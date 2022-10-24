American Thinker: демократы втянули нас в опасную игру на Украине

Консервативное издание American Thinker напомнило администрации президента США Джо Байдена, что у неё "есть дела поважнее, чем тратить неисчислимые миллиарды на защиту чужих границ".

Возможно, когда-нибудь президент России Владимир Путин выведет свои войска с Украины. Но на данный момент думать так — значит принимать желаемое за действительное. А, возможно, он превратится в дуновение раскалённого воздуха, и многие из нас могут разделить эту участь, если мы продолжим идти по тому пути, по которому уже идём.

Такой метафорой автор статьи предупреждает о возрастающей с каждым днём опасности ядерной конфронтации. Однако, ни исполнительная власть, ни даже высокомерные климатологи ничего не говорят об этой опасности, пишет Фрэнк Либерато:

"Разве не должен кто-то хотя бы предложить нам сделать паузу, чтобы задуматься об опасности ядерной войны?"

Неудобные вопросы

Поскольку США играют всё более активную роль в конфликте на Украине, возможно, администрация Байдена сможет объяснить американскому народу, как горячая война с Россией отвечает наилучшим интересам США? Введённые до этого санкции лишь укрепили российский рубль до семилетнего максимума и позволили ему завоевать звание "самой эффективной валюты", в то время как доллар продолжает колебаться, инфляция разъедает экономику США, а цены на бензин стремятся в космос, говорится в статье.

"Если бы это была война на истощение, мы бы уже проиграли", — отмечает обозреватель.

Относительно Украины речь шла всего лишь о том, чтобы она оставалась вне блока НАТО. Между этим вариантом и опустошением их страны кажется очевидным, какой путь выбрали бы украинцы, и если бы не давление извне, весь украинский кризис давно уже стал бы тусклым воспоминанием. Но США направляют миллиарды долларов налогоплательщиков на военную операцию, не имеющую законного оправдания с точки зрения американских интересов, кроме возможного свержения Путина. Позволит ли Путин этому произойти, прежде чем использует все имеющиеся в его распоряжении возможности?

Всё это происходит в то время, когда южная граница США наводнена наркокартелями и нелегалами, и разгул преступности сеет хаос в американских городах. Ситуацию усугубляет вышедшая из-под контроля инфляция и неудержимый рост цен на бензин.

"Так, может, есть дела поважнее, чем тратить неисчислимые миллиарды на защиту чужих границ?" — спрашивает автор статьи.

Фрэнк Либерато припомнил прошлые усилия США по "поддержанию порядка в мире": Вьетнам, Афганистан, Ирак. Безумие заключается в том, что теперь США хотят повторить это со страной, контролирующей крупнейший в мире арсенал ядерного оружия, напоминает журналист.

Цена вопроса

Джо Байден заявляет, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Сколько потребуется, чтобы что? Какова цель? И во что это обойдётся американцам: новые долги, вечная инфляция, бензин по десять долларов? — спрашивает автор.

Возможно, Путин блефовал, говоря о своей готовности применить ядерное оружие, но готовы ли США играть в эту азартную игру, рискуя жизнями миллионов американцев? У Путина есть шесть тысяч ядерных зарядов и ракетные системы для их доставки.

"Может быть, нам стоит заняться своими делами, пока не стало слишком поздно?" — резюмирует обозреватель American Thinker.

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