В Польше ответили на главные вопросы о соглашении Британии и Украины

Раскрыто значение "исторического" соглашения Британии и Украины

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Во время своего визита в Киев 12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Соединенным Королевством и Украиной с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Даниэль Шелиговский, автор Польского института международных отношений (PISM). В своем новом материале для аналитического центра он отвечает на главные вопросы об этом соглашении.

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Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Почему Великобритания подписала соглашение о безопасности с Украиной?

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 приняли декларацию, в которой обязались оказывать долгосрочную военную и финансовую поддержку Украине в ее защите от России и в послевоенном восстановлении. Эти обязательства должны были быть официально закреплены в пакете двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности между странами G7 и Украиной. Соединенные Штаты были первыми среди них, кто начал переговоры с Украиной в начале августа 2023 года, а Великобритания начала аналогичные переговоры несколькими днями позже, за ней последовали другие страны группы. К настоящему времени более 20 стран присоединились к Вильнюсской декларации, взяв на себя обязательство — подобно странам G7 — официально оформить долгосрочную поддержку Украины.

Что влечет за собой соглашение?

Соглашение между Великобританией и Украиной, заключенное сроком на 10 лет, предусматривает обширную военную и финансовую поддержку Украины для полного восстановления и будущей защиты ее территориальной целостности, включая [...] Крым. Соглашение формализует существующую помощь Великобритании в виде поставок оружия, консультаций и обучения украинской армии с особым акцентом на военно-морскую поддержку. Оно также предусматривает углубление сотрудничества в области разведки, сотрудничество в оборонной промышленности, поддержку защиты критически важной инфраструктуры Украины, а также помощь в послевоенном восстановлении и реформах страны. Великобритания обязалась обеспечить поставки современной военной техники, финансовую поддержку и введя санкции против России.

В чем значение соглашения?

Являясь первым среди пакета соглашений со странами G7, соглашение между Великобританией и Украиной устанавливает стандарт для других соглашений, включая те, которые Украина будет заключать в будущем со странами, не входящими в G7. Его подписание и сопровождающие его заявления об увеличении военной поддержки Украины Великобританией окажут положительное влияние на консолидацию международной коалиции стран, поддерживающих Украину, особенно в контексте ожидаемого принятия нового пакета помощи США для нее. Они также окажут политическое давление на другие страны G7 с целью продвижения их собственных переговоров с Украиной по соответствующим соглашениям. Пакет соглашений со странами G7, вероятно, проложит путь для Украины к углублению военно-промышленного сотрудничества с другими партнерами, что позволит им взаимодействовать с Украиной под эгидой США и крупных европейских стран.

Предоставила ли Великобритания гарантии безопасности Украине?

Соглашение с Великобританией не содержит положения о взаимной обороне в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, равно как и соглашения, заключенные Украиной с другими странами G7, не будут содержать его. Все эти соглашения предполагают всестороннюю военную поддержку Украины в форме поставок современного оружия, но не обязывают подписавших их сторон напрямую защищать Украину от России, хотя для внутренних целей украинские власти представили эти соглашения как гарантии безопасности Запада.

Являются ли соглашения со странами G7 альтернативой членству Украины в НАТО?

Соглашения G7 о сотрудничестве в области безопасности с Украиной направлены на оказание долгосрочной военной и финансовой поддержки стране в переходный период до ее вступления в НАТО. Соглашения предусматривают оказание помощи Украине в достижении готовности к членству в Североатлантическом союзе посредством всеобъемлющей реформы вооруженных сил и повышения их оперативной совместимости с силами стран НАТО, и будут подлежать пересмотру или истечет срок их действия после окончательного вступления Украины в Североатлантический союз. Однако в настоящее время среди государств-членов НАТО нет консенсуса относительно будущего членства Украины. По этой причине двусторонние соглашения стран G7 (и других заинтересованных партнеров) с Украиной фактически носят заместительный характер. Тем не менее, в будущем они могли бы заложить основы для системы многосторонних гарантий безопасности для Украины, если ей в конечном счете не удастся заручиться согласием всех членов НАТО на ее вступление в Североатлантический союз.