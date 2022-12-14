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20 идей по развитию России
Антон Куликов

Президент Латвии мечтает, как будет судить Россию в Риге

Мир

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге. "Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал", — считает Левитс.

Президент Латвии мечтает, как будет судить Россию в Риге

Накануне в интервью порталу LSM президент Латвии заявил, что "в международных отношениях идеи созревают долго, но в этом случае идея зреет достаточно быстро, прошло только десять месяцев…"

"На прошлой неделе и Еврокомиссия опубликовала сообщение о том, что поддерживает создание такого трибунала, надеюсь, что он будет создан. Вопрос — где? Может быть, если он будет с частичным участием Украины, гибридный вариант, то определённо это Киев. Или если за пределами Украины, это может быть и Рига", — цитирует интервью Левитса РИА "Новости".

По его словам, для создания подобного трибунала необязательно решение Совета безопасности ООН, где Россия обладает правом вето.

"Это могут сделать и другие организации, например, Совет Европы или просто на основании договора между странами — страны с одинаковым мнением создают такой трибунал. Может быть и гибридная модель, частично это может быть связано с украинским законодательством", — сказал Левитс.

Ранее президент Латвии высказывался по теме спецтрибунала. Он считает, что одним из его решений был бы арест активов России за рубежом и передача их Украине.

Сыпет заявлениями на этот счёт Эгилс Левитс после того, как в конце ноября Еврокомиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что комиссия готова работать с "международными партнёрами" по этой теме.

Так что один "партнёр" уже нашёлся, буквально из штанов выпрыгивает — см. вышеупомянутые высказывания президента Латвии. Стоит, впрочем, заметить, что по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля идея Еврокомиссии создать международный трибунал по Украине не нашла единой поддержки среди глав МИД стран Евросоюза.

"Есть полемика о том, нужно ли нам что-то ещё, помимо МУС, чтобы бороться с безнаказанностью на Украине. Я вместе с Еврокомиссией представил предложение министрам (иностранных дел на встрече 12 декабря — Прим. ред.), и мы обсуждали его, правда без конкретного результата", — сказал он.

Создание новой структуры возможно, но процесс обсуждения этой инициативы "интересная дискуссия, которая не имела конкретного ответа", добавил Боррель.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что предложение Еврокомиссии подрывает аналогичное расследование, которое проводит МУС. В общем, наметилась конкуренция.

Россия не является участницей Международного уголовного суда. В Москве неоднократно отмечали, что все эти "спецтрибуналы" и "расследования" не будут иметь для России никакой юридической силы.

И возвращаясь к господину Левитсу, стоит напомнить, что ранее он призывал разобраться с русскоязычными жителями Латвии, не поддерживающими антироссийский курс властей этой страны, изолировав их от общества.

Это заявлял глава государства, не какой-нибудь маргинальный политик. Что, в общем, ещё одна иллюстрация относительно политики Латвии. Да и не только Латвии, но и её соседей — Литвы, Эстонии, Польши.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы латвия евросоюз жозеп боррель
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Президент Латвии мечтает, как будет судить Россию в Риге
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