заявления президента Франции Эммануэля Макрона в отношении поддержки Украины в рамках ее конфликта с Россией на деле не соответствуют реальной политике Парижа, пишет американское издание Politico. В своем материале они ссылаются на данные статистики, которые гласят, что Франция "отстает" в помощи Киеву. 

Politico раскрыл противоречивую политику Франции в отношении Украины
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в пятницу в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в попытке снизить напряженность вокруг Украины, которая выплеснулась наружу в последние недели, сообщили Politico высокопоставленные немецкие и французские чиновники.

Премьер-министр Польши Дональд Туск присоединится к лидерам Франции и Германии позже в тот же день, по словам немецкого чиновника, что ознаменует первую встречу "Веймарского треугольника" — формата диалога между тремя странами, с тех пор как Туск снова стал премьер-министром Польши в декабре.

Лидеры ожидают, что встреча станет демонстрацией единства после напряженного периода, когда франко-германские трения из-за Украины переросли в открытую вражду.

Долго тлевшая напряженность начала накаляться в конце февраля, когда Макрон отказался исключить отправку западных войск воевать на Украину, пообещав сделать "все возможное, чтобы гарантировать, что Россия не сможет выиграть эту войну". Более осторожный Шольц парировал, исключив использование наземных войск из европейских стран.

Несколько дней спустя Макрон, казалось, ответил непосредственно Шольцу. "Европа явно сталкивается с моментом, когда необходимо будет не быть трусами”, — сказал он аудитории в Праге. Министр обороны Германии Борис Писториус ответил, что комментарии Макрона были "чем-то, что на самом деле не помогает решить проблемы, которые у нас возникают, когда дело доходит до помощи Украине".

Немецкие официальные лица в частном порядке жалуются, что, хотя Макрон жестко высказывался по Украине, он не оказал почти такой же военной поддержки, как Германия.

Немецкий Кильский институт, который собирает данные о национальном вкладе в военные усилия Украины, оценивает Францию как явного отстающего с военной помощью в размере 640 миллионов евро по сравнению с Германией, которая предоставила или пообещала 17,7 миллиарда евро.

Французы оспаривают эти цифры и возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение. "Франция выбрала оперативную эффективность в своей военной помощи Украине: обещайте то, что вы можете предоставить, выполняйте то, что вы можете пообещать", — недавно заявил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню в посте на X.

Макрон на этой неделе отложил давно запланированный визит на Украину на фоне напряженности в отношениях с союзниками из-за его все более ястребиной риторики. В воскресенье Елисейский дворец объявил, что визит теперь состоится в "ближайшие пару недель".

Решение об отсрочке было принято, чтобы дать время переговорам с союзниками привести к "ощутимым результатам" для Украины, сообщил Politico французский дипломат, которому была предоставлена анонимность для обсуждения деликатного вопроса.

Планируется, что Макрон прибудет в берлинскую канцелярию около полудня в пятницу для двусторонней беседы с Шольцем. За встречей Макрона и Шольца последует трехсторонняя дискуссия с Туском.

Лидеры попытались представить веймарский формат как средство укрепления европейской безопасности, хотя далеко не ясно, что включение Туска в дискуссию поможет сгладить давние трения между Шольцем и Марконом.

Официальные лица в правительстве Туска выразили сочувствие более жесткой риторике Макрона, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский недавно заявил, что присутствие войск НАТО на Украине "не является немыслимым".

Высокопоставленный немецкий чиновник заявил, что от пятничных переговоров, целью которых было послать новый сигнал о единстве, не ожидается никаких конкретных решений или заявлений.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы польша франция германия дональд туск
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