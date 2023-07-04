Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе

22:53 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

В наше смутное время очень сложно не оказаться жертвой пропаганды, не стать орудием в руках алчных и продажных политиков, которые, в силу различных обстоятельств, сами являются инструментом более могущественных и влиятельных сил.

Фото: dialogorg.ru

Политическая элита Литвы на протяжении последних десятилетий формирует в сознании своих граждан ложный образ безальтернативности глобальному миропорядку под управлением США. Слепая вера во всемогущество Вашингтона и в его безнаказанность на сегодняшний день является основной угрозой самого существования литовской государственности, и эта угроза касается не только Литвы. На это обратил внимание один из немногих адекватных европейских политиков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приближается время, "когда слабые народы погибнут, а сильные выживут", его слова приводит издание Index.

Наш мир находится в состоянии нарастающего хаоса и непредсказуемости, этот процесс связан не просто с очередной сменой экономических, политических или социальных моделей. Если геополитический расклад ближайшего будущего более-менее очевиден, то вопрос, который касается самого человечества, его дальнейшего существования, вызывает массу опасений.

Современная рыночная экономика является своего рода зеркалом, в котором отображается образ развития всей цивилизации, начиная с античных времен. Под влиянием греко-римского наследия мировое сообщество невольно оказалось в "королевстве кривых зеркал”, которое на протяжении многих столетий отражает искажённую картину мира. Об опасности неосознанного развития человечества говорили ещё в древности. Удивительно, но в числе тех, кто поднял этот вопрос в наше время, оказалась влиятельная на Западе организация "Римский клуб".

Одной из главных угроз человечества членами "Римского клуба” была признана угроза неосознанности происходящего в мире. На юбилейном заседании в 2018 году, посвящённом 50-летию клуба, его эксперты и участники пришли к однозначному выводу:

без коренной смены парадигмы развития нашей цивилизации — отживших норм капитализма, финансовых спекуляций, догм материализма и упрощенного понимания мира — миру грозит полная социально-культурная дезорганизация и системная катастрофа.

Крах "королевства кривых зеркал” необратим, это закономерный процесс, который потребует огромных затрат энергии, включающей в себя как человеческие, так и другие материальные ресурсы. Это необходимо помнить и постараться осознать неизбежность нарастающего хаоса — не только во всех сферах человеческой деятельности, но и в окружающей природе, которая неразрывно связана с человеческим сознанием.

Процесс крушения продлится не одно десятилетие: только из хаоса рождается новый порядок и приходит осознанность реальной картины мира. В трудные исторические периоды всем нам необходимо помнить одну нестареющую мудрость: "Близкий сосед всегда лучше дальнего родственника". В Литве многие люди это понимают, в том числе те, кто открыто выступил за сближение со всеми соседними странами — как, например, созданный Альгирдасом Палецкисом "Форум добрососедства". Уверен, что тюрьма в которой сейчас находится Альгирдас, сделает его только мудрее: в ближайшем будущем его мысли определят дальнейший путь развития Литовского государства.

Литовские "элиты" на страже мира иллюзий

Меня всегда настораживали громкие заявления литовских политиков: такое ощущение, что многие их высказывания и действия были направлены исключительно на разрушение стабильности в международных отношениях и создании хаоса. Очень удивило одно из заявлений главы МИД Литвы, в котором он призывает к сохранению порядка и неких правил, цитата:

"Европа не может просто пассивно наблюдать за попытками Китая изменить мировой порядок, основанный на правилах. Европа должна быть творцом геополитики и говорить с Китаем на языке силы", — заявил Ландсбергис.

Странно выглядит подобное заявление: с одной стороны, делается всё для разрушения международного порядка, с другой — звучат призывы к его сохранению.

Хочется задать один вопрос — а кто разрушал международный порядок, начиная с 1991-го года? Вспомним о грубом вмешательстве в дела независимых государств, которое после разрушения СССР стало обычной практикой. Вспомним о расширении военного блока НАТО, который вплотную приблизился к российским границам.

Каждый мыслящий человек должен понимать, что если загнать в угол даже маленького зверька, он вынужден будет проявить агрессию в отношении своего преследователя, а Россия — это не маленький зверёк. Неужели ещё существуют такие наивные люди, которые считали что всё это не будет иметь никаких последствий? Литва и Европа в целом давно уже стали тем самым инструментом, о котором я сказал в самом начале, необходимо, наконец, снять розовые очки и взглянуть на происходящие события открытыми глазами.

Известный в Литве человек, Вилиус Браженас, ещё 20 лет назад предупреждал литовцев об опасности, исходящей от американских глобалистов, об опасности расширения Евросоюза и военного блока НАТО.

