Недавний визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин сопровождался рядом скрытых посланий и знаков, которые предвещают проблемы для США, говорится в материале Bloomberg.

Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Participates in a Virtual Meet and Greet with U.S. Mission Japan, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101637577