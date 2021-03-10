Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина

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"Дворцы" Лулы

Осуждённый и дискредитированный экс-президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Силва (здесь — Лула, так его называют в Бразилии) был во вторник, 9 марта, оправдан по всем статьям, и ему дан зелёный свет на участие в президентской кампании 2022 года.

То, что было подано либеральными мировыми СМИ как крупнейшая антикоррупционная операция в мире, бесславно заканчивается обвинениями в сговоре против неугодного США политика.

Дважды экс-президент Бразилии от левой Партии трудящихся (PT) был осуждён по двум делам в рамках операции "Автомойка" (Lava Jato) в штате Парана в процессах 2018-го и 2019-го годов.

Лула был признан виновным в сокрытии имущества — трёхэтажного пентхауса в Гуаружа в штате Сан-Паулу, полученного якобы в качестве взятки от подрядчика — компании Odebrecht — в обмен на услуги (выгодные контракты), в частности, для нефтяной госкомпании Petrobras. В приговоре говорилось, что этому существуют "документальные свидетельства" и что Лула "недостаточно правдив". Кроме тюремного заключения сроком на девять лет, суд определил, что Лула впредь не сможет занимать государственные должности.

Другое дело — это "доказанный" ремонт кухни тем же подрядчиком на объекте Atibaia (ещё один "дворец" Лулы) в Сан-Паулу в 2014 году. В обвинительном заключении указывалось, что Лула знал о работах, проведённых Odebrecht, потому что был проинформирован о расписании ремонтных работ. Кроме того, "было широко доказано", что семья бывшего президента часто посещала эту собственность, а также "что ему нравилось это место, как если бы оно принадлежало ему, независимо от того, владел он им или нет".

Были ещё два дела, не закончившиеся приговорами о коррупционных составляющих при "сотрудничестве" Лулы с компанией Odebrecht.

В ноябре 2019 года Луис Инасио Лула да Силва покинул тюрьму в Куритибе по решению Федерального верховного суда (STF) до завершения рассмотрения его апелляций.

И вот в понедельник, 8 марта, одна из них дала результат. Судья Верховного федерального суда (STF) Эдсон Фачин отменил вышеупомянутые приговоры по причине некомпетентности федерального судьи штата Парана заниматься данными делами. Он объявил, что STF анализирует запрос защиты бывшего президента объявить судью штата Парана, контролировавшего дело, подозреваемым в пристрастности.

Судья Моро манипулировал обвинением

Этого судью зовут Сержио Моро, и он сделал себе головокружительную карьеру на "Автомойке". Если STF выяснит, что Моро действовал "пристрастным и манипулятивным образом", то все следственные действия, санкционированные им как судьей, будут аннулированы. Это включает в себя ордера на обыск, изъятие и разглашение телефонных и банковских записей, а также прослушивание телефонных разговоров. То есть дело развалится.

У Моро сегодня очень неприглядная репутация в Бразилии, так как он согласился стать министром юстиции у президента Жаира Болсонару, избранного на выборах 2018 года, в которых Лула был явным фаворитом, но не смог участвовать из-за приговора.

Шквал критики также вызван утечкой записей телефонных переговоров между Моро и прокурорами штата Парана, из которых ясно, что они действовали по его указанию. Эксперты расценили это как "судебный скандал".

Как убирают неугодных политиков

В интервью UOL 18 февраля Лула сказал, что сговор между обвинением и судьей с целью несправедливо инкриминировать его в "Автомойке" с помощью традиционных средств массовой информации привёл к тому, что "ложь была превращена в истину".

"Я не знаю, каким будет решение STF, но я заложник самой большой лжи в этой стране, изобретённой Сержио Моро и бандой прокуроров из Куритибы, чтобы помешать мне баллотироваться на пост президента республики", — сказал он.

Экс-президент заявил, что ещё не решил, будет ли он кандидатом в президенты в 2022 году, но назвал имя соратника по партии Фернандо Хаддада "экстраординарным", так как ему отдали на выборах 2018 года свои голоса 47 миллионов избирателей.

Опрос, опубликованный газетой O Jornal do Estadão, утверждает, что 50% опрошенных бразильцев считают, что они отдадут предпочтение Луле, если он снова будет баллотироваться на выборах. Болсонару имеет на 12 процентных пунктов меньше потенциальных голосов (38%) и на 12% больше среди тех, кто сказал, что не будет за него голосовать (56%).

"Автомойка" ничего не отмыла

Таким образом, огромный политический и социальный капитал, накопленный "Автомойкой", испаряется, потому что он оказался ложным.

Уровень коррупции в Бразилии не снижается. Моро хвастался на своих пресс-конференциях денежными суммами, полученными в пользу государственной казны, но не сказал, что 50% денег от штрафов, наложенных министерством юстиции США на Petrobras и Odebrecht, пойдут в фонд частного права, менеджерами которого являются сами члены "Автомойки" вместе с лидерами НПО, финансируемыми соросовскими фондами.

Что же выиграл народ Бразилии? Может быть, Болсонару вывел Бразилию из кризиса? Бразилия находится в хаосе из-за неопределённости в связи с неадекватным реагированием на пандемию. Дефицит бюджета достиг исторического рекорда, как и госдолг, который близок к эквиваленту 90% от ВВП.

В 2020 году бразильская экономика сократилась примерно на 4,3%, что является крупнейшим падением за последние 25 лет, согласно данным Центрального банка. Потребление домашних хозяйств, согласно данным Центра экономических исследований Фонда Жетулио Варгаса (FGV) (является основным двигателем бразильской экономики), закончило 2020 год падением на 5,6%.

Рост экономики зависит от того, добьется ли Бразилия прогресса в кампании иммунизации против СOVID-19 и сумеет ли взять под контроль пандемию. И вот здесь у действующего президента пока большие проблемы.

Уроки для России

Из этой истории становится ясно, в каком направлении хотят двинуть процесс о разоблачении "дворцов" Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Одна надежда, что российские судьи не стажировались в США, как Моро, и компетентные органы не дремлют.

Это не означает, что коррупции в высших эшелонах власти нет и с ней не надо бороться, но она не в "дворцах" президентов, она в продажности элит, которая ворует бюджетные деньги, отсутствии прозрачности принимаемых решений, выдвижении на госпосты и в законодатели проворовавшихся бизнесменов, клановости всей управленческой системы, искусственном отсутствии политической альтернативы на выборах.

Ещё один очень важный вывод из бразильской истории состоит в том, что либеральная модель уже не воспроизводит сама себя, свободного рынка нет, всем управляют недобросовестные политики. Поэтому у населения есть потребность в справедливости, в усилении регулирующей роли государства, которую дают левые партии.

Если к власти в Бразилии вернутся левые, это означает, как и в Аргентине (где к власти вернулись киршнеристы), гораздо более взвешенную политику в отношении России и, более того, союзническую позицию, в частности, в плане закупки российской вакцины (что сделано в Аргентине), в БРИКС, в ООН. Станет легче дышать всем демократическим странам континента: Боливии, Никарагуа, Венесуэле, Кубе. Американское влияние на умы латиноамериканцев резко снизится.

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