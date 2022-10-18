Китайская пресса: Европа протрезвела и уходит от США

Лидеры европейских государств взяли курс на смену политики в отношении США и в дальнейшем собираются держаться на расстоянии от Вашингтона как в сфере торговли, так и в вопросах стратегической автономии.

Вообще говоря, распространена точка зрения, что Евросоюз во всём следует за США. И не предпринимает никаких действий, которые противоречили бы политике пресловутого "вашингтонского обкома". Однако, китайское издание Global Times полагает, что европейцы меняют свою точку зрения на нынешние события.

И причиной тому стали негативные последствия санкций, которые были введены против России, а также гегемонистская политика Вашингтона.

Экономические ограничения против России сильно — и весьма негативно — отразились на Евросоюзе. В результате некоторые политики в странах сообщества, наконец, протрезвели и пришли к выводу, что реальные интересы европейских государств далеки от того, что происходит на данный момент, цитирует статью китайского издания агентство "Прайм".

"Европа стремится к глобализации и мультиполяризации, тогда как США гонятся только за способами сохранения собственной гегемонии и однополярного мира", — отмечается в материале Global Times.

При этом отмечается, что США, наверняка, постараются сдерживать усилия Европы по стратегической автономии, поскольку Штаты "просто хотят, чтобы Европа полностью полагалась на мнение Вашингтона".

Однако, в статье отмечается, что в Брюсселе усвоили урок, который состоит в том, что Вашингтон никогда не будет считаться с интересами всего Запада, его заботит только собственная точка зрения на события.

В материале китайского издания отмечается, что Евросоюз не только должен сохранять внутреннее единство, но и сотрудничать с большим числом стран по всему миру, чтобы противостоять давлению США.

Впрочем, есть большие сомнения в том, что европейские политики и в самом деле на это готовы. Безусловно, есть такие, которым не нравится чрезмерная зависимость Евросоюза от США. Но вопрос в том, насколько их много и насколько велико их влияние, чтобы страны сообщества начали менять свою политику в том направлении, о котором говорится в материале Global Times.

В то же время очевидно, что в ЕС есть группа государств, которые будут поддерживать США несмотря ни на что. Речь, прежде всего, о Польше, а также странах Прибалтики. Очевидно, что это надёжная опора Вашингтона в ЕС, благодаря которой США могут оказывать большое влияние на процессы в сообществе.

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