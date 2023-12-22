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Алексей Гончаров

Прослушка Залужного: версии и факты

Мир » Бывший СССР » Украина

В Министерстве обороны Украины и на Банковой происходит какое-то непонятное шевеление. В одном из кабинетов главкома ВСУ Залужного нашли прослушивающее устройство. Кроме того, и в других кабинетах одного из самых секретных объектов Украины, с наивысшим уровнем режима, тоже обнаружена "прослушка".

Прослушка Залужного: версии и факты
Фото: biografpro.ru

Представитель СБУ подтвердил данную информацию и заверил, что будет проведена проверка и возбуждено уголовное дело. Официальных версий о том, кто может прослушивать генерала и его сотрудников, пока нет. Но в кулуарах ходит несколько версий.

Как обычно, есть предположение "Русского следа". Конечно, хочется верить, что Главное разведуправление ВС РФ и ФСБ — структуры авторитетные, весьма опытные, с большим багажом знаний и возможностей, естественно имеющие агентуру в Генеральном штабе ВСУ. Но Штаб Украинской армии буквально нашпигован аппаратурой западного образца, с кучей советников из числа военнослужащих, скорее всего, блока НАТО. Об этом было заявлено ещё в 2021 году начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком, когда были анонсированы требования по переходу ВСУ на западные образцы связи и средства радио-электронной борьбы. Эти ребята свой хлеб даром не едят. Там, где СБУ и работники Минобороны Украины могли прошляпить "жучек", пришлые специалисты вполне обнаружат или сработают на опережение.

Второй вариант — это наследство от прежних хозяев кабинета и прежней власти. Кто-то сказал, что ещё времен Януковича. Выглядит малоубедительно. Отмечу, что помещения проверяют постоянно разными способами и разные службы. В течение 10 лет могли уж что-нибудь "нарыть".

Третий, и самый вероятный вариант, это прямая попытка Офиса Президента, надавить и контролировать минобороны Украины через СБУ.

Зеленский и его окружение, при всех положительных качествах Залужного как военного руководителя очень недовольны главкомом ВСУ.

Есть политика, а есть война. Политика Зеленского напрямую связана с военными необходимостями и постоянно опирается на победы и поражения ВСУ.

При этом неудачное летнее наступление привело к снижению рейтинга президента: по последним данным, к ноябрю доверие к президенту упало до уровня 30-35%, у главкома ВСУ Валерия Залужного этот показатель наоборот вырос до уровня 70%.

"…Залужный — один из основных кандидатов в президенты Украины, даже если он сам этого не хочет… Это единственный и реальный конкурент Зеленскому, который вообще сейчас существует…" — высказался бывший советник президента Арестович.

Залужный вообще не стесняется критиковать действия президента Украины. О нехватке солдат и кадровом голоде он говорил ранее, и не преминул отметить сейчас:

"…Мобилизацию нужно не усиливать, а вернуть в те пределы, как это работало раньше. Сейчас это проблема тех ребят, которые сражаются на переднем крае. Их должен кто-то заменять и помогать…"

Недавно прошла волна арестов и увольнений военкомов крупных городов и областей.

"…Это были профессионалы, они знали, как это (проводить мобилизацию) делать, а теперь их нет…" — высказался Залужный.

Даже учитывая коррумпированность военкомов, их заменили совсем не компетентными кадрами. А это срыв так необходимой мобилизации.

Мобилизация — это камень преткновения, между Минобороны и Офисом президента:

"…От мобилизации невозможно отойти. Сейчас в Силах обороны Украины 1,1 млн человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может…" — отметил Буданов.

Но повальное хаотичное хватание всех подряд на улицах городов снижает рейтинги Зеленского и делает его непопулярным.

Даже у начальника Главного Управления Разведки Буданова, который считался человеком президента Украины, рейтинг одобрения почти в два раза выше, чем у его патрона, а именно около 50%. Зеленский вполне проиграет президентские выборы, если ему доведется соперничать с главкомом ВСУ или начальником ГУР.

Хочется отметить отдельно, что отмена выборов явно настроила против Зеленского всех, кто был раньше к нему относительно лоялен.

"Речь идет не о политической конкуренции, а о демократических принципах. Мэров лишают полномочий, а местное самоуправление находится под ударом. Конфликт с военным руководством переместился в центр общественного внимания…" — высказался с критикой Виталий Кличко.

Залужный ранее уже отдельно отмечал, что в Минобороны процветает коррупция, и намекал на корни, которые растут из Офиса президента.

Деньги, выделяемые США на боевые действия, средства, собираемые через гуманитарные организации — разворовываются, материальное имущество закупается по завышенным ценам или не доходит до подразделений. Его не удивляет, что в Вашингтоне, разгорелась борьба между Сенатом и президентом Джо Байденом из-за вопроса о целесообразности выделения новой денежной суммы для Украины.

Дошло до того, что Офис президента Украины дал указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Залужным и его представителями.

Немного ранее президент Украины высказывался, что спецслужбы России готовят "Новый Майдан".

"…Иностранные журналисты, которые имеют опыт работы в России, готовят серию соответствующих публикаций с дезинформацией. Цель — посеять раскол в украинском обществе… Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна…" — сказал Зеленский. Немедленно были приняты меры, связанные с работой СБУ.

Также завели уголовные дела по факту провала обороны юга Украины. Отмечено было, что ВС РФ быстро продвинулись, создав общий фронт от Крыма до Донецка, а мосты и ж/д-пути даже не были повреждены.

Залужный в деле фигурирует как свидетель. Но обвинить его как человека, ответственного за уровень подготовки ВСУ, в госизмене или халатности, вполне могут.

И никого не будет интересовать, что Валерий Залужный пытался бить во все колокола, отмечая слабую подготовку как ВСУ в первые месяцы войны, так и слабую подготовку летнего наступления, которая, по его словам, была проведена не по правилам военной науки, а из-за "хотелок" президента Украины.

Намёк на третий Майдан — это намёк, на то, что если военные взбунтуются, Зеленский будет иметь право вписать их в предатели и пособники России. А уголовное дело предназначено для того, чтобы держать Залужного, в том числе и как политического оппонента, под колпаком.

Свитан. Прослушка Залужного, бомжи Коломойского, активная дура Безуглая, теракт в Закарпатье
Автор Алексей Гончаров
Алексей Гончаров — внештатный автор медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сбу всу валерий залужный владимир зеленский
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