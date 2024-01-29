73 процентов американцев не согласны с текущей политикой Байдена

Дональд Трамп уже победил, и в этом ему тайно помогла администрация Джо Байдена

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США погружается во мрак. Более 72 процентов респондентов говорят, что страна идёт по неправильному пути, а за 35 лет, когда этот вопрос был в первый раз задан, это самый высокий показатель.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Свернули не туда

Согласно опросу, проведенному Pew Research Center в январе 2024 года, почти 73 процентов респондентов заявили, что Соединенные Штаты идут по неправильному пути. Это самый высокий показатель с 1989 года, когда впервые был задан этот вопрос.

Опрос показал, что пессимизм в отношении направления страны наиболее распространен среди республиканцев (94%), белых без высшего образования (85%) и жителей сельской местности (82%). Среди демократов и независимых пессимизм также высок, но не так распространен, как среди республиканцев.

Существует ряд факторов, которые могут способствовать негативному восприятию направления страны. К ним относятся:

Инфляция, которая достигла рекордного уровня в 8,9% в декабре 2022 года.

Проблемы с цепочками поставок, которые привели к дефициту товаров и росту цен.

Пандемия COVID-19, которая продолжает оказывать влияние на жизнь людей и экономику.

Стоимость аренды жилья выросла в 2-3 раза по сравнению с ростом доходов.

Забить людям баки

Чтобы поддержать Байдена развилась целая интеллектуальная индустрия, придумывая разные объяснения тому, что "тупые" граждане в глубинке не видят всех достижений "байденомики".

Объяснения такого общественного настроения в США:

1. Влияние СМИ: Они могут влиять на общественное мнение, особенно в регионах с сильным медиа-присутствием определенных каналов. Но не думай о "кухонной экономике". Это всё только в твоей голове.

2. Общий негативный фон. Такие события, как массовые убийства, иммиграционные проблемы, наркомания и внешние конфликты, могут создавать тревожное настроение, влияющее на восприятие экономики. Поэтому, когда социологи спрашивают мнение граждан об экономике, они получают отрицательный ответ, потому что люди чувствуют себя крайне негативно.

3. Политическая поляризация. Политические разногласия могут отражаться на всеобщих настроениях и влиять на результаты опросов. Штатный прорицатель газеты The New York Times Пол Кругман утверждает, что все хорошо, если только взглянуть на вещи с точки зрения богатого жителя Нью-Йорка, который зарабатывает на жизнь всякой ерундой. Он также утверждает, что сторонники Трампа, которые считают, что Байден украл выборы 2020 года, настроены так апокалиптично, что искажают взгляды на другие вопросы.

Проблема для Байдена в том, что все это не проблемы восприятия, а катастрофы, окружающие реальную экономику.

Вывод

Напрашивается вывод: экономическая ситуация может казаться плохой для основной массы, живущей в отдалении от богатых побережий. То есть тех, для кого высокие процентные ставки по ипотекам означают разницу между своим домом и зарабатыванием денег на оплату аренды (постоянно растущей).

Именно они будут голосовать за Дональда Трампа или в день выборов останутся дома — но он точно не проголосуют за экономические "рекорды" Джо. Люди понимают, когда они могут позволить себе и кормить детей, и одновременно платить за квартиру, а когда они этого себе позволить не могут.

В этой обстановке электорат сталкивается с выбором из кандидатов, баллотирующихся на основе их недавнего опыта работы в Овальном кабинете. Один был президентом тогда, когда зарплата росла быстрее инфляции, когда фондовый рынок был сильным, когда ставки по ипотекам были доступны, а другой — нет.

Однако победа Трампа на честных выборах зависит не только от здравого смысла и долларов. Именно его знание и понимание Астраны помогло ему тогда "въехать в победу" и почти добиться победы в следующих выборах.

Проще говоря, Трамп в Белый дом принёс волну пессимизма, который его недоброжелатели не разделяли, потому что он говорил с государством и об государстве, которое они или не видели, или понимали только как карикатуру. Но сегодня либеральные элиты настаивают, что дела идут хорошо, хотя подавляющее большинство американцев говорят, что это не так, жёсткая правда Трампа сумела "ухватить“ суть общественного настроения США.