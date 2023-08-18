Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Обнаружены американцы, которые могли погибнуть вместе с ЗРК Patriot под Киевом

Мир » Северная Америка » США и Канада

ВВС США скрывают причину смерти 17 человек c авиабазы "Тинкер" в Оклахоме, персонал которой готовил украинских зенитчиков для ЗРК Patriot. Выводы напрашиваются.

Обнаружены американцы, которые могли погибнуть вместе с ЗРК Patriot под Киевом
Фото: flickr.com/ Dennis van Zuijlekom

На базе ВВС США таинственно умирают сотрудники

Сайт Military. com сообщил, что в этом году на базе ВВС "Тинкер" в Оклахоме погибли 17 человек, но представители ВВС отказались сообщать о причинах их смерти.

"Тинкер" — это основная база ВВС США, расположенная в Оклахома-Сити. Кроме того, здесь расположена штаб-квартира Центра авиационной логистики Оклахома-Сити (OC-ALC), принадлежащего Командованию материально-технического обеспечения ВВС. Это также крупнейший в мире специализированный центр по самолетам, двигателям, ракетам, программному обеспечению, авионике и бортовому оборудованию.

Некий источник сообщил Military. com, что смертельные исходы, возможно, были или самоубийствами, или "связаны с COVID-19".

"Политика ВВС заключается в том, что мы не раскрываем информацию о смерти или её обстоятельствах", — пояснили сайту военные власти.

Military. com, в основном, разрабатывает версию самоубийств. Указывается, что среди многих других случаев самоубийств в ВВС США в этом году, были сообщения в социальных сетях и о самоубийствах на базе "Тинкер". Они случались неоднократно, что "вызвало запросы на базу".

Версия: они моги погибнуть на Украине

К расследованию подключилась Daily Mail. Командир одного из тактических авиаподразделений "Тинкера" полковник Эбигейл Руссетта разъяснила изданию, что "11 из 17 смертей на авиабазе в Оклахоме в этом году были вызваны естественными причинами, но шесть остаются под следствием". По словам полковника, большинство из 17 погибших были гражданскими лицами.

Читатели Daily Mail высказывают предположения, от чего могли скончаться эти люди:

Главная версия — на них испытывали вакцину от COVID-19, потому что "большинство военных баз США связаны с фармацевтической/корпоративной/правительственной экспериментальной генной терапией мРНК "Clot Shot" (укол для тромбоза — так диссиденты называют вакцины от COVID-19).

Читатели не верят, что смерти были связаны "с работой над инопланетным кораблем". В последнее время — это популярный конспирологический тренд в США.

И наконец, читатель по имени Стефан Садикович, который зашёл на обсуждение из Афганистана, предположил, что они могли "умереть на Украине".

Украинцы для ЗРК Patriot тренировались на базе "Тинкер"

Предположение небеспочвенно, так как украинские зенитчики для работы на ЗРС Patriot прошли обучение в Форт-Силле, тоже — в штате Оклахома, и тренировались также на базе "Тринкер".

Об этом рассказал пользователь "Реддита". По его словам, "на базе в Форт-Силл проходят обучение около 100 украинцев. Они также кратко тренируются на базе ВВС "Тинкер".

Как сообщило Минобороны РФ 16 мая, американский ЗРК Patriot был уничтожен в Киеве ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал". Пентагон организовал обучение украинского персонала, но исключил отправку американских военных на Украину. Однако издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что поражённым ЗРК Patriot управляли западные наёмники, а информация о потерях скрывается.

Пентагон же информировал, что США "помогли Киеву починить повреждённую систему ПВО Patriot". Вот уж "починить" могли только американцы — те, кто остался в живых или срочно вызванные с базы "Тинкер".

Эта история подтверждает факт прямого вовлечения США в военный конфликт с РФ на Украине.

Читайте по теме: НАТО даёт сигнал Москве о готовности к разделу Украины. Готовы ли в Кремле?

По случаю гибели американцев в Запорожье США отреагировали в ООН

В Германии созрели для "осушения и защиты" "Северного потока"

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы оклахома
Новости
Ходаковский высказался об установке памятника Сталину в России
Врач-нутрициолог рассказала о несовместимости кофеина и алкоголя
Шукшина заступилась за священников, освятивших памятник Сталину
Юрист прокомментировал нововведение о платных вызовах скорой помощи с 1 сентября
Россиян предупредили о росте цен на молоко, яйца и колбасные изделия
Роспотребнадзор выявил нарушение норм в бассейне в Сочи, где отравилось 10 детей
В Европе хотят снова ввести ограничения на туризм, в связи с новым вариантом коронавируса
Депутат Бурматов считает, что Ивлееву нужно наказать за пропаганду жестокого обращения с животными
Будущее туризма наступило: крупнейший туроператор внедряет ChatGPT для продажи туров
Турист подал в суд на отель за то, что не смог заняться сексом в номере
Популярное
"Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой": Примадонна простилась с хорошим другом

В Москве проходит церемония прощания с известным клоуном.

Певица Алла Пугачева почтила память Андрея Николаева траурным венком
Телеведущий Андрей Малахов провел съемки с обездвиженной Ладой Дэнс в больнице
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
Женщина втерлась в доверие к герою СВО, ограбила его и переехала машиной
В России призывали ВСУ повернуть оружие против Киева и капитулировать
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
В одиночку вычислил ВСУ под миномётным огнём — МО о подвиге бойца ВС РФ Шубина
Первое видео последствий атаки дрона на Экспоцентр
В Польше назвали политиков "идиотами" из-за сравнения РФ гитлеровской Германией
В Польше назвали политиков "идиотами" из-за сравнения РФ гитлеровской Германией
Последние материалы
Ходаковский высказался об установке памятника Сталину в России
Врач-нутрициолог рассказала о несовместимости кофеина и алкоголя
Шукшина заступилась за священников, освятивших памятник Сталину
Юрист прокомментировал нововведение о платных вызовах скорой помощи с 1 сентября
Россиян предупредили о росте цен на молоко, яйца и колбасные изделия
Роспотребнадзор выявил нарушение норм в бассейне в Сочи, где отравилось 10 детей
В Европе хотят снова ввести ограничения на туризм, в связи с новым вариантом коронавируса
Депутат Бурматов считает, что Ивлееву нужно наказать за пропаганду жестокого обращения с животными
Будущее туризма наступило: крупнейший туроператор внедряет ChatGPT для продажи туров
Турист подал в суд на отель за то, что не смог заняться сексом в номере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников