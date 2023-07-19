США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог

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США выйдут из Североатлантического альянса, если бывший глава Белого дома Дональд Трамп победит на президентских выборах в стране. Такое мнение высказал экс-руководитель Пентагона Марк Эспер.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Pravda.Ru изучила заявление бывшего главы американского ведомства и оценила возможность выхода Вашингтона из Североатлантического альянса, а также оценила шансы Трампа на грядущих выборах президента в США.

"Я опасаюсь того, что во второй администрации он [Трамп] в конечном итоге инициирует наш выход из НАТО, вывод американских войск из Кореи и Японии и, возможно, ослабление отношений с Тайванем", — сказал Марк Эспер, добавив, что именно Трамп объединил американских чиновников против "стратегического соперника" в лице Китая.

Pravda.Ru обратилась за комментарием к старшему научному сотруднику в Центре евро-атлантических и оборонных исследований РИСИ Сергею Михайлову.

"Откровенная политическая спекуляция"

"Я бы предположил, что высказывание Эспера — это, скорее, политический PR, какая-то попытка привлечь внимание и к себе как к бывшему высокопоставленному чиновнику. В общем, это больше околополитические спекуляции, чем какой-то реально обоснованный политический прогноз. Потому что понятно, что, во-первых, сейчас за полтора года до выборов крайне сложно прогнозировать результаты этих выборов. Потому что, например, не совсем понятно, а кто будет соперником Трампа. То, что Трамп пойдёт на выборы, это уже ясно", — сказал специалист.

Так, эксперт выразил мнение, что подобное заявление Эспера является не более чем попыткой манипулировать мнением тех, кто выступает в поддержку Трампа.

"Что касается того, что Трамп выведет НАТО из состава США, — это уже совсем откровенная политическая спекуляция. Это как бы попытка сыграть на эмоциях некоторых сторонников Трампа, которые выступают за сокращение участия США в каких-то международных событиях где-то далеко от границ Соединённых Штатов. И за то, чтобы какие-то проблемы европейского континента, например, оставить самим европейцам, и пусть они там сами с ними разбираются, и периодически сам Трамп подыгрывает на этих всех эмоциях. В своё время, если мы вспомним, когда Трамп являлся американским лидером, он достаточно жёстко вёл себя в отношениях с НАТО, именно продвигая тему того, что европейцы должны, как минимум, гораздо больше платить за собственную безопасность, что США, дескать, не в такой степени заинтересованы в сохранении своего военного присутствия в Европе", — уточнил Сергей Михайлов.

Позиция Трампа по НАТО

Тем не менее, как объяснил эксперт, Трамп, несмотря на своё желание сократить влияние НАТО, осознаёт, что альянс является основным способом использовать Европу для реализации своих интересов.

"Непосредственно перед тем, как уйти из Белого дома, Трамп отдал указание о сокращении американского военного контингента в Европе. Демократы, [нынешний президент США Джо] Байден, как только пришли к власти, тут же это решение дезавуировали: никакого сокращения так и не произошло. Но со стороны такие телодвижения были. Но даже тогда речь не шла о выходе США из НАТО, да и из Европы тем самым, поскольку понятно, что такой шаг означал бы просто какое-то землетрясение с падением неба на землю. Потому что вся политика США за последние многие-многие десятилетия, со времён Второй мировой войны, базируется на том, что Европа является их главным плацдармом для реализации американского влияния в мире, а в последние лет тридцать и американского глобального доминирования, за которое они держатся руками и ногами и не хотят от него отказываться", — объяснил специалист.

Так, по мнению Михайлова, тема НАТО может появляться как один из вариантов для игры с избирателями.

"То есть выход из НАТО будет означать отказ от попыток сохранить американское глобальное доминирование, сохранить плацдарм, с помощью которого они оказывают влияние на Ближний Восток, на Африку, сейчас на конфликт вокруг Украины и т. д. и т. п. Очень я сомневаюсь, что Трамп даже сейчас, возможно, в своих каких-то размышлениях о внешней политике готов пойти на такой шаг. Хотя для заигрывания с этими элементами в рамках Республиканской партии среди избирателей, которые считают, что это было бы правильно, потому что нужно решать внутриамериканские проблемы, а не заниматься чем-то там в глобальном доминировании, — с этой темой могут поиграть. Но это будет, скорее, некая предвыборная пропаганда и попытка, конечно, надавить на европейцев", — рассказал политолог.

Два вопроса внешней политики Трампа

Михайлов выделил две основные политические линии, которые имеют критическое значение для внешней политики США в целом и для Трампа в случае его прихода к власти в частности.

Украинский конфликт

"Трамп многократно заявлял о том, что он применит самые разные способы давления и на Украину, и на Россию для того, чтобы быстро этот конфликт завершить. Какие-то конкретно контуры он не обозначал того, как он видит, в каком виде это должно завершиться. Он говорил, что этот конфликт не нужен ни миру, ни Европе, ни Америке и поэтому он, дескать, легко и просто его завершит, это только такой слабый президент, как Байден, не может этого сделать, а Трамп "чужую беду руками разведу", — сказал эксперт.

Противостояние США и Китая

"Трамп и его сторонники откровенно заявляют о том, что, по их мнению, основным важнейшим соперником Соединённых Штатов является Китай, что все силы Соединённые Штаты должны направлять на борьбу с Китаем, поскольку, дескать, именно Китай является потенциальной угрозой тому первому месту в ранге мировых держав, которые сейчас занимают Соединённые Штаты. Только Китай может их с первого места вытеснить. Соответственно, с Китаем и нужно бороться, а не, допустим, с Россией, которая для США существенной угрозы не несёт по сравнению с Китаем", — заключил собеседник Pravda.Ru.