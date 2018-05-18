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Автор Пол Крейг Робертс

Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?

Мир

Почему Россия подставляет себя под удар снова и снова, позволяя Западу "наказывать" страну и ее лидера, президента Путина? Пол Крейг Робертс полагает, что в этом заключается стратегия Путина: российский лидер стремится доказать Европе, что Россия ко всему относится с умом, в то время как Вашингтон далек от этого.

В дополнение к этому, Россия не отвечает на провокации Запада по той простой причине, что Россия не представляет угрозы европейским интересам и суверенитету. Угрозу представляет Вашингтон. Задобрив Израиль и отказавшись от ядерной сделки с Ираном, президент США Дональд Трамп делает стратегию Путина осуществимой.

Три европейских вассала Вашингтона — Британия, Франция и Германия — возразили против односторонних действий президента Трампа. Трамп считает, что судьба международных соглашений зависит только от Вашингтона. Если Вашингтон отказывается от соглашения, то этому соглашению приходит конец. При этом не важно, чего хотят другие стороны. Если Великобритания, Франция и Германия продолжат деловые контракты, заключенные с Ираном, Вашингтон наложит санкции на свои вассальные государства в Европе и запретит деятельность британских, французских и немецких компаний в США.

Вашингтон уверен в том, что доходы, которые Европа получает в США, намного выше тех, которые можно было бы заработать на сделках с Ираном. Поэтому вассалы США, как и прежде, будут слушать то, что им говорят из-за океана. Вполне возможно, так оно и будет. Однако на этот раз мы стали свидетелями и обратной реакции.

Зайдет ли дело дальше резких высказываний? Это нам еще предстоит увидеть. Советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон приказал европейским компаниям отменить свои сделки с Ираном. Посол США в Германии Ричард Гренелл также приказал немецким компаниям немедленно прекратить свою деятельность в Иране.

Травля Европы, учиненная Вашингтоном, и вопиющее игнорирование США европейских интересов и суверенитета обнажили всю суть вассальных отношений Европы и США. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее всегда была верной марионеткой Америки, заявила, что Европа больше не может доверять Вашингтону. Европа должна "взять свою судьбу в свои руки", заявила Меркель. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что лидерство Вашингтона дало сбой и поэтому настало время для ЕС взять на себя руководящую роль и "заменить Соединенные Штаты". Представители французского, немецкого и британского правительств поддержали эти слова.

Недавний номер немецкого журнала Der Spiegel вышел с любопытным изображением на обложке, на которой под словами "Прощай, Европа!" изображен Дональд Трамп, показывающий европейским странам средний палец. Журнал заявляет, что Европа должна примкнуть к сопротивлению. Хотя европейским политикам хорошо платили за их послушание Вашингтону, в настоящее время они могут воспринять это как недостойное и неудобное бремя.

Путин отказывается отвечать на провокации Запада, что однако же дает возможность эти провокации продолжать и дальше. В конечном счете, они могут возрасти до масштабов войны. Если бы Путин был настроен более агрессивно, если бы российское правительство отвечало Западу должным образом, то последствия западных провокаций ударили бы по Европе в первую очередь, поскольку накладывают санкции на Россию американцы, а Европа их поддерживает.

Россия несколько лет помогала сирийской армии освобождать Сирию от террористов, которых Вашингтон использовал для свержения сирийского правительства. Однако несмотря на союз России и Сирии Израиль продолжает незаконно нападать на Сирию. Эти атаки могут быть прекращены, если Россия предоставит Сирии систему ПВО С-300.

Израиль и США не хотят, чтобы Россия продавала С-300 Сирии, потому что Израиль намеревается атаковать Сирию и дальше, а США хотят, чтобы Сирия продолжала подвергаться нападениям. В противном случае Вашингтон одернул бы Израиль.

Возможно, Путин считает, что он должен предоставить это оружие Сирии, чтобы не дать Вашингтону возможность снова перетянуть Европу на свою сторону. Тем не менее, те, кто этого не видит, полагают, что Россия снова выглядит слабой страной, которая не желает защищать своего союзника.

Если Путин считает, что он будет иметь какое-либо влияние на Нетаньяху в плане продвижения мирных соглашений с Сирией и Ираном, то российское правительство не понимает намерений Израиля и Вашингтона вести нескончаемую войну на Ближнем Востоке. Если стратегия Путина не сработает, ему придется изменить свою позицию в отношении антироссийских провокаций, или же они приведут к войне.

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Санкции против России ударят по Европе?
Темы США С-300 Израиль война в Сирии ядерная сделка Владимир Путин Пол Крейг Робертс санкции против России
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