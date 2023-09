Your browser does not support the audio element.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, Украиной пойдет на переговоры с Россией в том случае, если с подобной инициативой выступит Москва. Блинкен добавил, что в таком случае Вашингтон "будет сразу за ними" (Киевом). Pravda.Ru рассказывает о ситуации.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.