Майдан головного мозга. К чему привела "революция достоинства" в Киеве

10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения

4:43 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Ровно 10 лет назад, 22 февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот.

Фото: sozh.info

Победившие на Майдане Незалежности украинцы называют это "революцией". Однако всем уже давно понятно, что это был спланированный западными спецслужбами госпереворот.

Революция или госпереворот

На днях на Украине праздновали день жертвоприношения — день памяти так называемой небесной сотни. Ещё в 2015 году тогдашний президент Пётр Порошенко утвердил этот день, который относит нас как раз к тем событиям февраля на киевском Майдане.

Именно тогда стали появляться сообщения о якобы расстрелянных манифестантах, которые вышли по против власти Януковича. Интересное заявление сделали в офисе генеральной прокуратуры Украины. Там признали, что "российских снайперов на этом Майдане не было". То есть так действовали разные украинские правоохранители. Хотя до этого, согласно методичке западной политтехнологии, тогда говорили, что там действовали именно российские спецслужбы.

И вот спустя 10 лет оказалось, что Россия в этом не участвовала.

Итог Майдана

Итак, подведём итоги этих десяти лет. По моему мнению, это 10 лет полного краха украинской государственности. То что им свалилось в руки в 1991 году, и чем они могли распорядиться гораздо разумнее, всё это было потеряно, разворовано, разбазарено и бездарно упущено. А окончательный этап полного развала страны происходит как раз сейчас на наших глазах. И всё это, повторюсь, началось в 2014 году.

Очевидно, что "Майдан гидности" не принёс Украине никакого успеха. Можем обратиться даже к пунктам на тот случай, кому нужны доказательства.

Во-первых, на Украине идёт самая настоящая гражданская война. Как ни крути, по-другому это назвать нельзя.

Во вторых, во внешней политике Киев испортил всё, что можно.

В-третьих, кто-то может сказать, что Украина держится уже два года в войне с Россией. На это можно возразить, что Россия использует далеко не всё, что может (наверное, и что должна). И плюс не надо забывать, что Украине помогают 52 страны мира. Деньгами, вооружением и даже людским ресурсом.

Тут скорее можно сказать, что это Россия держится уже два года против объединённого Запада. Несмотря на то, что более полусотни самых богатых стран земного шара во главе с Соединенными Штатами помогают Украине, Российская Федерация даже умудряется наступать и делает это всё увереннее.

И эти 10 лет провала и падения на Украине и есть показатель романтизации "народных движений". Это к заявлениям многих украинцев, что на Майдане произошла "народная революция". Хотя, разумеется, на площади Незалежности в Киеве ну никак не мог быть весь украинский народ. Да и те, кто там был, были или в неадекватном состоянии, или подогреты русофобской пропагандой, или откровенно заблуждающиеся. А то что эта толпа была заблуждающейся или серьёзно ошибающейся как раз и показали эти 10 лет падения экономики, потерь территорий и человеческих жизней. Вот результат революции достоинства.

Спрашивается, ради чего огромное количество украинцев сейчас лежит в могиле.

Янукович был вором? Вы хотели его убрать и поставить честного? И сейчас у вас у власти кристально честные и чистые люди? Ответ очевиден.

А самое главное, с Януковичем был мир! И Западом, и с Востоком. Худо-бедно, но экономика Украины развивалась. Люди получали пенсии и зарплаты. Люди могли спокойно выезжать за границу, работали аэропорты и все вокзалы. Словом, была жизнь, и довольно неплохая.

Но что наделали вы? Вот эта вся националистическая "жовто-блакитная" спесь вылилась в то, что держава летит в пропасть.

Триумф США

А что касается небесной сотни, то и к бабке не ходи, это был политтехнологический пиар-проект. Надо было вывести людей на эмоции. И самое главное, прошло 10 лет расследований, которые ничего не дали. Сперва говорили, что это длинные руки Кремля, потом говорили, что это украинские спецназовцы "Беркут", потом это дело замяли, с площади удалили все улики и просто дело убрали на полку.

10 лет, которые прошли после Майдана, как раз и показали саморазрушительность тех событий, хотя на самом деле всё можно было решить абсолютно другим путём.

Но кому-то нужна была кровь и радикальные осложнения отношений России и Украины. Думаю, что нет смысла указывать, кому…