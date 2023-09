Your browser does not support the audio element.

Польский институт международных отношений (PISM), один из наиболее влиятельных аналитических центров Евросоюза (ЕС), опубликовал исследование, в котором говорится, что, несмотря на то, что власти Польши продолжают оказывать всяческую военную поддержку Киеву, большая часть словацкого населения выступает против подобных решений. В своем исследовании аналитики PISM Лукаш Огродник и Томаш Жорначук анализируют причины и дает рекомендации властям относительно сложившейся в Словакии ситуации.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.