Очень советую внимательно послушать его мысли, которые пока ещё доступны в интернете. Сейчас слова Браженаса и созданный совместно с ним фильм "Вперёд в прошлое" стали пророческими и даже более актуальными, чем 20 лет назад.

Вклад литовских "элит" в нарастающий хаос

Активное участие литовских политиков в так называемом Майдане на Украине в 2014 году оспорить не сможет никто: существует множество откровенных интервью, публикаций и фотографий на этот счёт. На сохранившихся видео с высоких киевских трибун открыто звучали их призывы к свержению законной власти государства. Сегодня весь мир, затаив дыхание, на себе ощущает последствия этих призывов, до конца не осознавая всей глубины грядущих глобальных потрясений, которые коснутся всех без исключения.

Братоубийственная война на Украине, которая началась в 2014 году, — следствие безумных действий людей, представляющих современную политику.

Только благодаря выдержке белорусского президента Александра Лукашенко в 2020 году повторить опыт украинского Майдана у "литовских ястребов” не получилось. Можно только представить, сколько ещё человеческой крови пролилось бы в случае удачной попытки госпереворота в Белоруссии. В последнее время всё чаще звучат слова литовских политиков о том, что гражданам, возможно, придется пожертвовать самым дорогим, защищая свою свободу и демократический выбор государства. О свободе мы поговорим позже, сейчас важно понять хотя бы то, что лежит на поверхности.

Если слепой ведёт слепого — оба упадут в яму

Немалая часть литовского общества под воздействием пропаганды правящего класса бессознательно воспринимает события, происходящие в мире. Более того, и сам правящий класс Литвы, находясь под влиянием сложившихся обстоятельств, мало чем отличается от жертв собственной пропаганды. Выражаясь словами Иисуса Христа: "Они — слепые вожди слепых". Это касается не только литовского государства, способность видеть и понимать происходящее утрачивает весь так называемый цивилизованный мир.

Литовскому обществу на годы вперед навязана мысль о виновных во всех прошлых, настоящих и будущих трагедиях человечества.

Виновным всегда будет тот, на кого укажут из Вашингтона.

Тут мало кто всерьёз задумывается над тем, что именно США несут прямую ответственность за применение ядерного оружия против гражданского населения Японии. Никто тут не вспомнит, как в 60-е годы американские военные впервые массово использовали химическое оружие во Вьетнаме. За 10 лет войны на Вьетнам было сброшено 80 миллионов тонн химического отравляющего вещества "Агент Оранж".

Никто из литовских политиков никогда не расскажет про натовские бомбардировки Югославии в самом центре Европы в 1999-м году, этот акт агрессии был предпринят без всякой санкции Совета Безопасности ООН. Далее, уже в 2003 году, госсекретарь США Колин Пауэлл предъявит миру пустую пробирку, которая станет поводом для вторжения американских войск в Ирак. По разным данным, в этой войне погибло более миллиона человек, затем последовали Ливия и Сирия.

Если перечислять все войны, развязанные американскими империалистами после окончания Второй мировой войны, уйдёт слишком много времени, это — тема отдельного разговора. Но вот ознакомиться с результатами исследований канадской организации "Центр исследований глобализации" просто необходимо всем. Руководитель исследования Джеймс А. Лукас подчёркивает, что в период, который называют "послевоенной эпохой” (1945-й год — наши дни), более 20 миллионов жизней потеряны в результате войн и переворотов под руководством США.

Мифы о ГУЛАГе и реальная история

Литовское общество насквозь пропитано страхами о советском ГУЛАГе, и большинство людей не хочет замечать реальной картины происходящей в мире. Самому в Литве не раз приходилось сталкивался с людьми, которые, рассказывая мне мифы о советском периоде, не имели малейшего представления о смысле самого слова "ГУЛАГ”. Я родился уже в конце пятидесятых в Казахстане, буквально в сотне метров от лагеря для военнопленных и политзаключённых, в котором отбывал срок мой отец. С детства меня окружали люди, прошедшие все лагеря, начиная с Крайнего Севера, Сибири и заканчивая Средней Азией.

Не думаю, что в Литве найдутся те, кто знает больше меня о реальной жизни в заключении того периода. История искажена и далека от реальной жизни тех лет. Любой исторический период нельзя рассматривать по отдельным эпизодам, которые выгодны правящему классу. Историю нужно оценивать по реальным результатам, которые дал тот или иной исторический отрезок времени.

На фоне антисоветской истерии тут никто не посмеет вспомнить, что само литовское государство возродилось именно благодаря революции в России 1917-го года, а первыми его независимость признали именно большевики во главе с Владимиром Лениным. Не вспомнят, что именно СССР вернул Литве Вильнюс и вильнюсский край в 1939-м году, не вспомнят того, что Клайпеда вновь вошла в состав Литвы именно благодаря Победе СССР над фашистской Германией.

