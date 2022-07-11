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20 идей по развитию России
Автор Инна Новикова

Эксперт: к началу саммита G20 нас ждут совершенно другие контуры мира

Мир

Почему на запланированный в ноябре саммит G20 смогут попасть не все желающие, и как меняются система мира и место России в этой системе, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

Эксперт: к началу саммита G20 нас ждут совершенно другие контуры мира

— Анатолий Станиславович, в ноябре предстоит саммит G20. Владимир Путин получил приглашение на очное участие в этом мероприятии. Это мероприятие будет прорывным либо в очередной раз все будут говорить то, что им велено?

— Можно экстраполировать прошедший недавно саммит G7 на этот формат. Хотя, здесь будет гораздо больше участников, которые имеют собственное мнение. Поэтому в плане содержательности саммит G20 будет более интересным. Конечно, прогнозируют определённого рода скандалы от представителей отдельных государств.

Но нужно учитывать важный фактор: саммит планируется в ноябре. А до ноября может произойти ещё очень много событий. И некоторые фигуры, которые сегодня мечтают попасть на саммит, могут туда уже не попасть в силу разных причин.

Но такое мероприятие необходимо, чтобы рассмотреть варианты развития мирового процесса. Во-первых, мир очень быстро входит в состояние многополярности, о чём предупреждал наш президент. Но его не все слышали. Его слышали представители:

  • Азии,
  • Африки,
  • Латинской Америки.

А представители ЕС и США делали вид, что это к ним не относится. Но уже даже западные специалисты говорят, что доллар не является главной мировой валютой.

Сейчас создаются новые мировые сообщества, пересматриваются условия существования прежних альянсов — это до ноября будет происходить с гораздо большей скоростью. Поэтому ко времени проведения саммита будут совершенно другие контуры мира.

Президент Индонезии недавно приезжал в Москву. Думаю, что после него таких гостей станет больше. Многие хотели бы установить новые форматы отношений с Россией, понимая, что сейчас Россия становится партнёром, более сильным во всех отношениях.

Страны, которые не относятся к западному миру, позитивно воспринимают Россию и нашего президента.

На саммите главы государств, безусловно, захотят установить какие-то особые отношения. Эти отношения на уровне экономики уже установились. Логистика финансовых потоков и ресурсов в связи с новыми санкциями будет ещё более меняться. Я имею в виду попытки ограничить продажу золота Россией. Это приведёт к росту цен, и Россия может продавать меньше, а получать больше, как это происходит с нефтью и газом.

На Западе уже говорят, что санкции бьют, прежде всего, по тем их авторам, а Россия укрепляется. Это не парадокс, а закономерность современных экономики и политики.

Рассыпалась мечта о том, что глобализация всех выведет на новый уровень, и все будут жить в мире и согласии. Глобализация мыслилась англосаксами как взаимоотношения между странами при их тотальном подчинении англосаксонскому миру. О том, что эта мечта исчезла, уже прямо говорят в Китае, Индии. Это постепенно начинают признавать другие страны.

Африка уже сейчас старается установить как можно больше логистических связей с Россией. В Латинской Америке мечтают установить с нами долгосрочные экономические отношения, которые связаны со строительством атомных и электростанций, установить более мощный обмен ресурсами и пригласить наших специалистов для строительства новых объектов в Латинской Америке.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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