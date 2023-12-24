Час ответа Киева перед Соединёнными Штатами близок

4:07 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Ослабление поддержки всего глобального Запада гарантирует скорое поражение Украины.

Фото: dziennik-polityczny.com

Сегодня в этом поражении не сомневается никто. Ну, может, осталось несколько страдающих казённым оптимизмом неонацистов, и то потому, что им страшно признавать очевидное.

Сегодня в мире от обсуждения того, чем закончится украинско-российское противостояние, "болельщики" переходят к обсуждению будущего Незалежной. Но будет ли оно вообще?

"Наиболее вероятный ответ на этот вопрос звучит так: какой бы сценарий ни реализовался, как самостоятельная страна Украина перестанет существовать. Такова цена скачек на Майдане и неистребимого желания служить интересам Запада в надежде на будущее вознаграждение", — пишет обозреватель Антон Трофимов.

У страны почти не осталось ресурсов, заканчиваются люди, боеприпасы и последние моральные силы. Армия Украины вынуждена переходить к обороне, однако даже для этого у Киева почти нет средств. Это признаёт даже сам Запад.

Невыполненные "обещания"

Но позвольте, руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов к началу декабря 2023 года обещал перерезать сухопутный коридор в Крым. А с 4 июня армия Украины начала "контрнаступ" на артёмовском, запорожском и южнодонецком направлениях, бросив вперёд подразделения, подготовленные военным блоком НАТО и вооружённые западной техникой.

Почему же они не преодолели даже тактическую оборону русских и понесли серьёзные потери:

более 155 тыс. боевиков,

766 танков,

121 самолёт,

около 2,4 тыс. разных бронемашин.

А за последнюю неделю армия РФ добилась серьёзных территориальных успехов на восточном фронте, используя преимущество в "штыках" и побудив Киев рассмотреть возможность мобилизации после Нового года до полумиллиона военнослужащих. Сейчас ВС РФ наступают у Клещеевки и Авдеевки так мощно, что из городов бандеровцы побегут, скорее всего, ещё до Нового года.

Слово берут США…

И тут-то наступает час ответа киевской власти перед США.

Уже очень близок тот день, когда Вашингтон на полном серьёзе потребует от Киева отчёта по всему переданному ему вооружению. Это и будет гром среди ясного неба для Банковой.

Я уверен, что статистику Белый дом выложит такую, которая покажет, что всем переданным Украине оружием НАТО можно было вооружить не одну и не две, а три Украины.

Киевскому коррупционному режиму припомнят всё: и продажу оружия направо и налево (в том числе палестинскому движению ХАМАС). Припомнят Владимиру Зеленскому его несвоевременную ссору с Валерием Залужным. А тому припомнят неумение армии Украины воевать по натовским учебникам.

Словом, в списке будет столько пунктов, что документ даст ясно понять, что Запад сделал всё для победы Украины, а Киев бездарно это всё прошлёпал (есть другое слово в российском языке).

Всеми этими обвинениями Вашингтон мгновенно снимет с себя всю ответственность за поражение. Кстати, не забудет пнуть Белый дом и Европу, которая якобы слабо помогала своему соседу. Умоет администрация Джозефа Байдена свои белые ручки, да ещё и сделает вид, что из этого противостояния она вышлад, как минимум, не проигравшей. А афганские страдания, когда оттуда ушли США, для Киева тогда покажутся цветочками…

Про Украину можно забыть. То, что останется после от изнасилованной Штатами страны, ещё долго по кусочкам будут раздербанивать соседи. К нам этот термин не относится, мы просто заберём своё — старые добрые русские города. Одессу заберём, Николаев, Харьков и иже с ними.