Это лишь немногие положительные исторические факты, об отрицательных говорить не буду, о них расскажут литовские пропагандисты. Добавлю только одно: помнить необходимо всё - и хорошее, и плохое.

Интересны по своей природе сами антисоветские пропагандисты, многие из которых находятся или ещё недавно находились в высших эшелонах власти Литвы. Никто из них не испытывал в своей жизни голода и других лишений, не был в ссылках или лагерях. Как правило, эти люди или их родители комфортно жили при советской власти, пользуясь всеми её привилегиями.

Многие в прошлом сами были членами коммунистической партии или комсомола, сотрудничали с советскими органами безопасности. Стоит ли доверять тем, кто так легко может менять свои идеалы? Эта категория людей всегда будет обслуживать в первую очередь свои интересы, по-другому не может быть, такова их природа.

После возвращения в Литву в начале двухтысячных отец с иронией отзывался о новой литовской власти, он открыто заявлял: это — обычные коллаборанты, обслуживающие интересы крупного капитала, раньше они нас преследовали и сажали, сегодня они нами прикрываются.

В отношении их антисоветских взглядов отец очень точно подмечал: эти люди уже не смогут жить по-другому, для них это единственное средство оправдать своё прошлое.

В 2019 году я специально сделал небольшой документальный фильм, снят он был в самом сердце некогда известного ГУЛАГа в Казахстане. В этом видео я постарался передать дух 50-60-х годов, но самое главное, в фильме присутствуют редкие лагерные фотографии, сделанные в Сибири на лесоповале и в Магадане, в период между 1943–1945-м годами.

Фотографии, которые уже стали достоянием некоторых музеев, невозможно подделать, а воспоминание людей, живших в тот период, — исказить. Фильм "Темиртау — город любви и надежды" легко найти в интернете, а все исторические фотографии, не вошедшие в этот фильм, — на моём сайте.

В Литве я изменил свой взгляд на прошлое

Именно в Литве коренным образом изменилось моё отношение к советскому периоду: просветление окончательно пришло в тот момент, когда я осознал всю сущность западной "демократии” и "свободы”, о которой неустанно трубит литовская пропаганда. Эта пропаганда в моем сознании рисует образ тяжелобольного умирающего человека, которому, пытаясь облегчить страдания, внушают мысль о скором выздоровлении. Только слепой может не замечать того, что литовский народ и так называемые элиты, включая крупный бизнес, живут совершенно в разных мирах, и пропасть между ними растёт.

Люди уже не доверяют официальной пропаганде, перестают смотреть новости, большинство не ходит на выборы. Всё это говорит только об одном: система находится в глубочайшем кризисе. Не случайно в последние годы идеи трансгуманизма настойчиво внедряются в умы человечества, глобалистов пугает сама возможность прозрения человеческого сознания, а значит, и потеря контроля над ним.

Три важных условия определяют перспективы дальнейшего развития государства. Первое — это рождаемость, второе — смертность и третье — здоровье нации. Насчёт рождаемости и смертности даже говорить не стоит, литовский народ вырождается, и остановить этот процесс — в рамках существующей системы — уже невозможно.

Что касается здоровья, то тут дела обстоят не лучше. Буквально 40-50 лет назад меня пугали пустые коридоры и гробовая тишина в советских поликлиниках, сегодня, в свободном демократическом мире, даже попасть на приём к врачу становится большой проблемой. Как утверждают западные информационные агентства, за последние несколько десятилетий среди молодых людей значительно выросла заболеваемость раком. Здорового человека в современном обществе найти крайне трудно, этот факт никто не сможет опровергнуть.

Я прекрасно вижу, во что превратилось общество под влиянием пропаганды потребления и комфорта. Люди погрузились в мир собственных иллюзий, отгородившись друг от друга металлическими дверями и высокими заборами. Деньги и комфорт стали основной целью их жизни. Удовлетворение своих порочных желаний, любые из которых можно получить за деньги, трактуется на Западе как свобода. Насчёт свободы очень глубоко и точно высказался в своё время Фёдор Достоевский устами Великого инквизитора: "Ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!"

На Западе не существует традиционного воспитания, родителей учат лишь правильно удовлетворять капризы своих детей, любое наказание ребенка преследуется законом. "Если ты чего-то хочешь, нельзя себе в этом отказывать, нет денег — возьми кредит в банке", — учат молодёжь. Дети растут без каких-либо внутренних ограничений, а родители и общество в целом полагаются на различные законы, которые власть не успевает принимать.

