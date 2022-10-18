Аляска может стать регионом, где начнётся новый этап отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение выразил историк Александр Петров.
В интервью РИА Новости он подчеркнул: именно на территории Аляски США и РФ смогут реализовывать проекты, связанные с добычей углеводородов и других соединений.
Специалист также напомнил, что договор о продаже полуострова американцам был подписан в 1867 году, когда во главе государства находился император Александр III.
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Несколько украинских военных, которых мобилизовали для участия в боевых действиях, оказались в плену уже через 12 часов после прибытия на передовую.