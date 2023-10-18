Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса

6:05 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Инициированный в августе 2014 года по предложению занимавшей тогда пост канцлера ФРГ Ангелы Меркель новый формат взаимодействия Евросоюза и государств Западных Балкан нацелен на расширение сотрудничества с Брюсселем с прицелом на продолжение процесса расширения ЕС даже с учётом роста евроскептицизма на континенте.

Фото: wikimedia.org

Среди важных тем для взаимного диалога также обозначены вопросы повышения благосостояния балканских государств, создание инфраструктурных объектов, молодежный обмен, преодоление разрыва в экономическом потенциале, разрешение споров и противоречий между отдельными странами. В этот раз Белград представляла премьер Ана Брнабич.

Пребывание главы сербского Кабинета было несколько омрачено позицией премьера Албании по недавнему инциденту на севере Косово. Тирана всерьёз говорит о необходимости введения санкций против Сербии за её, как считают в Албании, вовлечённость в подготовку конфликта.

Эту позицию Албания озвучила в ходе недавнего председательства в СБ ООН, что вызвало недовольство и непонимание в Белграде. Брнабич в этой связи подчеркнула, что "не знает, почему Эди Рама (премьер Албании) требовал введения санкций против Сербии, это противоречит добрососедским отношениям и тому, что делается в рамках "Открытых Балкан". Премьер Сербии с сожалением отметила, что "не смогла в этой связи сердечно поприветствовать Раму". Журналисты в Тиране отметили, что общение сербки с албанским коллегой при встрече было подчёркнуто "холодным и протокольным".

Ана Брнабич высказала надежду, что сторонам всё же удастся прояснить возникшее между двумя столицами недопонимание, а руководство Албании в итоге воспримет позицию Белграда.

В Тиране, кстати, давно заявляют о необходимости скорейшей деэскалации в диалоге Сербии и Косова, выступают за безотлагательное формирование Сообщества сербских муниципалитетов.

Само мероприятие получилось насыщенным и сопровождалось подписанием многих важных многосторонних документов, что, конечно же, отвечало интересам Белграда и нацеленности сербского руководства на углубление регионального сотрудничества на Западных Балканах.

Так, по итогам встречи лидеров государств региона в Тиране были подписаны соглашения о взаимном признании удостоверений личности, университетских степеней и профессиональных квалификаций.

Как пишут в Белграде, взаимное признание квалификационных степеней "откроет двери в регионе для работы медицинских сестёр, сиделок, фармацевтов, ветеринарных врачей". В Сербии высоко ценят также договорённости о единой зоне оплаты с помощью Евро, совместной борьбе с изменением климата, мерах по предотвращению загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Сербские СМИ отмечают "революционное" соглашение о взаимном признании удостоверений личности. Как считают эксперты в Белграде, эта договорённость "устранит пограничные барьеры в регионе, позволит Сербии стать ближе к Европе".

Для главы правительства Сербии Аны Брнабич пребывание на саммите не обошлось без некоторых курьёзов, в частности, со стороны присутствовавшего практически на равных среди лидеров независимых государств т. н. "премьера" Косова Альбина Курти. Как остроумно заметил президент Александр Вучич, который был информирован о потугах косовского владыки на легитимизацию своей страны, "Курти пытался с помощью трюков (его обычная тактика, как считает Вучич) предлагать Брнабич некие бумаги (со словами "о мире") для подписания". Сербский премьер, естественно, не стала этого делать, потому что, по убеждению Белграда, Приштина таким образом пытается добиться признания независимости Косово со стороны Сербии. Типа, подписали с нами какие-то документы, значит мы "субъект международного права". Президент Вучич хорошо знаком с такими "благими намерениями" Курти и всегда их разоблачает.

Саммит в Тиране был весьма представительным, в Албанию помимо глав всех государств региона прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархели.

Сербия не осталась без повышенного внимания на встрече. Олаф Шольц призывал Белград и Приштину к скорейшему возобновлению диалога о нормализации, особенно в свете недавнего инцидента на севере Косова. Сербия одновременно получила горячую поддержку со стороны дружественной Венгрии: президент этой страны Каталин Новак активно лоббировала скорейший приём своего соседа в ЕС, подчёркивая, что "Сербия нужна Евросоюзу".

Участие премьера Аны Брнабич в саммите ещё раз подчеркнуло несколько важных моментов.

Во-первых, Сербия является ключевым игроком в регионе Западных Балкан. Во-вторых, ориентация на вступление в ЕС остаётся одним из главных приоритетов внешней политики Белграда, что также подтвердили и высшие чиновники из Брюсселя. В-третьих, Косово по-прежнему остаётся больной темой для Сербии, а перспективы достижения какого-либо прогресса по этому направлению пока ничтожны.

Хочется верить, что Западные Балканы — в первую очередь государства, стремящиеся стать членами "единой европейской семьи", сохранят повышенное внимание к себе (кстати, фон дер Ляйен заявила в Албании о намерении ЕС инвестировать в регион в ближайшее время до 6 млрд. Евро) со стороны Брюсселя, как в политическом, так и в экономическом отношениях.