Представьте, если вдруг по каким-то причинам государственные законы перестают работать, а внутренних уже давно нет. Как пример можно привести события в Новом Орлеане в США в 2005-м году. Ураган "Катрина" в один миг разрушил миф о цивилизованном обществе, многие люди в мгновенье ока превратились в бандитов и насильников, большинство из них просто утратили человеческий облик.

Природные, техногенные, климатические и другие катастрофы неизбежны в нашем мире, это лишь вопрос времени. Природа уже посылает нам тревожные сигналы, но, к сожалению, далеко не каждый способен услышать их, а ведь именно климат поставит последнюю точку в крушении этой криминальной системы.

Солнце всходит на Востоке

Литовскому обществу назойливо внушают одну мысль: вам нужно всего лишь немного потерпеть, вот скоро мы победим Россию и всем снова станет хорошо. На этот счёт выскажусь однозначно.

Даже если просто представить, что часть российских элит очень сильно захочет проиграть войну, ей просто не дадут этого сделать народы, пережившие в своей истории рабство и колониализм Запада, я уже не говорю о внутренних силах России.

Политики Литвы и Европы в целом оказывают неоценимую услугу в возрождении Востока, это, наверное, единственный положительный момент. Но и он, скорее всего, неосознанный.

Отказ Литвы от дешёвых российских энергоресурсов и лоббирование различных санкций в отношении России естественным образом перенаправят все потоки её экспорта на Восток. Европа, конечно, получит эти ресурсы, но уже из других стран и с существенной надбавкой. Согласиться с тем, что это очень продуманный план по разрушению России, может только человек, полностью утративший связь с разумом.

Бурный экономический рост всего Азиатского региона, в первую очередь, Китая и Индии, сомнения не вызывает ни у кого. На практике это означает закономерное снижение экономического роста и политического влияния стран, некогда входивших в так называемый "золотой миллиард”, таков закон природы (в замкнутом пространстве если где-то прибывает, то где-то будет убывать).

В последние годы, государства которые ещё недавно относились к колониям Запада, постепенно отказываются от доллара, предпочитая вести торговлю и взаиморасчёты в собственных валютах, а это самый больной удар по могуществу Вашингтона и Запада в целом. Вслед за государствами, входящими в организацию БРИКС, а это 40% населения планеты, страны АСЕАН отказываются от расчётов в долларах в пользу национальных валют, за ними следуют Ближний Восток и страны Африки. Никто больше не хочет жить по правилам, установленными политическими шулерами.

Надежду вселяет не столько экономическое развитие Востока, сколько возрождение его утраченных древних знаний, которые сегодня необходимы всему прогнившему миру.

Сохранившиеся знания древнего Востока о природе человека и окружающем его мире в последние годы подтверждаются и новой квантовой наукой.

Восточная философия призывает к гармоничному мироустройству, она стремится объединить людей и природу, сделать их неделимым целым, в отличие от Западного мировоззрения, основанного на их разделении. Крушение капиталистической модели закономерно, человечество не в силах повлиять на этот процесс.

Эмиграция, которая сегодня спасает Европу от вымирания и снабжает её рабочей силой, только усиливает национально-религиозные противоречия в обществе, которые в ближайшее время неизбежно приведут к непредсказуемым последствиям. Славянский этнос вымирает, литовцы — такие же славяне, как украинцы, поляки, белорусы, русские и другие: если кто-то сомневается в этом, может взглянуть на основной сохранившийся документ Великого Княжества Литовского. Статут (конституция) ВКЛ написан именно на старославянском языке.

Вырождение славян связано прежде всего с утратой тех ценностей, которые были присущи нашим предкам, а для них главной ценностью всегда была свобода. Я говорю о настоящей внутренней свободе, смысл которой сам понял не так давно. Современный литовский потребитель является рабом собственных страстей и иллюзий, и это самое тяжёлое рабство, которое пропагандисты преподносят как свободу. За эту лживую свободу они готовы призывать людей жертвовать своей жизнью, отправляя их на защиту умирающей американской гегемонии.

У славян может быть только два пути: или полностью исчезнуть, или прийти к согласию между собой. Необходимо вспомнить свою древнюю историю, уничтоженную европейской инквизицией ещё в раннем средневековье. Генетическую память стереть невозможно, но чтобы услышать свой внутренний голос, необходимо прозреть, очистить своё сознание от рабского мышления.

Именно возрождение древних знаний Востока смогут помочь славянским народам обрести ту настоящую свободу, которая на протяжении веков формировала культурный славянский код, основа которого — именно народовластие.

Будущее этноса я вижу только в создании Союза Славянских Социалистических Республик, звучит, конечно, грозно кое для кого, но другого выхода просто не существует. Это не значит, что новое объединение — исключительно для славян, это объединение для всех мирных народов и религий, готовых разделить единую судьбу человечества.