Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО

Международный альянс в память о Холокосте (МАПХ) на недавнем заседании экспертной группы в Загребе рекомендовал правительству Хорватии внести мемориал Ясеновац в список охранных объектов. В годы Второй Мировой войны там находился один из самых кровавых и зловещих концентрационных лагерей, которым заправляли хорватские нацисты - усташи. В список также предложено внести и памятник на месте концлагеря - огромный каменный цветок. Таким образом МАПХ стремится сохранить память об этом жутком месте в рамках ЮНЕСКО по аналогии с мемориалом Аушвиц.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

В годы существования так называемого Независимого хорватского государства, верного союзника фашистской Германии, в 1941-1945 годах в лагере были убиты, по разным оценкам, около 700 тыс. человек - большинство составили сербы, уничтожали там также евреев (примерно 30 тыс.), цыган (практически всех, кто жил в Хорватии до войны), многие местные антифашисты.

МАПХ - межправительственная организация, которая стремится заручиться поддержкой политических кругов и гражданского общества, с тем чтобы вести работу по сохранению памяти о Холокосте, а также осуществлять образовательную и исследовательскую деятельность.

Международный альянс в память о Холокосте возник в 1998 году по инициативе Йорана Перссона, занимавшего в те годы пост премьер-министра Швеции. Изначально она получила название Целевой группы по международному сотрудничеству по вопросам просвещения, памяти и исследованию Холокоста.

Процедура включения какого-либо национального объекта в список наследия ЮНЕСКО требует, чтобы заявка на регистрацию была подана страной, в которой расположен памятник, поэтому МАПХ обратилась к правительству Хорватии. Для этого необходимо подготовить подробное досье на номинируемый объект и представить его в ЮНЕСКО.

Перечень наиболее важных природных и культурных объектов в конкретной стране находится во временном списке ЮНЕСКО и представляет собой потенциальный актив, который государство-член может предложить для регистрации в течение следующих пяти-десяти лет. Этот список может быть обновлён в любое время, что важно, когда речь идет о Ясеноваце, которого нет во временном списке.

Объекты, номинированные для зачисления, оцениваются двумя независимыми консультативными организациями - Международным советом по памятникам и памятным местам и Международным союзом охраны природы, которые предоставляют Комитету Всемирного наследия оценки культурных и природных объектов, предлагаемых для включения. Третья консультативная организация - Международный центр изучения сохранения и реставрации культурных ценностей, это межправительственный орган, который дает комитету экспертные рекомендации по сохранению культурных ценностей. После того, как место было номинировано и оценено, окончательное решение относительно его регистрации остаётся за межправительственным Комитетом Всемирного наследия. Он собирается раз в год, чтобы решить, какие места должны быть внесены в список наследия.

До сих пор у Хорватии находились под охраной десять объектов, в том числе дворец римского императора Диоклетиана в Сплите, Национальный парк Плитвицкие озера, города Дубровник, Пореч, Трогир, Собор Святого Иакова в Шибенике и другие. Ещё одно важное требование, выдвинутое экспертами МАПХ перед официальным Загребом - разрешить археологические исследования на месте, где когда-то располагался концлагерь.

Член британской делегации в Альянсе Джили Кар, посетившая вместе с членами сербской делегации единственное сохранившееся подлинное здание бывшего каземата Ясеноваца, предложила провести неинвазивные геомагнитные исследования местности. Ожидается, что таким образом можно будет найти предметы из повседневной жизни заключённых, такие как столовые приборы, а также оружие и инструменты, которыми они подвергались пыткам. Не исключено, что могут быть обнаружены и некоторые человеческие останки.

После Второй мировой войны в Ясеноваце было проведено несколько целевых полевых исследований. Впервые Государственная комиссия Хорватии по выявлению преступлений оккупантов и их местных пособников организовала в 1946 году несколько раскопок на обширной территории вокруг Ясеноваца. Собственно, там была целая группа лагерей в радиусе 60 км от нынешнего мемориала. Тогда были найдены многочисленные захоронения убитых узников, около 3 тыс. человек: мужчин, женщин и детей. Исследования и раскопки также проводились в 1964-65 годах, а также в 1976 году.

Мрачное прошлое старались не ворошить



История концлагеря Ясеновац до сих пор вызывает споры среди историков и исследователей. В годы существования Югославии её лидер Иосип Броз Тито, хорват по национальности, прилагал усилия, чтобы не ворошить память об этом зловещем месте и тем самым не провоцировать межнациональные распри, особенно между сербами и хорватами, у которых до сих пор весьма сложные отношения.

В 1945 году под натиском Югославской народной армии палачи-усташи бежали из Ясеноваца. Но перед этим они попытались скрыть следы своих чудовищных преступлений.

Усташи тогда взорвали практически весь концлагерь. Они извлекали трупы из братских могил и сжигали их. До этого несколько раз уничтожали лагерные архивы. Но скрыть все следы не удалось.

В 90-е годы, когда Хорватия стала независимым государством, Ясеновац оказался весьма неудобным местом с точки зрения царившей в стране сербофобии, скандальной ликвидации полугосударственного образования Сербская Краина в ходе варварской военной операции "Буря" в 1995 году, жертвами которой стали более тысячи сербов, а почти 200 тысяч были изгнаны за пределы Хорватии.

Вдохновитель "этнического очищения" Хорватии от сербов, первый президент Республики (с 1990 по 1999 годы) Франьо Туджман придерживался крайне националистических и антисербских воззрений, фактически реабилитировал усташей, которые, как он считал, "выражали тысячелетние чаяния хорватского народа".

Нынешние власти Хорватии пытаются всеми способами отмежеваться от памяти об усташах, но каких-то раскаяний, как писал один сербский исследователь, "на коленях перед памятником в Ясеноваце" так и не последовало. Неоусташи, как и неофашисты в Европе, периодически фигурируют в скандальных историях в Хорватии, естественно, имея при себе соответствующую символику: чёрные рубашки, флаги, песни и т.д. И это несмотря на то, что законы Хорватии предусматривают различные наказания за подобные выходки.

Стал причиной скандала

Ясеновац в прошлом году стал причиной дипломатического скандала между Белградом и Загребом. Власти не позволили президенту Сербии Александру Вучичу в частном порядке посетить мемориал, чтобы почтить память жертв, в том числе его родственников, погибших в этом концлагере. Тогда хорватские власти посчитали визит Вучича "неуместным". При этом для Загреба подлинно культовым мемориальным местом стал городок Вуковар, где в 1991 году Югославской народной армией были расстреляны пленные хорватские солдаты и гражданские лица. Хотя вся эта история так же, как и Ясеновац, полна искажений, спекуляций и попыток переписывания хроники подлинных событий того времени. Кстати, хорватские власти, в частности бывший президент Колинда Грабар-Китарович избегала посещений Ясеноваца, неизменно направляя на ежегодные церемонии памяти своего представителя.

Если включение бывшего концлагеря Ясеновац в список всемирного наследия ЮНЕСКО всё же состоится, то это станет весьма символичным событием, которое поможет окончательно увековечить память об этом мрачном месте для будущих поколений. Несомненно, что и для самой Хорватии такой шаг стал бы возможностью окончательно отмежеваться от позорного усташского прошлого. Способен ли Загреб решиться на такое?