Сенат и Конгресс США подвели к отношения с Россией к точке невозврата

Если США объявят Россию государством-спонсором терроризма, это станет "точкой невозврата” в отношениях между двумя странами, и Вашингтон это осознает, заявил глава департамента Северной Америки МИД Александр Даричев.

В интервью ТАСС, отвечая на вопрос о возможности ухудшения отношений с США из-за их поддержки Украины в конфликте с Россией и беспрецедентных санкций, введенных против Москвы, дипломат сказал:

"Я бы не хотел философствовать о том, что возможно, а что нет в нынешней неспокойной ситуации, когда Запад во главе с США попрал международное право и абсолютные табу в дипломатической практике”.

Он также прокомментировал идею навесить на Россию ярлык государства-спонсора терроризма, которую активно продвигают американские законодатели:

"Его реализация будет означать, что Вашингтон пересек точку невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних отношений, вплоть до понижения их уровня и даже разрыва всех связей".

Зачем американцам признавать РФ спонсором терроризма

Напомню, что в конце июля Сенат США единогласно одобрил не имеющую обязательной силы резолюцию, призывающую госсекретаря США Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма.

В Палате представителей аналогичный шаг поддерживает спикер Нэнси Пелоси. Согласно сообщению Politico, Пелоси даже предупредила Блинкена, что, если он не продвинется с этой мерой, Конгресс сделает это сам, приняв закон.

Законодатели говорят, что включение России в один список с Кубой, Северной Кореей, Ираном и Сирией позволит США еще больше усилить давление на Москву, расширив санкции за пределы конкретных секторов ее экономики.

Госдепартамент пока не решается на этот шаг, утверждая, что широких санкций, которые уже были введены против России из-за конфликта на Украине, достаточно. Однако, вливать деньги в Незалежную продолжает.

США продолжают финансово вкладываться в "победу Украины"

Несмотря на многомиллиардную военную помощь от западных союзников Киева, Вооруженные силы Украины еще не провели ни одной успешной наступательной операции. Но их спонсоры все ещё надеются на чудо.

Иначе как объяснить, что денежные вливания не просто продолжаются, а даже увеличиваются?

8 августа США объявили о выделении крупнейшего за последнее время пакета военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов (с 2014 года сумма доросла до $11,8 млрд).

Однако, это еще не все. 9 августа Госдеп США объявил о намерении выделить $89 млн для оказания помощи правительству Украины в разминировании территории страны. Предполагается, что деньги пойдут на обучение 100 групп саперов и закупку необходимых технических средств.

По оценкам правительства Украины, на которые ссылается Госдепартамент, 160 тысяч квадратных километров территории страны остаются заминированными.

А ещё есть "неофициальные" поставки

Не вся помощь Украине официально декларируется Вашингтоном. После того, как СМИ сообщили, что ракеты AGM-88 HARM американского производства используются украинскими войсками, Пентагон был вынужден подтвердить передачу Украине противорадиолокационных ракет. Представитель Пентагона подтвердил CNN, что речь идет о ракетах AGM-88, не уточнив их количество. Он заявил, что ракеты могут быть запущены с украинских самолетов.

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