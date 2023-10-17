Политолог: эскалации конфликта в секторе Газа не будет

Обострение палестино-израильского конфликта грозит втягиванием в военные действия всё новых стран. Перерастут ли попытки ХАМАСа прекратить геноцид палестинцев со стороны Израиля в третью мировую войну, какие арабские страны могут спасти сектор Газа от уничтожения и почему они вряд ли будут это делать, Pravda.Ru рассказал политолог, публицист Андрей Никулин.

Фото: Midjouney: Земля в огне - горящие материки на карте мира

— Андрей Александрович, Израиль наносит удары по Ливану. Означает ли это, что со стороны Ливана "Хезболла" втянется в конфликт? Арабские страны видят, как утюжат Газу и в результате этого кровавого преступления гибнут мирные жители. Не сподвигнет ли их это присоединиться к военным действиям на стороне Палестины? Начнётся ли таким образом третья мировая война или всё рассосётся само собой до нового обострения?

— Арабские страны понимают, что сейчас у Израиля нет альтернативных вариантов. И сами арабские страны будут действовать так же, как Израиль, если боевики будут прикрываться живым щитом из мирных жителей.

Что касается юга Ливана, высока вероятность, что "Хезболла" втянется в конфликт или Израиль может превентивно по ней ударить, чтобы не получить повторения ситуации с Газой, когда шейх Насралла признает, что для него выгодно в конкретный момент неожиданно ударить. Там, скорее всего, конфликт будет. Я видел последствия второй ливанской войны. Тогда свелось к ничьей, сейчас будет кровавая попытка Израиля всё-таки уничтожить инфраструктуру "Хезболлы". Ливанцы будут рады, потому что именно "Хезболла" и шиитские лидеры — причина коллапса власти в Ливане.

Сирия тоже может вмешаться. Не сама по себе — у господина Асада много других проблем, ему не до Израиля.

Иранские группировки и боевики проиранских групп тоже могут в районе Голанских высот начать конфликт.

Может возникнуть восстание на западном берегу Иордана, но там меньше вооружения и там есть палестинская администрация, которой неинтересно усиливать ХАМАС.

То есть в худшем случае для Израиля будет война на четыре фронта:

сектор Газа,

Ливан,

сирийская граница,

западный берег Иордана.

Всё это мобилизованная израильская армия и общество большой ценой, но перебороть может. Никаких коалиций против Израиля сейчас не выстроится. Да, арабские страны будут говорить что-то в гневе. Да, чем дальше будет затягиваться операция, тем хуже будет картинка, которая пока в пользу Израиля, даже среди арабов. Они уже видели подобную организацию — "Исламское государство"*, которое успело за своё недолгое, но бурное существование навести шороху среди арабских стран. Пошумят, но ничего не будет.

Третьей мировой не будет, будет победа Израиля, но большой ценой. И будут гибнуть мирные люди с обеих сторон.

*- признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