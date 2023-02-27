Штатам предложена альтернатива: бросить Украину и сосредоточиться на Тайване

3:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Пекин "играет” с США в продолжающемся конфликте между Россией и Украиной, надеясь продлить военные действия как можно дольше, считает Вивек Рамасвами¹, официально зарегистрированный кандидат на президентский пост от республиканской партии.

Бизнесмен, претендующий на кресло хозяина Белого дома, разразился серией постов в популярной в Америке, но запрещённой в России соцсети, сравнив конфликт на Украине с войной во Вьетнаме и призвав Вашингтон "вместо этого сосредоточиться” на Китае.

Рамасвами утверждает, что продолжающиеся военные действия используются Китаем для ослабления военного потенциала Вашингтона в преддверии надвигающегося конфликта из-за Тайваня.

"Главное должно быть главным: сосредоточиться на Китае. Китай хочет, чтобы война на Украине продолжалась как можно дольше, чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань. Это работает: мы думаем, что "выглядим" сильнее, помогая Украине, но на самом деле "становимся" слабее по сравнению с Китаем, который похож на СССР”, — написал начинающий политик.

Напомню, что США, официально заявляющие о приверженности политике "одного Китая", на деле стремятся "развести" Пекин и остров, который хоть и является самоуправляющимся с 1949 года, никогда официально не объявлял о своей независимости от КНР. При этом Вашингтон, обвиняющий Пекин в "разжигании напряженности вокруг Тайваня", активно поставляет оружие на остров и регулярно направляет свои военные корабли в Тайваньский пролив.

Пекин неоднократно обвинял Вашингтон в дестабилизации ситуации в регионе, вмешательстве во внутренние дела Китая и разжигании сепаратистских настроений на острове.

Запахло жареным?

Почему мне показалось интересным "выступление" никому до сей поры неизвестного республиканца, заявившего о своем желании стать президентом США? В основном потому, что на минувшей неделе Китай сделал три очень важных (и, чего уж смягчать краски) громких заявления:

объяснил, почему считает США своего рода раковой опухолью планеты, перечислив все их деяния ради поддержания своего статуса мирового гегемона;

подробно изложил принципы по которым, по мнению Пекина, должны строиться впредь международные отношения;

предложил собственный мирный план из 12 пунктов по урегулированию украинского конфликта.

То есть, Китай выступил с жесткой, документально подтвержденной и убедительной критикой воинственных действий, за которые американцы несут ответственность на протяжении десятилетий.

Такого американцы "спустить на тормозах", конечно, не могут себе позволить. И в свойственной им агрессивной манере попытались вот таким вот неожиданным способом "припугнуть" Пекин.

¹ Американский предприниматель, работающий в сфере здравоохранения и технологий, политический обозреватель New York Times.

Читайте также:

Global Research: Сорос наметил новую жертву — Индию готовят к госперевороту

Moon of Alabama: Признавая, что война проиграна, Запад ищет выход из тупика, в котором оказался

Итог визита Раиси в Китай: Иран будет "третьим столпом" евразийской интеграции