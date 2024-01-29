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Дмитрий Плотников
Америка оказалась в состоянии СССР накануне его распада

США вступают в фазу Советского Союза 1990 года накануне его распада

4:43
Мир » Северная Америка » Мексика

В некогда"благословенных" США эпоха уверенности в завтрашнем дне прошла, наступает врем тревоги.

США вступают в фазу Советского Союза 1990 года накануне его распада
Фото: flickr.com by jimmyweee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Об этом пишет издание Salon, отмечая, что система государственного управления разваливается, но никто не может предложить жизнеспособную альтернативу.

Союз Несоциалистических Штатов

Упадок как норма — Штаты скатываются к состоянию позднего Союза накануне его распада. Симптомы проявляются повсюду — а история учит, что может произойти, если не изменить курс.

"Вы знаете, в чём проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего СССР. В чём проблема империй — им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И США уверенной поступью, уверенной походкой, твёрдым шагом идут прямо по пути Советского Союза", — когда-то в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пару лет назад сказал президент РФ Владимир Путин.

Итак, эра уверенности в завтрашнем дне прошла. Впереди эпоха нестабильности.

Автор статьи даже выделяет признаки упадка:

  • Рост неравенства и бедности
  • Ухудшение состояния здоровья населения
  • Рост социальной разобщенности и поляризации
  • Рост влияния ультраправых движений
  • Угроза ядерной войны
  • Изменение климата.

По мнению издания, эти признаки свидетельствуют о том, что США находятся в состоянии "гипернормализации", когда все уже знают, что система разваливается, но никто не может сделать.

В настоящее время США являются единственной страной развитого мира, где снижается средняя продолжительность жизни. Частично это связано с последствиями пандемии, но на самом деле такая тенденция возникла за несколько лет до ковида. С 2014 по 2017 год продолжительность жизни снижалась три года кряду — в США такого не случалось уже сто лет, и такого практически не бывает в современных государствах, не сталкивающихся с эпидемиями или войнами.

Средняя продолжительность жизни американцев сейчас находится на самом низком уровне с 1996 г.

Причины

Почему это происходит в самом богатом государстве мира?

Причины на поверхности. Во-первых, это происходит из-за растущего количества "смертей от отчаяния" (самоубийства и смерти, связанные с наркотиками и алкоголем), которые чаще стали случаться среди белых американцев среднего класса.

В 2017 году в Штатах зафиксировано более 150 тыс. "смертей от отчаяния". Сейчас страна переживает самую страшную эпидемию наркозависимости в собственной истории. Теперь среди главных причин смертности наряду с автомобильными катастрофами и преступлениями с применением "огнестрела" значатся передозировки, а в 2022 году число самоубийств достигло рекордного уровня.

Ещё один фактор: в США фиксируется более высокий уровень неравенства в обществе, чем во всех остальных развитых странах, и это единственная крупная страна, которая не гарантирует медобслуживание гражданам.

Эти все симптомы упадка возникли не на пустом месте. По ряду международных индексов США сегодня уже считается "развивающейся страной". Состояние не смертельное, но общий уровень здоровья народа ухудшается, и американцы приближаются к крупному перевороту масштабов краха коммунизма в 90-х. Никто не в силах с уверенностью предсказать будущее.

А сама угроза исходит изнутри, уверен автор статьи. На протяжении многих десятилетий после Второй мировой движущей силой американской геополитической стратегии был антикоммунизм. Однако после распада СССР этот импульс был направлен внутрь страны.

Сегодня идеал нацединства всё более шаткий.

"Мы не можем и дальше распадаться на два отдельных племени с разными наборами фактов и разными реалиями, у которых нет ничего общего, кроме нашей враждебности друг к другу и недоверия к тем немногочисленным национальным институтам, которые у нас ещё остались", — заявил американский политик-республиканец Митч Макконнелл.

Сейчас перед Штатами две дороги. Одна ведет к будущему, основанному на взаимодействии обществу и общем видении. Другая ведёт в Советский Союз 1991 года — к сверхдержаве, крах которой никто не мог себе представить, пока он не случился, подытожили эксперты.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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