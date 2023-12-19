Квазигосударство Косово: подаяния США и ЕС как доход, наёмничество как работа

Косово — территория бывшей Югославии, которая уже много лет является в Европе точкой большого конфликта, изначально горячего, а затем притушенного. Разберёмся, что там происходит с 2008 года, и что далее можно прогнозировать.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Сербия, опираясь на международное право и резолюцию СБ ООН 1244, законно считает её своей автономной провинцией. Косово давно стало субъектом геополитических игр в мире. По частоте упоминания в Европе и Америке оно может смело конкурировать с Украиной и Израилем.

Квазигосударство с населением около 1,8 млн человек, которое признают менее половины членов ООН, при активной поддержке Запада рвётся к международной легитимности и участию в деятельности важнейших мировых общественно-политических институтов: ООН, Совет Европы, а также ЕС и НАТО, многих других (Интерпол, например).

Беднейшие в Европе

Согласно классификации ООН и других международных исследовательских институтов, Косово является страной с развивающейся экономикой и нарождающимся рынком. Если отбросить эти туманные формулировки, то смело можно утверждать, что КиМ — беднейшая часть Европы, и пока в перспективе вряд ли сможет продемонстрировать какой-то ощутимый рывок. Индекс развития Косово не позволяет этому образованию подняться выше 150-го места в мировом рейтинге.

Даже во времена югославской империи Иосипа Броз Тито Косово и Метохия считалась беднейшей провинцией внешне процветавшей страны. Центральные власти прилагали усилия для индустриализации края, развития его хозяйственного потенциала. Здесь создавали промышленность, фармацевтику, развивали энергетику, добычу полезных ископаемых: бурый уголь, редкие металлы.

Однако после развала СФРЮ, военных разборок конца 90-х годов и из-за нынешнего неопределённого статуса этого образования социально-экономическая жизнь Косово резко покатилась вниз. Чего не скажешь о бурлящей и многообразной политической среде. Многие западные эксперты считают, что промышленность края и экономика в целом находятся в состоянии стагнации.

За счёт чего же живёт Косово, как существуют населяющие его люди, и самое главное — чего им ждать в плане развития территории?

17 февраля 2008 года парламент Косово (Кувенд, или Ассамблея) в одностороннем порядке признал независимость территории. В июне 2008 года была утверждена и вступила в силу Конституция края. Согласно этому документу, Косово является "свободным, демократическим, миролюбивым государством, которое станет родиной всех граждан".

Увы, эти красивые и внешне правильные фразы стали лишь лицемерным обрамлением псевдогосударства, заложенного в основном боевиками-преступниками (Хашима Тачи, бывшего "президента" и "премьера" и его подельников пытаются осудить в Гааге по старым делам о военных преступлениям, в том числе торговле человеческими органами) и построенного на ненависти к сербам. К слову, албанский наряду с сербским являются государственными языками, но всё сербское местная политэлита ненавидит. Например, нынешний "премьер" Альбин Курти, как неоднократно рассказывал журналистам президент Александр Вучич, наотрез отказывается говорить по-сербски, хотя свободно знает язык. Курти во времена Югославии был осуждён за терроризм и отбывал 15 -летний срок в тюрьме в Сербии. Но во времена президента Бориса Тадича в 2003 году был помилован. А зря!

Формально Косово — это парламентская республика, властные исполнительные полномочия осуществляет глава правительства (с марта 2021 года — Альбин Курти). Он избирается на всеобщих выборах, которые проходят раз в 4 года.

У Косово есть так называемый президент, обладающий в основном представительными функциями. Одновременно президент возглавляет Силы обороны и парламент.

Президента избирает парламент (с апреля 2021 года это Вьоса Османи).

Сербы бойкотируют работу парламента

В Косово имеются различные политические партии, всего их 14, включая "Сербский список". На последних всеобщих выборах в феврале 2021 года победила партия действующего "премьера" — "Самоопределение" или "Движение за самоопределение", исповедующая албанский национализм с левым уклоном. Они получили 59 мест в Ассамблее (из 120).

Согласно Конституции, 10 мест в парламенте отведено местным сербам, которые в настоящий момент бойкотируют эту привилегию и не участвуют в работе законодательного органа (напоминает ситуацию с Кипром, где в парламенте многие десятилетия пустуют квотные места для турок-киприотов).

Если с политической активностью, особенно, на внешней арене, у Косово дела развиваются динамично, то хозяйственное положение страны оставляет желать лучшего. Страна фактически выживает за счёт переводов косовских албанцев извне и международной помощи — от ЕС и Америки. Только от Евросоюза Приштина за последние годы получила более 3,5 млрд евро.

