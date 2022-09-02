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Автор Любовь Степушова

Киршнеристы: США стоят за покушением на вице-президента Аргентины

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Покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер организовали США, которые стремятся не допустить её до президентских выборов 2023 года. Так считают её сторонники.

Киршнеристы: США стоят за покушением на вице-президента Аргентины

Нападавший на Киршнер — сторонник полка "Азов"*

Нападавший на Киршнер во время встречи со сторонниками задержан, им оказался 35-летний бразилец Фернандо Андрес Сабаг Монтьель.

Пистолет, из которого Монтьель пытался стрелять, был заряжен пятью пулями, но по неизвестным причинам не выстрелил, когда мужчина нажал на курок. В соцсетях публикуют данные, что Монтьель принадлежал к неонацистским группировкам.

"Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер стала жертвой покушения. Она планирует баллотироваться в президенты в 2023 году, но ей без доказательств предъявлены обвинения в коррупции. Она отказалась позволить стране объявить дефолт по кредиту МВФ или заплатить Всемирному банку. У нападавшего была нацистская татуировка".

— пишет в Twitter** Фиорелла Изабель (@FiorellaIsabelM) 2 сентября 2022 года.

"Фернандо Андрес Сабаг Монтьель, который пытался убить Кристину Киршнер в этот четверг, сделал татуировку в виде чёрного солнца на руке — нацистского символа. Его можно увидеть здесь в форме местного террориста в США и солдата украинского батальона "Азов".

— пишет в Twitter** Таино (@Omani1love) 2 сентября 2022 года.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что у нападавшего на локте татуировка в виде "Чёрного солнца" — скандинавского символа, который был узурпирован нацистами, а затем оккультным обществом Thule-Gesellschaft — группой, основанной богатыми аристократами и буржуазией, отстаивавшей господство арийской расы. Данные показывают, что с 1918 по 1922 год группа совершила триста политических преступлений.

25 августа президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что ему угрожали смертью, и подал заявление в полицию.

"Мне поступали угрозы расправы. Полиция делает свою работу", — заявил президент радио Destape.

Значит, обстановка в стране на грани госпереворота.

Правительству Фернандес-Киршнер не дают времени на вывод страны из кризиса

Киршнеристы (перонисты) против либералов — давнее противостояние в Аргентине.

Киршнер уже объявила, что будет баллотироваться на президентских выборах 2023 года, однако ей может помешать приговор суда.

На прошлой неделе прокуратура запросила для Киршнер 12 лет тюрьмы и запрета на политическую деятельность по иску, в котором её обвиняют в коррупции. Именно поэтому сторонники Кристины (половина страны) каждый день собираются перед её домом с митингами поддержки.

Из другого лагеря звучат призывы приговорить экс-президента к высшей мере — смертной казни, и это не вызывает отторжения в СМИ.

Население также подстёгивается статьями о том, что Фернандес и Киршнер не могут вывести Аргентину из экономического кризиса и вместо того, чтобы долларизировать экономику, сделали ставку на сотрудничество с РФ и Китаем.

Дело в том, что предыдущее правительство либерала Маурисио Макри накопило в МВФ огромный (44 млрд долларов) долг — 80,1% ВВП в 1-м квартале 2022 года. Правительство перонистов сумело его реструктурировать с отсрочкой платежей по процентам, но 55,5% долга накоплено в иностранной валюте, а международные резервы Аргентины низки — около 39,5 миллиардов долларов США.

Кроме того, в Аргентине высокий бюджетный дефицит, ожидаемая инфляция — около 70% в год и бедность — около 40%. Министры экономики меняются как в калейдоскопе. Это, очевидно, проба разных вариантов выхода из кризиса.

Но непонятно, почему, например, Фернандес, как его бразильский коллега Жаир Болсонару, не обратится к России за помощью в поставках дизельного топлива, нехватка и удорожание которого вызывают протесты. Пишут, что Фернандес и Киршнер якобы не могут договориться, в том числе, по этому поводу. Это тоже подливает масло в огонь.

Заговор США против перонистов идентичен заговору против левых в Бразилии

Сторонники Киршнер говорят, что в стране правит судебная и информационная мафия, которая работает по приказу США. Они приводят в пример идентичный судебный процесс над экс-президентом Бразилии Лулой да Сильва, которого осудили на 10 лет за коррупцию.

Потом оказалось, что для этого не было оснований, а федеральный судья, выносивший приговор, оказался подкупленным политическими противниками и разрушал экономику Бразилии по указанию США.

Теперь Лула — снова кандидат на президентских выборах этой осенью и по опросам имеет преимущество перед Болсонару. Просматривается полная аналогия с "делом Киршнер", которую Вашингтону тоже надо устранить.

Прошедший акт устрашения или же, действительно, попытка убийства Киршнер свидетельствуют о том, что США целенаправленно работают на раскол аргентинского общества и не дают правительству перонистов времени, чтобы наладить экономику, переориентировавшись на РФ и Китай. Последний фактор имеет решающее значение для организации заговора против Киршнер.

Приход к власти нового либерала будет стоить Аргентине дорого.

* запрещенная в РФ террористическая организация

** запрещенная в РФ социальная сеть

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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