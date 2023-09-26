Дарья Митина: КНДР — стратегической союзник России на много веков

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Визит Ким Чен Ына в Россию вызвал переполох на Западе. Почему встреча лидера КНДР с президентом Владимиром Путиным важна для обеих стран, как Москва и Пхеньян могут помочь друг другу и появятся ли в ближайшее время в зоне СВО северокорейские добровольцы, Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

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— Одним из знаковых событий за последнее время стал официальный визит лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Россию.

— Между Россией и КНДР уже 20 лет нет напряжённости, и это очень отрадно, особенно с учётом того, что Россия в 1990-е годы вела себя по отношению к КНДР недопустимо. В 1994 году, когда умер великий вождь товарищ Ким Ир Сен, президент Борис Ельцин даже телеграмму с соболезнованиями не отправил. Россия перестала оказывать Корее помощь, бросила её в тяжёлой ситуации голода и экономического кризиса. Тогда ещё Китай не помогал корейцам так, как помогает сейчас. Основная помощь шла из России.

Так же Россия бросила Афганистан, утратила влияние на международной арене и на постсоветском пространстве в 1990-е годы. Слава богу, со сменой президента в России ситуация начала выправляться. Уже в нулевые годы Россия начала снова помогать Корее. Хотя очень печально, что Москва присоединилась в своё время к международным санкциям против КНДР. Почему она до сих пор не вышла из режима этих санкций — большой вопрос.

Нынешний визит Ким Чен Ына в Россию обоюдополезен. В СМИ много спекуляций о том, что Ким Чен Ын будет закупать наше оружие, а мы у Кореи будет просить добровольцев на украинскую и африканскую операции.

Но скорое появление тысяч северокорейских солдат в зоне СВО не более чем спекуляция. Если северокорейцы появятся в зоне военных действий, скрыть это будет невозможно: они совсем не похожи на "боевых бурятов". Вряд ли в ближайшее время возможна такая программа военной поддержки со стороны КНДР.

Прежде всего потому, что Россия об этом не просит. Она по-прежнему рассматривает украинскую кампанию именно как специальную военную операцию. Она не переводит конфликт в разряд полномасштабной войны, не объявляет всеобщую мобилизацию, как это делает регулярно Украина. Недавно Путин сообщил, что 300 тысяч граждан за 1,5 года подписали контракты. Многие говорят, что нужна дополнительная мобилизация, потому что победить милитаристскую страну, нашпигованную западным оружием и фашистской человеконенавистнической идеологией, в рамках СВО очень трудно.

То, что никаких северокорейцев на фронте в данный момент не появится, совершенно не означает, что не нужно друг у друга учиться, друг с другом торговать изделиями военного назначения и проводить совместные учения. Ведь акватория Тихого океана — это тоже территория жёсткого военного противостояния разных стран.

Поддержка России для КНДР много значит. КНДР не просит нас о многом. Страна полностью себя обеспечивает — это заслуга Трудовой партии Кореи, корейских руководителей и корейского народа. Для корейцев нерушим принцип социальной справедливости.

Мощная северокорейская армия, 1 млн 280 тыс. человек — это четвёртая армия мира по численности, после:

Китая,

США,

Индии.

Корейская армия могла бы оказать России неоценимую помощь. Но ввод северокорейских добровольцев на украинский фронт означал бы перевод конфликта из режима СВО в режим полномасштабной войны.

Если мы открыто декларируем участие на нашей стороне иностранного военного контингента, то Запад и НАТО ответят симметрично. Поэтому северокорейцев в ближайшее время на российско-украинском фронте не будет.

Значение визита товарища Ким Чен Ына в Россию трудно переоценить, потому что именно в критический момент, когда многие нас предали, крайне важна поддержка других стран, которые не хотят плясать под американскую дудку. КНДР — это совсем не маленькое государство: 25 млн человек. Это страна с ядерным оружием, поэтому с ней приходится считаться всему миру.

КНДР сих пор сохраняет суверенитет, в отличие от многих других стран, которые ложатся под коллективный Запад. КНДР — наш стратегической союзник на столетия вперёд.