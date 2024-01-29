США осознали, что Украине не поможет ни Байден, ни Трамп

В США поняли, что Украине уже не поможет ни Байден, ни Трамп

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Украинско-американские отношения не изменятся, чем бы ни закончились выборы в Овальный кабинет.

Фото: Openverse by Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is licensed under CC BY 4.0

Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Американский журналист и эксперт по внешней политике Дэвид Игнатиус убеждён, что внешняя политика США в отношении Украины будет продолжаться в том же направлении, независимо от того, кто победит на президентских выборах в 2024 году.

Подходы Джо Байдена и Дональда Трампа к Украине во многом схожи. Оба считают, что Россия является главной угрозой безопасности США в Европе, и что необходимо поддерживать Украину в ее обороне против российской агрессии. Однако, по мнению Игнатиуса, оба президента также понимают, что США не могут позволить себе вести длительную и дорогостоящую войну на Украине. Поэтому, в случае переизбрания Байдена или победы Трампа, США будут стремиться к прекращению боевых действий в 2025 году, даже если это будет означать уступки России.

США будут продолжать оказывать Украине военную помощь, но эта помощь будет уже ограниченный характер. США будут поставлять Украине оружие и боеприпасы, но уже не столько, и к тому же ограничат инструкторами или другими формами прямой военной поддержки.

В итоге, какова будет внешняя политика США на Украине в 2024-2025 годах, зависит от результатов президентских выборов. Но мнение издания свидетельствует о том, что США не готовы к долгосрочному противостоянию с Россией на Украине.