В марте 2024 года в Турции состоятся муниципальные выборы. Сможет ли партия Эрдогана выиграть их в тяжёлой экономической ситуации, делится ли общество в Турции на прозападное и пророссийское, почему Европе выгоден "неудобный" Эрдоган, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой специалист по российско-турецким отношениям Икбаль Дюрре.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.