По данным ООН и отчётам ЕС, порядка 30% населения живёт за чертой бедности. Безработица, прежде всего среди молодёжи, имеет тревожные показатели от 30% и выше (в отдельные годы — более 45%). Соответственно, широкие масштабы имеет трудовая миграция, в основном в Европу, где работают десятки тысяч косоваров. Их переводы домой составляют значительную долю прихода бюджета территории (свыше 600 млн евро в год).

Ресурсы есть, но...

Косово богато различными полезными ископаемыми: крупнейшие в мире запасы бурого угля, разработка которого интенсивно велась ещё во времена Югославии. Имеются запасы цинка, свинца, алюминия, золота, серебра, никеля, меди и других минералов.

В эпоху Тито в КиМ было построено несколько металлургических предприятий, велась разработка залежей ископаемых, что давало работу более 20 тысячам человек. После 1999 года тяжёлая промышленность пришла по большей части в упадок.

В структуре ВВП более 60% составляет сфера услуг, остальное — промышленность и сельское хозяйство.

В Косово имеются предприятия, обеспечивающие насущные потребности населения: пищевое производство (в Приштине имеется крупный мясокомбинат), текстильные фабрики, винодельческие заводы. Косово производит кожаные изделия, обувь под известными брендами, как пишут, пользуется спросом в Европе.

Во времена Югославии в Косово были основаны несколько индустриальных комплексов, в основном связанных с добычей полезных ископаемых, а также металлургические предприятия. В частности, имеется крупная шахта "Ферроникель", которая до недавнего времени обеспечивала до 40% экспорта из КиМ. Сейчас этот объект испытывает значительные трудности из-за недостатка капиталов для развития, обновления производственных мощностей и т. д.

В крае действует Косовская энергетическая корпорация, являющаяся монополистом. При ней имеется 2 шахты по добыче угля. У КЭК более 800 тыс. потребителей, на предприятии занято около 8 тысяч работников. По оценкам Всемирного банка, Косово располагает запасами полезных ископаемых в размере свыше 13 млрд долларов. Но развитие этого сектора затруднено в силу многих факторов: отсутствие либо недостаток инвестиций, отсутствие технической и технологической базы, недостаток возможностей по оценке экологических рисков, необходимость дополнительной подготовки технического персонала и другое.

В населённом пункте Трепча, рядом с Митровицей расположен огромный горнодобывающий комплекс, построенный ещё в югославские времена. Сейчас там добывается бурый уголь, свинец, цинк. Предприятие испытывает схожие со многими промышленными объектами проблемы.

Сельское хозяйство даёт государству до 20% от объема ВВП. Традиционно развито виноделие, имеющее здесь многовековую историю. Производимые на четырёх крупных заводах вина идут на экспорт. Развито овощеводство, производство зерновых, животноводство. Тем не менее, как и в промышленности необходимы масштабные реформы, инвестиции, остро ощущается недостаток современной техники и машин.

Косово стабильно имеет отрицательный внешнеторговый баланс. По данным Центрального банка края, косовский экспорт в 2022 году снизился на 7,2%, а торговый дефицит превышает 3,2 млрд евро. По понятным причинам в ближайшее время прогресса в этой сфере ждать не стоит.

Национальной валюты в КиМ нет, волевым решением властей используется евро, хотя в ЕС этот шаг вызвал противоречивую реакцию. В сербских анклавах на севере КиМ хождение имеет сербский динар.

Религиозный состав албанского населения Косово неоднороден. Данные на этот счёт разнятся от источника к источнику. Считается, что свыше 80% населения исповедуют ислам, остальные католики и православные (практически только сербы), а также атеисты. Косово имеет светские устои. По некоторым данным, православные есть и среди албанцев, но в силу ксенофобских тенденций в обществе они вынуждены скрывать свою религию, чтобы их не воспринимали как сербов. Толерантность!

В Косово расположено большое количество представительств иностранных компаний, действуют совместные предприятия: с европейским, американским, турецким капиталом — более 6 тысяч. Тем не менее, даже такое массированное присутствие в небольшой стране не способно радикально решить экономические и социальные проблемы. Львиную долю иностранного бизнеса представляют банковские, страховые и телекоммуникационные компании. Определённые шаги зарубежные партнёры предпринимают для развития транспортной инфраструктуры (например, железнодорожная ветка Приштина-Дуррес), развития медицины, социальных сервисов.

Криминальная сторона экономики

Косово испытывает сходные со многими странами континента проблемы, а именно — стремительное старение населения, сокращение рождаемости и значительный отток рабочей силы за рубеж. Внушительных размеров достигла так называемая теневая экономика: наркоторговля, контрабанда многих видов, торговля оружием, крадеными автомобилями и даже торговля людьми.

По разным оценкам, до 80% циркулирующих в Европе наркотиков (от марихуаны до героина) проходят через руки косовских дилеров, что длится уже не одно десятилетие. Наркотики производят и в крае. Совсем недавно в Албании со скандалом была задержана группа лиц, которую возглавлял довольно известный косовских властей деятель, с большой партией смертоносного "зелья" — таблетки экстази. Как выяснилось, косовары активно используют соседнюю Албанию для наркотрафика, как на Адриатическом побережье в пляжный сезон, так и для переправки в другие страны.

