Дарья Асламова: в Африке очень ждут русских

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Почему в Африке, Азии, на Ближнем Востоке ещё помнят помощь Советского Союза; в чём секрет русского успеха в Африке; какое принципиальное отличие у русских от китайцев, французов и американцев; может ли Россия сейчас получить выгоду от взаимодействия с Африкой, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой спецкор издания Дарья Асламова.

Фото: Openverse

— У Советского Союза было много друзей, поскольку он всегда помогал разным странам, в том числе в Африке. Сейчас мы опять начали это делать. Насколько нам нужно вкладываться в африканские страны?

— В своё время Советский Союз остановился в шаге от триумфа, от того, чтобы пожать плоды своих усилий. Мы вложили очень много средств в самые трудные страны. Штаты дают деньги так, чтобы те были потрачены на американские товары, услуги. Эти деньги прокачиваются через американскую систему и фактически ничего не дают. Советский Союз не столько давал деньги, сколько строил:

в Африке,

Азии,

на Ближнем Востоке.

Пусть Советский Союз рухнул, но о нас осталась добрая слава, добрые впечатления, мы могли бы выйти на тот самый уровень, когда наши усилия принесли бы нам плоды, потому что Африка — это клондайк, Ближний Восток — это нефть и газ.

У нас была прекрасная система подготовки кадров. Только в Мали Советский Союз подготовил 11 тысяч специалистов. В какой-то момент там в правительстве сидели семь русскоговорящих министров. А президент Лаоса так обрадовался Путину, даже говорил с ним по-русски.

Но проблема вот в чём. Мы эти кадры бросили. Американцы, кстати, тоже хорошие кадры воспитывали, но это были политики и журналисты, которые потом возглавляли важные СМИ. США готовили кадры влияния. Мы готовили учителей, врачей, инженеров, геологов — людей, которые реально нужны стране.

В чём наша сила? Почему нас до сих пор любят? Русские люди не расисты по сути своей. У нас расизма на бытовом уровне вообще нет. Французы никогда не забывают, что они французы. Мы знаем, какой расизм в Америке.

В России бытового расизма никогда не было. И "негр" — это политкорректное слово в русском языке. С нами в МГУ училось множество негров. Мы с ними дружили.

Мне министр информации в Зимбабве говорит: "Мы ждём русских, вы столько сделали нам добра. Почему же вы не хотите прийти обратно?" Мне объяснили русские ребята, которые работают в Зимбабве в частных компаниях: "Нас тут действительно ждут, потому что у нас есть совесть".

В Африке говорят: "Мы не хотим китайцев, мы хотим русских. Китайцы — прагматики. Мы китайцам не нужны. Русские себя ведут с душой, а китайцы нами брезгуют". Я видела китайские городки в разных странах Африки, с китайскими докторами, поварами, охраной, они никогда не питаются местной едой, не смешиваются с местным населением.

А вот в Центральноафриканской Республике мне один политик сказал: "Вот "Вагнер" пришёл в ЦАР, и там, где они живут, вокруг них люди селятся. Потому что вы не французы, вы не брезгуете нами, и вы едите нашу еду. Для нас самое главное — момент, что русские "вагнеры" едят кашу маниоки". Русские не строят барьеров. Они торгуют, защищают, им можно сказать: "У меня ребёнок заболел. Не посмотрите, что с ним?" Китайцы пришли делать деньги.

Если у них за воротами городка два племени убивают друг друга, они не будут вмешиваться. Если кого-то из китайцев случайно убьют, то они уедут.

Русский никогда не будет смотреть на драку. Он вмешается на той стороне, где, по его мнению, справедливость.

Например, мы разговаривали с Дмитрием Сытым, который возглавляет "Русский дом" в ЦАР. Я говорю: "Дима, это непрагматично, опять вкладывать деньги". Он сказал: "Это как раз прагматика, потому что сейчас не нужно столько вкладывать денег, как вкладывал Советский Союз, Африка уже не та". То есть Советский Союз приходил в чистое поле и строил. Сейчас вся инфраструктура более-менее есть.

Поэтому важен ещё один принцип. Не надо ловить им рыбу, надо дать им удочку, чтобы они ловили рыбу сами. Председатель парламента в ЦАР мне сказал: "Мы рассчитываем на то, что вы придёте и по-честному научите нас эксплуатировать наши природные ресурсы". Они прекрасно понимают, что никто ничего бесплатно делать не будет, это Советский Союз всё бесплатно делал. В Мали все геологические разработки были сделаны советскими инженерами, геологами, учёными. Сейчас никто не будет бесплатно разрабатывать месторождение, но за процент-то будут. Африканские элиты знают, что это не бесплатно. Но они хотят, чтобы всё было по-честному, не так, как с французами, которые себе взяли 95%, а им оставили 5%. Нет, давайте хотя бы 50 на 50.

Они говорят: "Нас Советский Союз никогда не грабил, у вас на руках нет нашей крови, поэтому мы хотим с вами работать. И мы готовы на это платить. Вот есть у нас золотой прииск, алмазы — давайте вместе сделаем, по-честному".

В ЮАР к русским прекрасное отношение у населения. Они ненавидят белых, а русских — нет. Они тебя не ограбят и не убьют, если узнают, что ты русский. Это справедливое отношение, потому что мы им ничем не нагадили. У нас нет в политике "разделяй и властвуй", мы не подлые, поэтому о нас хорошая память. Так давайте эту хорошую память использовать.