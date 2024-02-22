Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Майдан головного мозга. К чему привела "революция достоинства" в Киеве

10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения

4:43
Мир » Бывший СССР » Украина

Ровно 10 лет назад, 22 февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот.

10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения
Фото: sozh.info

Победившие на Майдане Незалежности украинцы называют это "революцией". Однако всем уже давно понятно, что это был спланированный западными спецслужбами госпереворот.

Революция или госпереворот

На днях на Украине праздновали день жертвоприношения — день памяти так называемой небесной сотни. Ещё в 2015 году тогдашний президент Пётр Порошенко утвердил этот день, который относит нас как раз к тем событиям февраля на киевском Майдане.

Именно тогда стали появляться сообщения о якобы расстрелянных манифестантах, которые вышли по против власти Януковича. Интересное заявление сделали в офисе генеральной прокуратуры Украины. Там признали, что "российских снайперов на этом Майдане не было". То есть так действовали разные украинские правоохранители. Хотя до этого, согласно методичке западной политтехнологии, тогда говорили, что там действовали именно российские спецслужбы.

И вот спустя 10 лет оказалось, что Россия в этом не участвовала.

Итог Майдана

Итак, подведём итоги этих десяти лет. По моему мнению, это 10 лет полного краха украинской государственности. То что им свалилось в руки в 1991 году, и чем они могли распорядиться гораздо разумнее, всё это было потеряно, разворовано, разбазарено и бездарно упущено. А окончательный этап полного развала страны происходит как раз сейчас на наших глазах. И всё это, повторюсь, началось в 2014 году.

Очевидно, что "Майдан гидности" не принёс Украине никакого успеха. Можем обратиться даже к пунктам на тот случай, кому нужны доказательства.

  • Во-первых, на Украине идёт самая настоящая гражданская война. Как ни крути, по-другому это назвать нельзя.
  • Во вторых, во внешней политике Киев испортил всё, что можно.
  • В-третьих, кто-то может сказать, что Украина держится уже два года в войне с Россией. На это можно возразить, что Россия использует далеко не всё, что может (наверное, и что должна). И плюс не надо забывать, что Украине помогают 52 страны мира. Деньгами, вооружением и даже людским ресурсом.

Тут скорее можно сказать, что это Россия держится уже два года против объединённого Запада. Несмотря на то, что более полусотни самых богатых стран земного шара во главе с Соединенными Штатами помогают Украине, Российская Федерация даже умудряется наступать и делает это всё увереннее.

И эти 10 лет провала и падения на Украине и есть показатель романтизации "народных движений". Это к заявлениям многих украинцев, что на Майдане произошла "народная революция". Хотя, разумеется, на площади Незалежности в Киеве ну никак не мог быть весь украинский народ. Да и те, кто там был, были или в неадекватном состоянии, или подогреты русофобской пропагандой, или откровенно заблуждающиеся. А то что эта толпа была заблуждающейся или серьёзно ошибающейся как раз и показали эти 10 лет падения экономики, потерь территорий и человеческих жизней. Вот результат революции достоинства.

Спрашивается, ради чего огромное количество украинцев сейчас лежит в могиле.

Янукович был вором? Вы хотели его убрать и поставить честного? И сейчас у вас у власти кристально честные и чистые люди? Ответ очевиден.

А самое главное, с Януковичем был мир! И Западом, и с Востоком. Худо-бедно, но экономика Украины развивалась. Люди получали пенсии и зарплаты. Люди могли спокойно выезжать за границу, работали аэропорты и все вокзалы. Словом, была жизнь, и довольно неплохая.

Но что наделали вы? Вот эта вся националистическая "жовто-блакитная" спесь вылилась в то, что держава летит в пропасть.

Триумф США

А что касается небесной сотни, то и к бабке не ходи, это был политтехнологический пиар-проект. Надо было вывести людей на эмоции. И самое главное, прошло 10 лет расследований, которые ничего не дали. Сперва говорили, что это длинные руки Кремля, потом говорили, что это украинские спецназовцы "Беркут", потом это дело замяли, с площади удалили все улики и просто дело убрали на полку.

10 лет, которые прошли после Майдана, как раз и показали саморазрушительность тех событий, хотя на самом деле всё можно было решить абсолютно другим путём.

Но кому-то нужна была кровь и радикальные осложнения отношений России и Украины. Думаю, что нет смысла указывать, кому…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы киев майдан украина пётр порошенко виктор янукович
Новости Все >
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал, что в Киеве царит паника
В США первый обвиняемый в нарушении «закона Родченкова» приговорён к тюрьме
В Госдуме рассмотрят проект строительства доходных домов
Диетолог Разарёнова рассказала россиянам о полезных свойствах шиповника
На Солнце произошли две мощнейшие вспышки
Зеленский: У Киева нет плана Б на случай, если Вашингтон не предоставит помощь Украине
Том Круз расстался с наследницей бывшего депутата Госдумы РФ
Скрытая опасность для двигателя: почему в жару может загореться "check engine"
Рогов заявил, что Киев хочет любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы
Южноафриканские ученые обнаружили, что уже 70 тысяч лет назад люди носили обувь
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Последние материалы
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения
В США первый обвиняемый в нарушении «закона Родченкова» приговорён к тюрьме
В Госдуме рассмотрят проект строительства доходных домов
Диетолог Разарёнова рассказала россиянам о полезных свойствах шиповника
На Солнце произошли две мощнейшие вспышки
Зеленский: У Киева нет плана Б на случай, если Вашингтон не предоставит помощь Украине
Том Круз расстался с наследницей бывшего депутата Госдумы РФ
Скрытая опасность для двигателя: почему в жару может загореться "check engine"
Рогов заявил, что Киев хочет любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы
Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников