В Сербии вновь заговорили о санкциях против России, теперь в правительстве

5:45 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

В эти дни в Белграде вновь рассуждают об антироссийских санкциях из-за "агрессии против Украины".

Министр экономики Раде Баста, представляющий коалицию Социалистической партии и Единой Сербии, которая входит в правящее большинство под руководством Прогрессивной партии и её лидера — президента Вучича, высказался за введение экономических и политических мер против Москвы. По словам министра,

"наша страна уже платит большую цену в результате отказа от введения санкций в отношении России, и это становится невыносимо".

Баста добавил, что

"в качестве министра экономики я вижу, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, но мы молчим, и я не могу это принять".

Сославшись на необходимость защиты "национальных интересов", а также выразив "абсолютное доверие" Вучичу, Раде Баста призвал к санкциям. Он настойчиво подчеркнул, что ждёт от правительства и всех министров "разъяснений по данному вопросу".

Скандальное, с учётом известной твёрдой позиции Белграда по вопросу санкций, заявление министра экономики страны немедленно вызвало волну отторжения и дало повод для новой полемики.

Глава Социалистической партии, давний и бессменный партнёр прогрессистов в правительстве, Ивица Дачич заявил местной прессе, что его "партия твёрдо придерживается позиции Совета национальной безопасности, утверждённой ещё в прошлом году. Сербия осуждает нарушение территориальной целостности Украины, но против введения санкций в отношении России".

Дачич отметил, что "такую политику проводит президент Вучич, а соцпартия поддерживает и уважает национальные интересы Сербии, будущее страны — наш приоритет".

В свою очередь, лидер "Единой Сербии", членом которой является министр экономики Драган Маркович (Палма), заявил, что "заявления Басты — это его личная точка зрения, а не позиция партии".

Партия "против введения санкций в отношении кого бы то ни было, а проблему войны на Украине надо решать за столом переговоров", — считает Маркович.

Движение социалистов Сербии, которое возглавляет бывший "силовик" Александр Вулин (до осени 2022 года был министром обороны) и вовсе считает, что Баста "должен подать в отставку" из-за своих заявлений.

В связи с высказываниями министра экономики многие в Сербии вспомнили радикальные заявления в адрес России со стороны бывшего министра энергетики страны Зораны Михайлович, которую в результате президент Вучич оставил "за бортом" при формировании нового кабинета в октябре 2022 года.

Как считают в Движении социалистов, "если министр экономики является не экспертом, а политиком, то пусть отправляется к (Драгану) Джиласу (один из лидеров непримиримой оппозиции Сербии, бывший мэр Белграда) и остальным его однопартийцам, которые выступают за разрыв экономических, братских и дружественных связей с официальной Москвой".

В МИД России также отреагировали на слова Раде Басты, подчеркнув, что "с введением санкций давление США не закончится, а усилится". СМИ Сербии цитируют комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о том, что в отличие от Америки Москва "всегда уважала Сербию и её народ".

Не секрет, что сам президент Сербии Александр Вучич является противником санкций против России, прекрасно понимая, какой ущерб стране нанесёт этот шаг. Прежде всего, значительным экономическим интересам.

Как справедливо заметил известный российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, введение санкций "будет выстрелом себе в ногу".

Конечно, глава государства допускает, что Белград могут вынудить принять решение о санкциях, но это будет возможно только в самом крайнем случае, если речь пойдёт о "жизни либо смерти" страны. Как представляется, эти "допуски" со стороны Вучича смахивают больше на тактические оговорки, по большей части для умиротворения оппонентов Белграда на Западе.

Судя по всему, слова министра экономики Сербии, представляющего власть, вряд ли можно рассматривать в качестве некоего эмоционального всплеска и уж, тем более, стремления поддержать президента государства в его "титаническом" противостоянии давлению коллективного Запада. Скорее, это "первая ласточка" и свидетельство того, что Белград и далее будут "обрабатывать" европейские и американские политики с целью встраивания Сербии в единый фронт противостояния с Россией.

Тема санкций неизменно всплывает в диалоге с Белградом: будь то вопросы евроинтеграции, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, особенно по линии ЕС, и даже в нелёгкой полемике по пресловутой косовской проблеме и болезненной теме формирования Сообщества сербских муниципалитетов западные чиновники находят лазейки для актуализации идей антироссийских санкций. Похоже, руководству Сербии и лично президенту Вучичу пытаются внушить путём "политического и риторического гипноза" мысль о том, что присоединение к лагерю противников Москвы станет для страны чуть ли ни универсальным средством решения большинства задач и проблем, стоящих перед маленькой Сербией.

Пока у Белграда хватает выдержки и решимости отвергать подобные заходы.