Историк Петров: новый этап отношений РФ и США может начаться на Аляске

Аляска может стать регионом, где начнётся новый этап отношений между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение выразил историк Александр Петров.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: именно на территории Аляски США и РФ смогут реализовывать проекты, связанные с добычей углеводородов и других соединений.

Специалист также напомнил, что договор о продаже полуострова американцам был подписан в 1867 году, когда во главе государства находился император Александр III.