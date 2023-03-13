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Александр Артамонов

Военный эксперт: для России важнее Азербайджан, а не Армения

4:40
Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Положение в Нагорном Карабахе остаётся крайне взрывоопасным, несмотря на прекращение боевых действий. Могут ли помочь в этой ситуации российские миротворцы, почему для России важнее Азербайджан, а не Армения, и зачем Турция, США, Британия и Франция хотят разжечь войну на Южном Кавказе, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Военный эксперт: для России важнее Азербайджан, а не Армения

— Я только что побывал в Баку на большой конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнёрство в контексте региональной безопасности". В ней принимал участие Сергей Лавров.

10 ноября 2020 года была подписана трёхсторонняя декларация о прекращении военных действий между Баку и Ереваном, а Москва выступила в качестве гаранта. Но российские миротворцы до сих пор не обрели законного статуса, то есть подписанного договора, и популярности в Карабахе и Азербайджане.

Турция с 2011–2012 годов подготовила 26 тысяч офицеров Азербайджана плюс спецназ, предоставила оружие НАТО. Старшие офицеры Азербайджана, выходцы из советских военных академий, были вынуждены уйти в отставку при полном согласии Ильхама Алиева.

Турция стремится реализовать свой проект "Великий Туран", чтобы объединить все тюркоязычные страны:

  • Туркменистан,
  • Узбекистан,
  • Казахстан,
  • Азербайджан,
  • Киргизию и т. д.

Но этот союз несёт угрозу целостности Российской Федерации, потому что некоторые тюркоязычные образования входят в состав России: Татарстан, Крым.

Турки не заинтересованы в поддержании равновесия, которое создалось в советскую эпоху.

Армян заводят французы так, что армяне готовы ринуться в бой за отвоевание Карабаха, Арцаха, 8 пограничных селений от Гориц (Горис). Там никогда не было чёткой границы, и азербайджанцы считают, что это села скорее азербайджанские, чем армянские, а армяне считают наоборот. В центре этой катавасии находятся малочисленные российские миротворцы. Приходится им нелегко, а в декабре 2022 года глава центрального телеканала Азербайджана заявил, что в 2025 году будет прекращено соглашение о российских миротворцах.

Азербайджанцы недовольны тем, что не соблюдается пункт московской декларации о разоружении армянских формирований, не контролируется приток оружия в Карабах, поддерживается карабахский армянский сепаратизм, который противоречит четырём декларациям ООН и результатам второй карабахской войны. На границе происходят бесконечные инциденты с обеих сторон.

Кроме того, ракеты "Искандер" в экспортном варианте есть у Армении, но их нет у Азербайджана. Мы недостаточно активно работаем с Азербайджаном: ещё в 2016 году речь шла о совместной разработке тактических ракет нового поколения "воздух — воздух" и "воздух — земля", азербайджанцы этого ждали, но Россия почему-то отказалась.

В ходе конференции речь шла об информационных технологиях, которые азербайджанцы хотели бы брать у русских. И где поставка этих технологий?

Можно было бы создать базу послепродажной поддержки, чтобы поставлять Турции запчасти для оружия, которое она покупает в России. Зачем такие базы создают в Турции, когда их можно создать в Азербайджане, показав азербайджанцам, что они привилегированный партнёр, дать им возможность заработать и поставить Турцию в зависимость от Баку?

И, наконец, карабахский конфликт. Как российские миротворцы будут управлять ситуацией, когда два народа желают разобраться между собой? Наш контингент всего лишь 3-4 тысячи человек, азербайджанская армия сильна, а Пашинян сказал, что армяне более не нуждаются в присутствии русских на базе в Гюмри.

Азербайджаном и Арменией манипулирует Запад:

  • армянами — американцы и французы;
  • азербайджанцами — британцы.

Они толкают две страны к войне, чтобы взорвать Южный Кавказ, создать колоссальную проблему для России, нарушить союз "Астанинской тройки" Россия — Турция — Иран и оттянуть войска с Украины.

Правильно, что Сергей Лавров после Баку отправился не в Ереван, а в Индию, тем самым показав, что Россия желает опираться на Азербайджан для обеспечения стабильности региона.

Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато крым война армия турция оружие армения франция азербайджан великобритания нагорный карабах
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