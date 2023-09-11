В США озвучили России условие переговоров с Украиной. Устроит ли оно Москву?

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, Украиной пойдет на переговоры с Россией в том случае, если с подобной инициативой выступит Москва. Блинкен добавил, что в таком случае Вашингтон "будет сразу за ними" (Киевом). Pravda.Ru рассказывает о ситуации.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Заявление американского госсекретаря

"Как именно все это закончится, где будут проходить линии, предстоит решать украинцам. Но во время визита в Киев я увидел серьезный настрой на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории. А что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина", — сказал Блинкен.

При этом он снова заявил, что конфликт должен закончиться на выгодных Киеву условиях.

"Если же он (Владимир Путин. — Ред.) проявит такой интерес (к переговорам. — Ред.), то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы это война кончилась, но она должна кончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины", — добавил представитель Вашингтона.

Позиция Москвы

Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявлял и российский президент Владимир Путин.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", — писал он 19 марта в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

На данном этапе, однако, Москва не видит перспектив для урегулирования ситуации. Об этом еще в апреле заявлял и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить», — говорил он тогда журналистам.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что основным препятствием для переговором является закрепленная в украинском законодательства позиция, которая запрещает лидеру Украины Владимиру Зеленскому любое взаимодействием с российским президентом Владимиром Путиным.

В октябре 2022 года, Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность переговоров с Путиным. Указ закрепляет решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября. "Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в первом пункте указа.

Стороны все еще не готовы к переговорам

Как ранее Pravda.Ru рассказывал Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки, причина неготовности сторон к переговорам лежит в условиях, выдвигаемых обеими сторонами.

"Сейчас переговоры невозможны из-за выдвинутых уже заранее условий обеих сторон. Мы не можем допустить существования в каком бы то ни было виде, хотя бы в виде трех западных областей, государства Украины в том виде, в каком оно есть, тем более присоединения к НАТО и прочее. Потому что это значит, что будет открытая трофическая язва, залечить которую представляется очень сложным. Для этого нужна большая смена, прежде всего, тех, кто сейчас у власти в западной Европе в большинстве стран, они должны уйти. Они уйдут. Потому что ситуация для нас развивается в неблагоприятную сторону. Мы, может, и несем определенные потери, но у нас пока есть необходимая стабилизация для этих условий", — объяснял Корольков.

Неудавшаяся попытка мирного соглашения

Россия и Украина уже предпринимали попытки проведения мирных переговоров, в том числе при участии Турции. Так, попытка России провести мирные переговоры с Киевом была предпринята почти сразу же после начала специальной военной операции (СВО). Так, в начале февраля эти переговоры были начаты по просьбе украинской стороны и продлились до середины апреля. Два очных раунда прошли в Белоруссии, а один — в Турции. Общение по видеосвязи было ежедневным.

Российская сторона в рамках переговоров поднимала следующие вопросы: статус Украины как нейтральной, внеблоковой и безъядерной страны, новые территориальные реалии, обязательства Киева по демилитаризации и денацификации, недискриминации русскоязычного населения и нацменьшинств, восстановлению официального статуса русского языка, была подготовка составить договор об урегулировании ситуации.

В рамках этого договора Россия была готова предоставить Украине гарантии безопасности. Всего было около 20 проектов договора, однако вариант, направленный Украине 15 апреля, так и остался без ответа.