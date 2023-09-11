Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, по мнению Вашингтона, Украиной пойдет на переговоры с Россией в том случае, если с подобной инициативой выступит Москва. Блинкен добавил, что в таком случае Вашингтон "будет сразу за ними" (Киевом). Pravda.Ru рассказывает о ситуации.
"Как именно все это закончится, где будут проходить линии, предстоит решать украинцам. Но во время визита в Киев я увидел серьезный настрой на то, чтобы продолжать усилия по возвращению территории. А что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина", — сказал Блинкен.
При этом он снова заявил, что конфликт должен закончиться на выгодных Киеву условиях.
"Если же он (Владимир Путин. — Ред.) проявит такой интерес (к переговорам. — Ред.), то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы это война кончилась, но она должна кончиться на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины", — добавил представитель Вашингтона.
Россия неоднократно подчеркивала свою готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявлял и российский президент Владимир Путин.
"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", — писал он 19 марта в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".
На данном этапе, однако, Москва не видит перспектив для урегулирования ситуации. Об этом еще в апреле заявлял и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить», — говорил он тогда журналистам.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что основным препятствием для переговором является закрепленная в украинском законодательства позиция, которая запрещает лидеру Украины Владимиру Зеленскому любое взаимодействием с российским президентом Владимиром Путиным.
В октябре 2022 года, Зеленский подписал указ, в котором констатируется невозможность переговоров с Путиным. Указ закрепляет решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 30 сентября. "Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в первом пункте указа.
Как ранее Pravda.Ru рассказывал Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям, ветеран Службы внешней разведки, причина неготовности сторон к переговорам лежит в условиях, выдвигаемых обеими сторонами.
"Сейчас переговоры невозможны из-за выдвинутых уже заранее условий обеих сторон. Мы не можем допустить существования в каком бы то ни было виде, хотя бы в виде трех западных областей, государства Украины в том виде, в каком оно есть, тем более присоединения к НАТО и прочее. Потому что это значит, что будет открытая трофическая язва, залечить которую представляется очень сложным. Для этого нужна большая смена, прежде всего, тех, кто сейчас у власти в западной Европе в большинстве стран, они должны уйти. Они уйдут. Потому что ситуация для нас развивается в неблагоприятную сторону. Мы, может, и несем определенные потери, но у нас пока есть необходимая стабилизация для этих условий", — объяснял Корольков.
Россия и Украина уже предпринимали попытки проведения мирных переговоров, в том числе при участии Турции. Так, попытка России провести мирные переговоры с Киевом была предпринята почти сразу же после начала специальной военной операции (СВО). Так, в начале февраля эти переговоры были начаты по просьбе украинской стороны и продлились до середины апреля. Два очных раунда прошли в Белоруссии, а один — в Турции. Общение по видеосвязи было ежедневным.
Российская сторона в рамках переговоров поднимала следующие вопросы: статус Украины как нейтральной, внеблоковой и безъядерной страны, новые территориальные реалии, обязательства Киева по демилитаризации и денацификации, недискриминации русскоязычного населения и нацменьшинств, восстановлению официального статуса русского языка, была подготовка составить договор об урегулировании ситуации.
В рамках этого договора Россия была готова предоставить Украине гарантии безопасности. Всего было около 20 проектов договора, однако вариант, направленный Украине 15 апреля, так и остался без ответа.
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