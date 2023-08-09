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Антон Куликов

Запад бьёт тревогу: ключевой союзник в Африке уходит к России

2:39
Мир

На Западе продолжают много внимания уделять событиям в Нигере, где недавно произошёл переворот. Отчего же столько внимания этому государству, раз туда на переговоры отправили заместителя госсекретаря Викторию Нуланд.

Запад бьёт тревогу: ключевой союзник в Африке уходит к России
Фото: smotrim.ru

Переговоры, по словам самой Нуланд, оказались безуспешными. Между тем, в Нигере размещены около тысячи американских солдат и база беспилотников, которые ведут борьбу с террористическими группировками в районе Сахары. По крайней мере, так официально заявляется.

Французское издание Le Figaro отмечает, что США обладают в Нигере влиянием, которое сопоставимо с французским. И в Вашингтоне рассматривали эту страну как ключевого союзника в Африке.

В строительство воздушной базы Штаты инвестировали порядка ста миллионов долларов, ещё 30 миллионов уходят на содержание базы. На которой, кстати, размещаются не только беспилотники, но и транспортные самолёты С-17.

Кроме того, США ежегодно выделяют Нигеру суммы в несколько сотен миллионов долларов. Отстранённый от власти президент Нигера Базум ранее утверждал, что международная помощь составляет 40% национального бюджета.

Через два дня после того, как Франция приостановила оказание помощи Нигеру после государственного переворота, в Вашингтоне также объявили о том, что они поступят аналогичным образом с несколькими программами поддержки правительства. 

Но США также заявили, что будут продолжать обеспечивать "жизненно важную" гуманитарную помощь "на местах". В 2022 году Вашингтон через USAID (Агентство США по международному развитию) объявил о выделении Ниамею 400 миллионов долларов на проекты в области эффективного управления, сельского хозяйства, продовольственной безопасности и здравоохранения, увеличив эту сумму ещё на 200 миллионов до 2024 года.

Однако почему же происходит так, что несмотря на эту, назовём её так, щедрость, в Нигере отстранили от власти прозападного президента? Базум, к слову, призывает США к вмешательству, чтобы восстановить "конституционный порядок".

Но причины произошедшего, похоже, на Западе найти не могут. Вот и Le Figaro хватило только на то, чтобы предупредить о возможном уходе Нигера под опеку России, как это уже произошло с соседними Мали и Буркина-Фасо. И, соответственно, сокращении западного влияния в районе Сахеля.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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