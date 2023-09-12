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Инна Новикова

Политолог: Эрдоган хочет выиграть выборы в 2024 году

3:31
Мир » Азия » Ближний Восток

В марте 2024 года в Турции состоятся муниципальные выборы. Сможет ли партия Эрдогана выиграть их в тяжёлой экономической ситуации, делится ли общество в Турции на прозападное и пророссийское, почему Европе выгоден "неудобный" Эрдоган, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой специалист по российско-турецким отношениям Икбаль Дюрре.

Политолог: Эрдоган хочет выиграть выборы в 2024 году
Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

— Икбаль, как в Турции относятся к достаточно близким отношениям Реджепа Эрдогана с Владимиром Путиным? Всё-таки выборы показали разделение граждан, как на Украине: половина проевропейская, а половина пророссийская.

— Общественность на самом деле разделена — это факт. Но Эрдоган выиграл, а победителей не судят. С другой стороны, экономическое положение после выборов ещё более ухудшилось.

В марте будут муниципальные выборы. Эрдоган должен их выиграть, потому что в прошлый раз он в больших городах их проиграл.

Как он это сделает в нынешних экономических условиях, не совсем понятно, но он может это сделать. Поэтому для него важны любые политические победы. Показать себя как сильного мирового лидера — это шанс увеличить свой электорат. И экономические отношения с Россией после украинского кризиса позитивно влияют на экономику Турции: у нас товарооборот почти в три раза увеличился и стремительно растёт. Кроме того, Россия не простила, а отложила долг за газ за прошлый год. Следовательно, отношения с Россией помогают Эрдогану защищать себя на политической арене в Турции.

Благодаря отношениям с Россией Эрдоган выиграл последние выборы, потому что тогда Россия помогла ему:

  • в экономике,
  • в политике.

Россия сделала из него политического героя, который решил вопрос с зерновой сделкой, причём три раза подряд. То есть ситуация напряжённая, но альтернативы Эрдогану нет.

— Россия действительно огромный рынок. Но насколько важна торговля с Россией противникам Эрдогана? У них такие же иллюзии по поводу Европы, как у украинцев?

— Нет. Эрдоган сам, кстати, тоже на новом сроке меняет свою внешнюю политику, он стал более прозападный. У Турции товарооборот с Европой почти в десять раз больше, чем с Россией, так что Эрдогана можно понять. Ему нужны деньги с Запада, поэтому он так и ведёт себя.

Кроме экономики, важны и политические взгляды. Турция — становится всё менее светским государством, а это не всем нравится, потому что население привыкло жить более свободно, особенно в больших городах на западе страны. Это тоже очень серьёзный фактор.

Западу тоже нужен пусть не очень для них хороший, но всё-таки сильный лидер в Турции. Если там будет слабое правительство, то Турция не сможет играть роль буферной зоны для мигрантов и они все легко попадут в Европу. Эрдоган не во всём устраивает страны Запада, но он контролирует ситуацию — это им тоже выгодно.

То есть множество позитивных факторов помогают ему 22 года оставаться у власти. С другой стороны, есть негативные факторы, из-за которых он уже потерял поддержку половины населения. Но всё равно пока плюсов у него больше, чем минусов. Поэтому народ всё ещё голосует в основном за него.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы турция реджеп эрдоган
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