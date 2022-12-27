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Михаил Плисюк

Точка кипения в Косово приближается с каждым днём

Мир » Европа » Балканы

В Белграде работа органов власти идёт почти круглые сутки — ситуация напоминает военное положение. Как в годы Великой Отечественной войны Сталин по ночам вызывал на совещания разных начальников, так и президент Вучич практически не спит, общаясь с членами правительства.

Точка кипения в Косово приближается с каждым днём

Ночью он встречается с Патриархом Сербской Православной церкви Порфирием для получения благословения на защиту сербов Косово. Вооружённые силы страны приведены в полную боевую готовность и только ждут приказа Верховного главнокомандующего.

На севере Косово сербы воздвигают новые баррикады, но бдительно следят за возможными провокациями, которые могут сделать их мишенью силовых действий. В сербские районы введены албанские спецподразделения и снайперы. КФОР вкупе с ЕС практически "прогнулись" под приштинских властителей, требуя от сербов разобрать баррикады, иначе будет иначе. На Резолюцию СБ ООН 1244 Запад "наложил" своё прочтение, отказав Сербии во вводе её сил в КиМ.

Как метко заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова:

"Развёрнутые в крае контингенты НАТО и ЕС не могут и не хотят повлиять на происходящее. Как и во время кровавых антисербских погромов в 2004 году они выступают в роли статистов, потворствуют эскалации в угоду планам А. Курти зачистить территорию Косово от неалбанского населения. Разговаривать с сербами США и Евросоюз продолжают свысока, то и дело срываются на наглую раздачу указаний".

Так называемый "премьер" Косово Альбин Курти, вдохновлённый поддержкой ЕС и Германии, горит желанием "навести порядок" в сербских анклавах. Белград внимательно следит за этим, призывая соотечественников к миру, но остаётся в полной готовности прийти на помощь.

ЕС, США и другие региональные акторы, особенно немцы, упорно уговаривают Вучича восстановить "статус кво" и снова двулично предлагают некий диалог между Белградом и Приштиной, который, как известно, оборачивается лишь разочарованием для сербов.

Замгоссекретаря США Габриэль Эскобар уже в который раз обещает Белграду сподвигнуть Приштину на формирование Сообщества сербских муниципалитетов Косово, но пока без особого успеха.

Власти Сербии стоят перед нелёгким выбором: поддаться на уговоры Запада либо остаться на своих достаточно жёстких и принципиальных позициях по защите сербского населения Косово. Белград однозначно склоняется в пользу последнего варианта, который отвечает насущным интересам соотечественников и позволяет стране сохранить лицо.

Россия в лице её руководства, МИД и, особенно, посольства в Белграде твёрдо выступает в поддержку братской Сербии.

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Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша россия косово сербия александр вучич
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