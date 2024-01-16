В Польше ответили на главные вопросы о соглашении Британии и Украины

Во время своего визита в Киев 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Соединенным Королевством и Украиной с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Даниэль Шелиговский, автор Польского института международных отношений (PISM). В своем новом материале для аналитического центра он отвечает на главные вопросы об этом соглашении.
В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 приняли декларацию, в которой обязались оказывать долгосрочную военную и финансовую поддержку Украине в ее защите от России и в послевоенном восстановлении. Эти обязательства должны были быть официально закреплены в пакете двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности между странами G7 и Украиной. Соединенные Штаты были первыми среди них, кто начал переговоры с Украиной в начале августа 2023 года, а Великобритания начала аналогичные переговоры несколькими днями позже, за ней последовали другие страны группы. К настоящему времени более 20 стран присоединились к Вильнюсской декларации, взяв на себя обязательство — подобно странам G7 — официально оформить долгосрочную поддержку Украины.
Соглашение между Великобританией и Украиной, заключенное сроком на 10 лет, предусматривает обширную военную и финансовую поддержку Украины для полного восстановления и будущей защиты ее территориальной целостности, включая [...] Крым. Соглашение формализует существующую помощь Великобритании в виде поставок оружия, консультаций и обучения украинской армии с особым акцентом на военно-морскую поддержку. Оно также предусматривает углубление сотрудничества в области разведки, сотрудничество в оборонной промышленности, поддержку защиты критически важной инфраструктуры Украины, а также помощь в послевоенном восстановлении и реформах страны. Великобритания обязалась обеспечить поставки современной военной техники, финансовую поддержку и введя санкции против России.
Являясь первым среди пакета соглашений со странами G7, соглашение между Великобританией и Украиной устанавливает стандарт для других соглашений, включая те, которые Украина будет заключать в будущем со странами, не входящими в G7. Его подписание и сопровождающие его заявления об увеличении военной поддержки Украины Великобританией окажут положительное влияние на консолидацию международной коалиции стран, поддерживающих Украину, особенно в контексте ожидаемого принятия нового пакета помощи США для нее. Они также окажут политическое давление на другие страны G7 с целью продвижения их собственных переговоров с Украиной по соответствующим соглашениям. Пакет соглашений со странами G7, вероятно, проложит путь для Украины к углублению военно-промышленного сотрудничества с другими партнерами, что позволит им взаимодействовать с Украиной под эгидой США и крупных европейских стран.
Соглашение с Великобританией не содержит положения о взаимной обороне в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, равно как и соглашения, заключенные Украиной с другими странами G7, не будут содержать его. Все эти соглашения предполагают всестороннюю военную поддержку Украины в форме поставок современного оружия, но не обязывают подписавших их сторон напрямую защищать Украину от России, хотя для внутренних целей украинские власти представили эти соглашения как гарантии безопасности Запада.
Соглашения G7 о сотрудничестве в области безопасности с Украиной направлены на оказание долгосрочной военной и финансовой поддержки стране в переходный период до ее вступления в НАТО. Соглашения предусматривают оказание помощи Украине в достижении готовности к членству в Североатлантическом союзе посредством всеобъемлющей реформы вооруженных сил и повышения их оперативной совместимости с силами стран НАТО, и будут подлежать пересмотру или истечет срок их действия после окончательного вступления Украины в Североатлантический союз. Однако в настоящее время среди государств-членов НАТО нет консенсуса относительно будущего членства Украины. По этой причине двусторонние соглашения стран G7 (и других заинтересованных партнеров) с Украиной фактически носят заместительный характер. Тем не менее, в будущем они могли бы заложить основы для системы многосторонних гарантий безопасности для Украины, если ей в конечном счете не удастся заручиться согласием всех членов НАТО на ее вступление в Североатлантический союз.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.