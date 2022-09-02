Покушение на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер организовали США, которые стремятся не допустить её до президентских выборов 2023 года. Так считают её сторонники.
Нападавший на Киршнер во время встречи со сторонниками задержан, им оказался 35-летний бразилец Фернандо Андрес Сабаг Монтьель.
Пистолет, из которого Монтьель пытался стрелять, был заряжен пятью пулями, но по неизвестным причинам не выстрелил, когда мужчина нажал на курок. В соцсетях публикуют данные, что Монтьель принадлежал к неонацистским группировкам.
"Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер стала жертвой покушения. Она планирует баллотироваться в президенты в 2023 году, но ей без доказательств предъявлены обвинения в коррупции. Она отказалась позволить стране объявить дефолт по кредиту МВФ или заплатить Всемирному банку. У нападавшего была нацистская татуировка".
— пишет в Twitter** Фиорелла Изабель (@FiorellaIsabelM) 2 сентября 2022 года.
"Фернандо Андрес Сабаг Монтьель, который пытался убить Кристину Киршнер в этот четверг, сделал татуировку в виде чёрного солнца на руке — нацистского символа. Его можно увидеть здесь в форме местного террориста в США и солдата украинского батальона "Азов".
— пишет в Twitter** Таино (@Omani1love) 2 сентября 2022 года.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что у нападавшего на локте татуировка в виде "Чёрного солнца" — скандинавского символа, который был узурпирован нацистами, а затем оккультным обществом Thule-Gesellschaft — группой, основанной богатыми аристократами и буржуазией, отстаивавшей господство арийской расы. Данные показывают, что с 1918 по 1922 год группа совершила триста политических преступлений.
25 августа президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что ему угрожали смертью, и подал заявление в полицию.
"Мне поступали угрозы расправы. Полиция делает свою работу", — заявил президент радио Destape.
Значит, обстановка в стране на грани госпереворота.
Киршнеристы (перонисты) против либералов — давнее противостояние в Аргентине.
Киршнер уже объявила, что будет баллотироваться на президентских выборах 2023 года, однако ей может помешать приговор суда.
На прошлой неделе прокуратура запросила для Киршнер 12 лет тюрьмы и запрета на политическую деятельность по иску, в котором её обвиняют в коррупции. Именно поэтому сторонники Кристины (половина страны) каждый день собираются перед её домом с митингами поддержки.
Из другого лагеря звучат призывы приговорить экс-президента к высшей мере — смертной казни, и это не вызывает отторжения в СМИ.
Население также подстёгивается статьями о том, что Фернандес и Киршнер не могут вывести Аргентину из экономического кризиса и вместо того, чтобы долларизировать экономику, сделали ставку на сотрудничество с РФ и Китаем.
Дело в том, что предыдущее правительство либерала Маурисио Макри накопило в МВФ огромный (44 млрд долларов) долг — 80,1% ВВП в 1-м квартале 2022 года. Правительство перонистов сумело его реструктурировать с отсрочкой платежей по процентам, но 55,5% долга накоплено в иностранной валюте, а международные резервы Аргентины низки — около 39,5 миллиардов долларов США.
Кроме того, в Аргентине высокий бюджетный дефицит, ожидаемая инфляция — около 70% в год и бедность — около 40%. Министры экономики меняются как в калейдоскопе. Это, очевидно, проба разных вариантов выхода из кризиса.
Но непонятно, почему, например, Фернандес, как его бразильский коллега Жаир Болсонару, не обратится к России за помощью в поставках дизельного топлива, нехватка и удорожание которого вызывают протесты. Пишут, что Фернандес и Киршнер якобы не могут договориться, в том числе, по этому поводу. Это тоже подливает масло в огонь.
Сторонники Киршнер говорят, что в стране правит судебная и информационная мафия, которая работает по приказу США. Они приводят в пример идентичный судебный процесс над экс-президентом Бразилии Лулой да Сильва, которого осудили на 10 лет за коррупцию.
Потом оказалось, что для этого не было оснований, а федеральный судья, выносивший приговор, оказался подкупленным политическими противниками и разрушал экономику Бразилии по указанию США.
Теперь Лула — снова кандидат на президентских выборах этой осенью и по опросам имеет преимущество перед Болсонару. Просматривается полная аналогия с "делом Киршнер", которую Вашингтону тоже надо устранить.
Прошедший акт устрашения или же, действительно, попытка убийства Киршнер свидетельствуют о том, что США целенаправленно работают на раскол аргентинского общества и не дают правительству перонистов времени, чтобы наладить экономику, переориентировавшись на РФ и Китай. Последний фактор имеет решающее значение для организации заговора против Киршнер.
Приход к власти нового либерала будет стоить Аргентине дорого.
* запрещенная в РФ террористическая организация
** запрещенная в РФ социальная сеть
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