Высокая безработица среди молодёжи, а также насаждаемые здесь зарубежными исламскими эмиссарами радикальные идеи превращают эту группу населения в лёгкую добычу для различных экстремистских организаций, типа Исламского государства*. Наёмники из Косово присутствуют в Сирии и других горячих точках Ближнего Востока. Власти, в свою очередь, почти ничего не делают для пресечения подобной практики либо наказания возвращающихся домой боевиков-муджахедов.

У фон дер Ляйен всё хорошо

Европейская комиссия готовит ежегодные отчеты о состоянии дел в Косово, в том числе с учётом планов по эвентуальному приёму территории в состав ЕС. Исследования Брюсселя имеют разноплановый характер, охватывая основные сферы жизни Косово.

Вчитываясь в стандартные и во многом механические формулировки Еврокомиссии в подходах к Косово, не оставляет ощущение, что речь идёт о делающем хороший рывок в развитии гармоничном обществе, а не о полукриминальной территории. Рекомендации умудрённых в демократических трансформациях еврочиновников вызывают умиление.

"Укрепление демократии и верховенства закона, успехи в борьбе с коррупцией, усиление институционального потенциала, совершенствование судебной системы, развитие взаимодействия с парламентской оппозицией (противники власти поголовно ненавидят Курти, кстати)" и ещё, и ещё.

Создаётся впечатление, что косовское общество процветает, гражданам гарантировано цивилизованное обращение с властью, любые услуги и пожелания (это только касаемо албанцев). Как будто не было кровавых сербских погромов (как в апреле 2004 года), разрушения десятков православных храмов и святынь (Конституция Косово обещает уважение "религиозного разнообразия" и защиту культовых объектов). Если ещё учесть полицейский произвол в сербских анклавах, заключение под стражу без суда и следствия, отъём и разрушение сербского имущества и многое другое, то "репорт" ЕС станет подобен ненаучно-фантастическому произведению, в основу которого положен принцип wishful thinking или выдача желаемого за действительное. Увы, таков мутный мир евродемократии.

Состоявшийся недавно визит в Приштину председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и её встречи с Османи и Курти, как пишет одно из крупнейших приштинских изданий Gazeta Express, лишь подтвердили благостный настрой Брюсселя. Косово на правильном пути, и "президент", и "премьер" пытались убедить высшего чиновника ЕС, что реформы в крае идут полным ходом. Собственно, у фон дер Ляйен не было неудобных либо смущающих вопросов к Приштине. Мол, продолжайте реформы, создайте Сообщество сербских муниципалитетов в обмен на де-факто признание Косово со стороны Сербии. Простая и понятная формула!

Особого внимания заслуживают потуги Приштины имитировать добрую волю в отношении Сербии и предлагать Белграду неформальное общение. Речь идёт о целиком лживой инициативе проводить ежегодный фестиваль "Mirëdita, добар дан", который организуется в Сербии и Косово с 2014 года. Как пишут на официальном сайте фестиваля, мероприятие "собирает вместе творческих людей, активистов мира и правозащитников, людей, формирующих общественное мнение в Косово и Сербии, фестиваль обогащает региональные перспективы, поощряет сотрудничество и миротворчество".

В Приштину приезжают какие-то сербы, в Белград — албанцы под охраной полиции. К слову, Альбин Курти любит "карманных" сербов, достаточно вспомнить его одиозного советника Ненада Рашича (того сгубили коррупционные приключения).

Сербские власти не запрещают это "культурное" событие. Неизменно случаются скандалы с участием сербской оппозиции, а президента Александра Вучича обзывают "шиптар" (то есть, албанец). На одном из таких сборищ в Белграде несколько лет назад на сцену выскочил юноша, видимо, беженец из КиМ. Он прокричал:

"Мы вас боимся. Верните меня домой. Я ребёнок-переселенец, моё детство уничтожили".

Очень трудно писать о Косово с чисто страноведческими целями. Применительно к Приштине политическая составляющая обгоняет любые формальные подходы. Псевдогосударство, которое построено на ненависти, крови, мщении, преступности всех видов, пренебрежении к неалбанцам, вряд ли может быть жизнеспособным, даже с помощью западных спонсоров.

Приштина изначально воспринималась Вашингтоном и Брюсселем чем-то подобным единственному любимому дитя. В основу была положена неприязнь и враждебность к Сербии. "Родители" балуют Косово, потакают любым его капризам, пытаясь взрастить образцовое создание, которое будет служить Западу верой и правдой в пику своенравию и гордости Белграда, проводить антироссийский и антикитайский курсы в регионе. Получится ли у них?

* - организация, признанная террористической, запрещена в России.