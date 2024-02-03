Министр Дочерти проверил готовность британского контингента в Польше для захода на Украину

Лондон подготовил план по заходу на Украину сил НАТО. Час икс близок

4:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Лондон инициировал план введения контингента НАТО на правый берег Днепра и границу с Белоруссией, чтобы "высвободить" силы ВСУ для противостояния РФ в зоне СВО.

Фото: defenceimagery.mod.uk by Sgt Teresa Pickin

Британский план по размещению контингента НАТО на Украине

Агентство РИА "Новости" сообщило, что Британия выступила с идеей скрытно перебросить на Украину крупные высокоманёвренные силы НАТО для занятия позиций на правом берегу Днепра и на границе с Белоруссией.

Анонимный "осведомлённый источник" проинформировал, что в этом могут быть задействованы войска Финляндии, Швеции, Румынии и Польши. Они этим манёвром "высвободят" силы ВСУ, которые Киев перебросит в зону СВО. Это, по мнению авторов плана, создаст ВСУ преимущество, что вынудит Москву начать переговоры на выгодных для Киева условиях. Также предлагается в качестве мер с помощью ВСУ:

установление бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям,

удары по Приднестровью,

удары по стратегическим инфраструктурным объектам в северных регионах России.

Подготовку такого сценария в Британии предполагают завершить к маю 2024 года. План будет приведён в действие "при значительном ослаблении ВСУ" и успешном продвижении российской армии вглубь территории Украины, отметил источник.

Это не новость

15 декабря ровно о таких же планах сообщил бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

По его словам, некоторые страны рассматривают возможность отправки своих вооруженных сил на Украину, и "Великобритания является первой в этом списке", сказал он. По мнению Пристайко, Великобритания отправит войска в Украину в случае "катастрофического развития войны".

Также вспомним слова бывшего главы НАТО Андерса Расмуссена, который в июле заявил, что, "отдельные государства-члены НАТО могут рассмотреть возможность размещения войск на Украине, если другие члены или альянс в целом не предоставят Киеву значительные гарантии безопасности". Он назвал в качестве такой страны Польшу.

Экспедиционный корпус НАТО уже подготовлен

Именно Польшу 31 января посетил министр по делам Европы Великобритании Лео Дочерти. И именно в Польше расквартированы британские войска в составе многонациональной боевой группы НАТО, а всего таких групп восемь на границе с РФ. Это уже готовый и слаженный экспедиционный корпус.

В Польше Великобритания работает с Хорватией и Румынией. Дочерти посетил эскадрилью, дислоцированную на базе Бемово-Писке в Ожише, в составе которой служат 150 британских военнослужащих.

Час икс близок

План может быть задействован, так как авторитет США и НАТО в мире зависит от исхода военного конфликта на Украине. Также Запад уже приобрёл там активы, прежде всего чернозёмы. Вся помощь Киеву идёт в виде кредитов, и их надо возвращать.

Поскольку у Украины заканчиваются солдаты, единственный способ "изменить правила игры” в условиях надвигающейся для Киева катастрофы — это напрямую задействовать силы НАТО, которые до сих пор обеспечивали украинскую армию оружием, разведданными, материально-техническим обеспечением и командными структурами.

Против осуществления этого плана говорит следующее:

Размещение официального военного контингента стран НАТО на Украине будет означать объявление войны РФ. Лондон и другие столицы "храбрецов" могут превратиться в ядерную пустошь через 15 минут после занятия войсками правого берега Днепра. Если бы Запад так уж хотел (или мог) нанести стратегическое поражение РФ, то разместил бы свой контингент на Украине гораздо раньше — до начала СВО, а сегодня наращивал бы помощь ВСУ, но мы видим обратную картину. Значит, Запад не хочет победы Украины по соображениям безопасности (РФ — ядерная держава), и в этом есть консенсус среди западных политиков.

Военные должны разрабатывать самые разные планы, даже, возможно высадку армии на Луну, другой вопрос, дадут ли добро политики.

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