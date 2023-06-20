Bloomberg: визит Блинкена в Китай сопровождался скрытыми знаками, которые сулят проблемы США

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Недавний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин сопровождался рядом скрытых посланий и знаков, которые предвещают проблемы для США, говорится в материале Bloomberg.

Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Participates in a Virtual Meet and Greet with U.S. Mission Japan, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101637577

Отношения между США и Китаем достигли критической точки напряжения, особенно после провокационного визита в прошлом году тогдашнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Подобное поведение Вашингтона чуть не привело к конфликту, который удалось избежать благодаря терпению Пекина. Тем не менее, даже спустя значительное время, многие эксперты прогнозируют возможность развития подобного сценария событий.

Например, бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер назвал противостояние между Китаем и США основной угрозой миру. Он призывает стороны встречаться регулярно, чтобы хотя бы успокоить страны в Азиатском регионе, которые озабочены возможным конфликтом. Нервозность в Азии буквально ощущается в воздухе.

Партнёры США просят американских чиновников быть более осторожными. Например, министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан умолял не перегружать Блинкена задачами.

Естественно, в свете всего этого, визит американского госсекретаря в Пекин — который изначально был запланирован на февраль, но был отменен из-за якобы шпионских действий Китая в США — привлёк внимание всего мирового сообщества.

Настроение же по отношению к Китаю в Вашингтоне испортилось настолько, что многие законодатели выступают против любых разговоров с ним. Конгрессмен Майкл Маккол назвал поездку Блинкена сигналом "ошибочного и близорукого стремления администрации Байдена к взаимодействию".

В конце мая министр обороны Китая Ли Шанфу отказался от встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в ответ на решение администрации Джо Байдена сохранить санкции против него. Поэтому неудивительно, что визит Блинкена в Пекин получился прохладным и сопровождался тревожными знаками для США.

Блинкена встретил только один представитель министерства иностранных дел КНР и его прибытие в Пекин было отмечено красными линиями на взлетно-посадочной полосе. Это, как шутили в Сети, символизировало нежелание Китая идти на компромисс по вопросам, таким как Тайвань.

На переговорах царило напряжённое настроение. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган встретил Блинкена у входа в гостевой дом Дяоюйдао. Именно так китайцы называют спорный архипелаг Сенкаку, который который претендуют Китай и Япония. Хотя дипломатический комплекс не имеет отношения к островам, но намёки Пекина явно ощущались.

Ещё один инцидент произошел за столом переговоров, когда один из советников Блинкена решил не снимать авиаторские очки и на фотографиях с встречи он был запечатлен именно с ними, что было воспринято негативно.

На следующий день госсекретарю предстояло встретиться со своим главным коллегой "по дипломатическим колкостям" — главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

"Ван ожидал Блинкена с непроницаемым лицом, и они едва успели обменяться несколькими словами перед тем, как сесть. После этой встречи Пекин опубликовал заявление, в котором обвинил США в "неправильном понимании" Китая, что является основной причиной сложностей в отношениях между двумя странами", — говорится в материале Bloomberg.

Тем не менее, Блинкен всё же встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, хоть госсекретаря и заставили ждать до последней минуты. В отличие от тёплого приёма, оказанного китайцами экс-гендиректору Microsoft Биллу Гейтсу на прошлой неделе, этот визит был гораздо менее гостеприимным.

В любом случае, стороны разошлись в оценках результатов переговоров. Американские СМИ считают главным достижением обещание продолжать переговоры. Однако главная цель поездки — восстановление связи между представителями военных ведомств, разорванной после инцидента с Пелоси, так и не была достигнута.

Пекин с самого начала не возлагал больших надежд на эти переговоры. Сразу после взлёта самолёта Блинкена, Министерство иностранных дел Китая выступило с очень пессимистическим заявлением, говорится в материале.

Встреча с Си Цзиньпином была представлена исключительно как жест вежливости, а ответственность за проблемы в отношениях возложена на США.