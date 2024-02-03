Министр Дочерти проверил готовность британского контингента в Польше для захода на Украину

Лондон инициировал план введения контингента НАТО на правый берег Днепра и границу с Белоруссией, чтобы "высвободить" силы ВСУ для противостояния РФ в зоне СВО.
Агентство РИА "Новости" сообщило, что Британия выступила с идеей скрытно перебросить на Украину крупные высокоманёвренные силы НАТО для занятия позиций на правом берегу Днепра и на границе с Белоруссией.
Анонимный "осведомлённый источник" проинформировал, что в этом могут быть задействованы войска Финляндии, Швеции, Румынии и Польши. Они этим манёвром "высвободят" силы ВСУ, которые Киев перебросит в зону СВО. Это, по мнению авторов плана, создаст ВСУ преимущество, что вынудит Москву начать переговоры на выгодных для Киева условиях. Также предлагается в качестве мер с помощью ВСУ:
Подготовку такого сценария в Британии предполагают завершить к маю 2024 года. План будет приведён в действие "при значительном ослаблении ВСУ" и успешном продвижении российской армии вглубь территории Украины, отметил источник.
15 декабря ровно о таких же планах сообщил бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
По его словам, некоторые страны рассматривают возможность отправки своих вооруженных сил на Украину, и "Великобритания является первой в этом списке", сказал он. По мнению Пристайко, Великобритания отправит войска в Украину в случае "катастрофического развития войны".
Также вспомним слова бывшего главы НАТО Андерса Расмуссена, который в июле заявил, что, "отдельные государства-члены НАТО могут рассмотреть возможность размещения войск на Украине, если другие члены или альянс в целом не предоставят Киеву значительные гарантии безопасности". Он назвал в качестве такой страны Польшу.
Именно Польшу 31 января посетил министр по делам Европы Великобритании Лео Дочерти. И именно в Польше расквартированы британские войска в составе многонациональной боевой группы НАТО, а всего таких групп восемь на границе с РФ. Это уже готовый и слаженный экспедиционный корпус.
В Польше Великобритания работает с Хорватией и Румынией. Дочерти посетил эскадрилью, дислоцированную на базе Бемово-Писке в Ожише, в составе которой служат 150 британских военнослужащих.
План может быть задействован, так как авторитет США и НАТО в мире зависит от исхода военного конфликта на Украине. Также Запад уже приобрёл там активы, прежде всего чернозёмы. Вся помощь Киеву идёт в виде кредитов, и их надо возвращать.
Поскольку у Украины заканчиваются солдаты, единственный способ "изменить правила игры” в условиях надвигающейся для Киева катастрофы — это напрямую задействовать силы НАТО, которые до сих пор обеспечивали украинскую армию оружием, разведданными, материально-техническим обеспечением и командными структурами.
Против осуществления этого плана говорит следующее:
Военные должны разрабатывать самые разные планы, даже, возможно высадку армии на Луну, другой вопрос, дадут ли добро политики.
Читайте по теме: Эксперты: разработана "частичная" модель вступления Украины в НАТО
Истерика на Западе по поводу "вторжения" РФ имеет под собой основания
В Германии дождались ошибки Байдена. Впереди возврат немцев к хорошей жизни
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.