Обнаружены американцы, которые могли погибнуть вместе с ЗРК Patriot под Киевом

ВВС США скрывают причину смерти 17 человек c авиабазы "Тинкер" в Оклахоме, персонал которой готовил украинских зенитчиков для ЗРК Patriot. Выводы напрашиваются.

Фото: flickr.com/ Dennis van Zuijlekom

На базе ВВС США таинственно умирают сотрудники

Сайт Military. com сообщил, что в этом году на базе ВВС "Тинкер" в Оклахоме погибли 17 человек, но представители ВВС отказались сообщать о причинах их смерти.

"Тинкер" — это основная база ВВС США, расположенная в Оклахома-Сити. Кроме того, здесь расположена штаб-квартира Центра авиационной логистики Оклахома-Сити (OC-ALC), принадлежащего Командованию материально-технического обеспечения ВВС. Это также крупнейший в мире специализированный центр по самолетам, двигателям, ракетам, программному обеспечению, авионике и бортовому оборудованию.

Некий источник сообщил Military. com, что смертельные исходы, возможно, были или самоубийствами, или "связаны с COVID-19".

"Политика ВВС заключается в том, что мы не раскрываем информацию о смерти или её обстоятельствах", — пояснили сайту военные власти.

Military. com, в основном, разрабатывает версию самоубийств. Указывается, что среди многих других случаев самоубийств в ВВС США в этом году, были сообщения в социальных сетях и о самоубийствах на базе "Тинкер". Они случались неоднократно, что "вызвало запросы на базу".

Версия: они моги погибнуть на Украине

К расследованию подключилась Daily Mail. Командир одного из тактических авиаподразделений "Тинкера" полковник Эбигейл Руссетта разъяснила изданию, что "11 из 17 смертей на авиабазе в Оклахоме в этом году были вызваны естественными причинами, но шесть остаются под следствием". По словам полковника, большинство из 17 погибших были гражданскими лицами.

Читатели Daily Mail высказывают предположения, от чего могли скончаться эти люди:

Главная версия — на них испытывали вакцину от COVID-19, потому что "большинство военных баз США связаны с фармацевтической/корпоративной/правительственной экспериментальной генной терапией мРНК "Clot Shot" (укол для тромбоза — так диссиденты называют вакцины от COVID-19).

Читатели не верят, что смерти были связаны "с работой над инопланетным кораблем". В последнее время — это популярный конспирологический тренд в США.

И наконец, читатель по имени Стефан Садикович, который зашёл на обсуждение из Афганистана, предположил, что они могли "умереть на Украине".

Украинцы для ЗРК Patriot тренировались на базе "Тинкер"

Предположение небеспочвенно, так как украинские зенитчики для работы на ЗРС Patriot прошли обучение в Форт-Силле, тоже — в штате Оклахома, и тренировались также на базе "Тринкер".

Об этом рассказал пользователь "Реддита". По его словам, "на базе в Форт-Силл проходят обучение около 100 украинцев. Они также кратко тренируются на базе ВВС "Тинкер".

Как сообщило Минобороны РФ 16 мая, американский ЗРК Patriot был уничтожен в Киеве ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал". Пентагон организовал обучение украинского персонала, но исключил отправку американских военных на Украину. Однако издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что поражённым ЗРК Patriot управляли западные наёмники, а информация о потерях скрывается.

Пентагон же информировал, что США "помогли Киеву починить повреждённую систему ПВО Patriot". Вот уж "починить" могли только американцы — те, кто остался в живых или срочно вызванные с базы "Тинкер".

Эта история подтверждает факт прямого вовлечения США в военный конфликт с РФ на Украине.

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