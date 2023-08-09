США требуют немедленного освобождения президента Нигеры Мохамеда Базума, заявил госсекретарь Америки Энтони Блинкен.
Как подчеркнул Блинкен, Вашингтон придерживается политики мирного урегулирования конфликта с военными мятежниками.
"Соединённые Штаты повторяют наш призыв к немедленному освобождению его и его семьи", — заявил Блинкен на брифинге.
Он уточнил, что недавно провёл телефонные переговоры с Базумом и выразил политику Нигеры поддержку.
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