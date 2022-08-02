Эво Моралес призвал к глобальной кампании по ликвидации НАТО

Экс-президент Боливии Эво Моралес (2006-2019 гг.) заявил, что США используют НАТО для провоцирования войн и продажи оружия.

В интервью британскому журналисту Мэтту Кеннарду Моралес призвал к международной кампании по ликвидации Организации Североатлантического договора (НАТО).

По словам бывшего президента, люди во всём мире должны знать, что "НАТО — это, в конечном счёте, Соединённые Штаты. Это не гарантия для человечества или для жизни":

"Я не принимаю — фактически, я осуждаю — то, как они могут исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Когда США вмешались в Ирак, Ливию, во многие страны за последние годы, почему их не исключили из Совета по правам человека? Почему это никогда не подвергалось сомнению?”

Напомню, что Моралес был свергнут в результате госпереворота в 2019 году, который был поддержан США и Великобританией после того, как его правительство выдвинуло альтернативную экономическую модель неолиберальному "Вашингтонскому консенсусу”.

"У нас в Движении за социализм (MAS) глубокие идеологические разногласия с политикой, проводимой Соединёнными Штатами с использованием НАТО, которая основана на интервенционизме и милитаризме. Необходимо содействовать достижению соглашения между Россией и Украиной, а США продолжают провоцировать войну, их военная промышленность может жить благодаря войне, и они провоцируют войны, чтобы продавать свое оружие. Это та реальность, в которой мы живем”, — сказал бывший боливийский лидер.

С народом или с Империей Зла?

Моралес очень восхищается Джулианом Ассанжем, задержание которого, по его словам, "представляет собой эскалацию, запугивание, чтобы все преступления против человечности, совершенные различными правительствами Соединённых Штатов, никогда не были раскрыты. Так много интервенций, так много вторжений, так много грабежей”.

С оптимизмом глядя на недавнюю победу левых политических сил в Перу, Чили и Колумбии и ожидаемое возвращение Лулы на пост президента в Бразилии, Моралес сказал в интервью Кеннарду:

"... в политике мы должны спросить себя: мы с народом или мы с империей? Если мы с народом, мы создаем страну; если мы с империей, мы зарабатываем деньги. Если мы с народом, мы боремся за жизнь, за человечество; если мы с империей, мы с политикой смерти, культурой смерти, интервенциями и грабежом людей. Вот что мы спрашиваем себя как люди, как лидеры: "Служим ли мы нашему народу?”

По мнению Моралеса, США сделали из НАТО структуру, которая позволяет им самим вести имперскую политику, поэтому ликвидация международного альянса пойдёт на благо всему человечеству.

Немного истории

Моралес — один из самых успешных президентов в истории Латинской Америки, который закрыл военную базу США в Боливии, изгнал ЦРУ и Управление по борьбе с наркотиками и помог обратить вспять полувековую историю колониализма, помогая Боливии индустриализировать свою экономику.

В ноябре 2019 года он был свергнут в результате поддержанного США и Великобританией переворота, кульминацией которого стала резня протестующих против переворота. Моралес выжил после покушения только потому, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор прислал самолёт, чтобы спасти его.

Бенефициарий переворота Жанин Аньес, проигравшая на выборах в октябре 2020 года Луису Арсе из MAS, была приговорена к 10 годам тюремного заключения в июне после того, как была признана виновной в терроризме и подстрекательстве к мятежу.

Моралес, который вернулся в Боливию после избрания Арсе в октябре 2020 года, считает, что переворот был вызван его попыткой национализировать запасы нефти и газа Боливии.

Переворот в Боливии произошёл менее чем через неделю после того, как Моралес остановил сделку многонациональной фирмы с литием.

В 2021 году министерство иностранных дел Великобритании опубликовало документы, которые показали, что посольство Великобритании в Боливии заплатило базирующейся в Оксфорде компании за оптимизацию "эксплуатации” литиевых месторождений Боливии спустя месяц после побега Моралеса из страны в результате свержения власти.

Боливия обладает вторыми по величине в мире запасами лития, металла, используемого для изготовления аккумуляторов, который становится всё более востребованным из-за растущей индустрии электромобилей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.