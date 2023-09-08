Польша в ужасе: ее страна-партнер начала менять отношение к России

4:54 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Польский институт международных отношений (PISM), один из наиболее влиятельных аналитических центров Евросоюза (ЕС), опубликовал исследование, в котором говорится, что, несмотря на то, что власти Польши продолжают оказывать всяческую военную поддержку Киеву, большая часть словацкого населения выступает против подобных решений. В своем исследовании аналитики PISM Лукаш Огродник и Томаш Жорначук анализируют причины и дает рекомендации властям относительно сложившейся в Словакии ситуации.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Pravda.Ru приводит наиболее важные фрагменты перевода текста Польского института международных отношений. Точка зрения авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.

Словацкая поддержка Украины в конфликте с Россией является результатом позиции властей, а не межпартийного или социального консенсуса. Продолжение этой политики после парламентских выборов, назначенных на 30 сентября сомнительно, учитывая позицию оппозиционной партии Smer-SSD, которая лидирует почти во всех опросах этого года. В частности, партия заявила о прекращении военной и политической поддержки Украины. Это соответствует пророссийским симпатиям значительной части общества. Возможное совместное создание правительства этой партией станет вызовом для Польши и еще больше ослабит голос Центральной Европы по вопросам безопасности и восточных вопросов.

Поддержка Украины со стороны словацких властей

С самого начала конфликта словацкое правительство Эдуарда Хегера, сформированное четырьмя правыми партиями, однозначно поддерживало защиту Украины и осуждало Россию. Ее политика стала результатом прозападных убеждений коалиции и премьер-министра. Он был одним из первых лидеров, посетивших Киев после начала конфликта.

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Словакия активно поддерживает Украину в военных вопросах. Согласно различным рейтингам, поддержка Украине находится на переднем плане в процентах от ВВП. Словакия предоставила значительную военную помощь, учитывая, что это страна с населением всего пять миллионов человек. Среди переданных весной 2023 года есть десяток истребителей МиГ-29, 24 самоходные 155-мм гаубицы Zuzana, а также несколько вертолетов и 30 боевых машин пехоты БМП-1 в 2022 году.

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Восприятие конфликта на Украине словаками

Политика поддержки Украины существенно контрастирует с настроениями словацкого общества. Согласно опросу Ipsos, проведенному в марте этого года, 60% опрошенных выступили против передачи истребителей. В свою очередь, согласно исследованию Евростата, проведенному осенью прошлого года, менее половины населения (47%) одобряют гуманитарную, финансовую и военную помощь ЕС Украине, а также санкции против России. Такое отношение отличает Словакию в ЕС, только Греция сообщила о меньшей поддержке. Словаки также являются единственными в Вышеградской группе, которые в основном негативно воспринимают беженцев из Украины, а 68% хотят сократить помощь им.

(...)

Выводы и перспективы

Словакия поддерживала Украину разными способами с начала конфликта, хотя эта политика не является общепринятой ни в политическом, ни в социальном плане. Вероятно, это было одним из факторов, вызвавших падение популярности правительства. Пророссийские настроения общества мотивируют политические партии управлять электоратом таким образом, что в результате партии, поддерживающие Россию, призывают к приостановке помощи Украине. Независимо от результатов сентябрьских выборов, эти социальные разногласия и пророссийские настроения на политической сцене сохранятся.

(...)

Изменение восточной политики Словакии и политики безопасности станет вызовом для Польши. В масштабах ЕС именно Словакия вместе с Польшей, странами Балтии и Чехией до сих пор смело осуждали Россию и поддерживали Украину. Более того, развитие польско-словацких (а также польско-чешских) отношений, учитывающих эти аспекты, приобретает особое значение после значительного сокращения политического сотрудничества в В4 после начала конфликта на Украине и лояльной позиции Венгрии в отношении России. Изменение политики Словакии еще больше затруднит региональное сотрудничество Польши со Словакией, а для Словакии — ужесточение двусторонних отношений с Польшей.