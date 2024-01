73 процентов американцев не согласны с текущей политикой Байдена

США погружается во мрак. Более 72 процентов респондентов говорят, что страна идёт по неправильному пути, а за 35 лет, когда этот вопрос был в первый раз задан, это самый высокий показатель.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.